Тихановская получила премию Сахарова

В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой в этом году удостоена демократическая оппозиция Беларуси и ее лидер Светлана Тихановская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эта награда - награда для всех белорусов, которые сейчас отстаивают свои права на улицах Минска и других городов Беларуси. Они знают, за что ведут борьбу, - за новые демократические ценности, и весь мир видит их мужество. Эта награда свидетельствует о том, что весь мир - с нами, что люди понимают и поддерживают нас в этой непростой борьбе. Свобода побеждает страх", - отметила Тихановская.

По ее словам, за время протестов, которые проходят с августа, около 32 тысяч человек были задержаны, против более 1000 протестующих возбуждены уголовные дела. Сейчас за решеткой в ​​белорусских тюрьмах находятся 156 политических заключенных.

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Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула важность поддержки Европейского Союза.

"Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента.

Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси. "В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны", - заявил он.