Тихановская получила премию Сахарова
В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой в этом году удостоена демократическая оппозиция Беларуси и ее лидер Светлана Тихановская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Эта награда - награда для всех белорусов, которые сейчас отстаивают свои права на улицах Минска и других городов Беларуси. Они знают, за что ведут борьбу, - за новые демократические ценности, и весь мир видит их мужество. Эта награда свидетельствует о том, что весь мир - с нами, что люди понимают и поддерживают нас в этой непростой борьбе. Свобода побеждает страх", - отметила Тихановская.
По ее словам, за время протестов, которые проходят с августа, около 32 тысяч человек были задержаны, против более 1000 протестующих возбуждены уголовные дела. Сейчас за решеткой в белорусских тюрьмах находятся 156 политических заключенных.
Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула важность поддержки Европейского Союза.
"Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента.
Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси. "В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны", - заявил он.
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1) Ціхановська оточила себе інфантильними напівсовками.
2) Притомних людей такий перебіг протестів починає насторожувати. І річ не в тому, що вони не радикальні, бо слушний момент пропущено, а в тому, що нема кінцевої мети цих протестів.
Чем больше убьют беларусов - тем больше премия у Тихановской.
Тільки до Тихановскої ?
Ну це вже логіка на кшалт: «Це Порошенко винний, що ми вибрали кандидатуру *****.»
Не вбачаєте?
Повторюю: Це Тихановська вбила тисячі білоруських опозиціонерів ?
Тогда Луку реально надо награждать. Он в этом деле больше Тихановской сделал.
Она только бросила людей под дубинки и сбежала.
Не потому, что он уехал в США и там писал постики, а потому, что страдал в СССР за свои убеждения, но не сдался.
«...вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] .»
Баланс потраченного и приобретенного можно глянуть?
После 1917 года в Европе сидела куча сбежавших из Роиси царских офицеров, которые не хотели работать ни за какие коврижки. И европейцы изыскивали всякие фонды для кормления этих паразитов, которые типа борются с большевизмом.
Но потом белокацапам работать все равно пришлось, когда все фамильные драгоценности уже были распроданы, а Европе надоело кормить никому не нужных "борцов".
- Когда я была обычным человеком, то считала европейских лидеров сильными, думала, что они обязательно что-нибудь сделают - заявила Тихановская американскому журналу The New Yorker.
Теперь она разочарована тем, что Европа ничего не способна дать оппозиции, кроме моральной поддержки. Даже ее предложение по введению санкций продвигается слишком тяжело:
- Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно.
Тихановская отметила, что в ее семье принято быть благодарными. Со временем она поняла, что не стоит благодарить за простое выражение обеспокоенности, а следует начинать требовать от европейских лидеров конкретных действий.
Навальному она не понравилась
Не рахуючи Лугандон.
В том-то и дело, что сделала - предала людей, которые в нее поверили.
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Подвела под монастырь тысячи беларусов, смылась в теплую, уютную Европу и отттуда продолжает подстрекать протесты, от которых страдают люди в тысячах километров от нее.
Отож зверніться до David-Maria Sassoli особисто.
всілякому непотрібу роздають.
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Про свободу мысли, согласен на все 100. Мысли Тихановской абсолютно свободны, в т. ч. и от себя, т. е. от мысли как таковой
Ничтожества награждают ничтожество.
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/ (в плеєрі зразу ввімкніть звук)