РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6114 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
4 818 76

Тихановская получила премию Сахарова

Тихановская получила премию Сахарова

В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой в этом году удостоена демократическая оппозиция Беларуси и ее лидер Светлана Тихановская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эта награда - награда для всех белорусов, которые сейчас отстаивают свои права на улицах Минска и других городов Беларуси. Они знают, за что ведут борьбу, - за новые демократические ценности, и весь мир видит их мужество. Эта награда свидетельствует о том, что весь мир - с нами, что люди понимают и поддерживают нас в этой непростой борьбе. Свобода побеждает страх", - отметила Тихановская.

По ее словам, за время протестов, которые проходят с августа, около 32 тысяч человек были задержаны, против более 1000 протестующих возбуждены уголовные дела. Сейчас за решеткой в ​​белорусских тюрьмах находятся 156 политических заключенных.

Читайте также: "Думаю, к весне мы сможем победить", - Тихановская рассказала, когда удастся свергнуть Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула важность поддержки Европейского Союза.

"Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента.

Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси. "В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны", - заявил он.

Беларусь (7890) Европарламент (1799) премия (480) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Человек, за всю жизнь нихрена не сделал, когда жареным запахло - свалила, из теплого места флагом помахала, пока других насилуют и убивают...и получай "заслуженную" премию! Круто!
показать весь комментарий
16.12.2020 15:22
+10
Поперло!!!!!!
показать весь комментарий
16.12.2020 15:13
+7
А вообще - то клёво, у нас президент - клоун, а в бульбашей будет президент - кухарка, которая нихрена в политике не шарит, ну как и наш пианист.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На жизнь хватит?
показать весь комментарий
16.12.2020 15:10 Ответить
на сладкую
показать весь комментарий
16.12.2020 15:11 Ответить
50 тысяч евро как с куста))
показать весь комментарий
16.12.2020 15:20 Ответить
На 10 чоловік. Але теж ,певно,приємно.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:07 Ответить
На Белсат часом переглядаю політичні дискусії. Мої враження:
1) Ціхановська оточила себе інфантильними напівсовками.

2) Притомних людей такий перебіг протестів починає насторожувати. І річ не в тому, що вони не радикальні, бо слушний момент пропущено, а в тому, що нема кінцевої мети цих протестів.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:43 Ответить
Курица угробит своего мужика..
показать весь комментарий
16.12.2020 16:19 Ответить
Крым чей,жаба?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:21 Ответить
а муж сидит в лукашенковских застенках
показать весь комментарий
16.12.2020 15:12 Ответить
І вона не збирається принижуватись перед Пацькою.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:35 Ответить
Логично. Зачем, когда это не ее бьют и сажают в тюрьму.

Чем больше убьют беларусов - тем больше премия у Тихановской.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:44 Ответить
А претензій до Лукашенка, який з 1996 знищив сотні своїх оппонентів, у Вас немає?
Тільки до Тихановскої ?
Ну це вже логіка на кшалт: «Це Порошенко винний, що ми вибрали кандидатуру *****.»
Не вбачаєте?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:16 Ответить
А это Лукашенко награждают за предательство?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:17 Ответить
Ви питанням на питання.
Повторюю: Це Тихановська вбила тисячі білоруських опозиціонерів ?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:22 Ответить
Так награждают за побитых беларусов?

Тогда Луку реально надо награждать. Он в этом деле больше Тихановской сделал.

Она только бросила людей под дубинки и сбежала.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:35 Ответить
Напомнить, почему эта премия именем Сахарова называется?

Не потому, что он уехал в США и там писал постики, а потому, что страдал в СССР за свои убеждения, но не сдался.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:37 Ответить
Нагадую, Премія Сахарова присуджується не за страданія, а :
«...вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] .»
показать весь комментарий
16.12.2020 17:05 Ответить
И, какой вклад внесла Тихановская?

Баланс потраченного и приобретенного можно глянуть?
показать весь комментарий
16.12.2020 17:49 Ответить
На самом деле механизм этот старый как Мир.

После 1917 года в Европе сидела куча сбежавших из Роиси царских офицеров, которые не хотели работать ни за какие коврижки. И европейцы изыскивали всякие фонды для кормления этих паразитов, которые типа борются с большевизмом.

Но потом белокацапам работать все равно пришлось, когда все фамильные драгоценности уже были распроданы, а Европе надоело кормить никому не нужных "борцов".
показать весь комментарий
16.12.2020 17:52 Ответить
Угу. Расстилается под *****....
показать весь комментарий
16.12.2020 15:47 Ответить
Поперло!!!!!!
показать весь комментарий
16.12.2020 15:13 Ответить
Человек, за всю жизнь нихрена не сделал, когда жареным запахло - свалила, из теплого места флагом помахала, пока других насилуют и убивают...и получай "заслуженную" премию! Круто!
показать весь комментарий
16.12.2020 15:22 Ответить
Так швидко?
показать весь комментарий
16.12.2020 15:13 Ответить
видел сегодня стрим Шклярова из Киева после выхода из кгб Беларусии - вобщем сломали человека, стокгольмский синдром.... несёт что-то про 5ти часовой разговор с тараканом мол заглянул в глаза и проникся не простотой сложившихся проблем....
показать весь комментарий
16.12.2020 15:15 Ответить
т.е. если чел не несёт пургу и не требует всё ломать - то это не здравомыслящий, а сломанный ?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:04 Ответить
Пацанка к успеху пришла
показать весь комментарий
16.12.2020 15:16 Ответить
Тихановская разочарована в европейских партнерах.

- Когда я была обычным человеком, то считала европейских лидеров сильными, думала, что они обязательно что-нибудь сделают - заявила Тихановская американскому журналу The New Yorker.

Теперь она разочарована тем, что Европа ничего не способна дать оппозиции, кроме моральной поддержки. Даже ее предложение по введению санкций продвигается слишком тяжело:
- Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно.
Тихановская отметила, что в ее семье принято быть благодарными. Со временем она поняла, что не стоит благодарить за простое выражение обеспокоенности, а следует начинать требовать от европейских лидеров конкретных действий.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:16 Ответить
Прозрела... Так ты к путену обратись - он абизательна паможет.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:21 Ответить
Требовать это круто. А они что, ей что-то должны?
показать весь комментарий
16.12.2020 23:28 Ответить
может быть Дарвина?
показать весь комментарий
16.12.2020 15:17 Ответить
Главное,шоб не *****?
Навальному она не понравилась
показать весь комментарий
16.12.2020 15:54 Ответить
хорошо ей тявкать через посты в фб. А беларусов жаль по-настоящему, получают люлей из-за немощной козы, которая подпевает *****. А по поводу навального еще то хло, рисует в своих блогах крым срусским
показать весь комментарий
16.12.2020 16:15 Ответить
А что дали силовики Луки задержанным на акциях протеста? Премии или смерть и увечия? А горячая поклонница ху.ла заработала для себя денег и сокращение количества протестующих с сотен тысяч до нескольких сотен. Скоро останутся только одиночные протесты. Но мадам, проживающую в Европе, это особенно не напрягает.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:17 Ответить
Каждому своё - кому массаж дубинкой с внутренней стороны, а кому премию .... се ля ви.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:18 Ответить
Я вже писав,що потрібно її хорошу квартиру в Києві купити,чи будиночок.Нехай ходить по різних шоу.Нам такі люди потрібні.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:18 Ответить
Так она ж за рассию.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:21 Ответить
В Україні таких 73,22%.
Не рахуючи Лугандон.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:32 Ответить
А на рассии сколько таких?
показать весь комментарий
16.12.2020 15:48 Ответить
Тих хто хоче знищити Україну, на россіі 100%.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:18 Ответить
Ничего не сделала, но премию уже получила.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:21 Ответить
Т.е. как не сделала. А люди в тюрьмах Беларуси за что сидят?

В том-то и дело, что сделала - предала людей, которые в нее поверили.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:43 Ответить
Всі явища, які призводять до ослаблення табора ворога України, рашистської орди, на користь України.
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
16.12.2020 15:25 Ответить
Вот судьба...одних убивают в сизо,другая за это премию получает...
показать весь комментарий
16.12.2020 15:27 Ответить
А Ви б хотіли, щоб премії одержували, і міліціонери білоруського ОМОНУ.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:30 Ответить
Нi(но вона теж не причому ...хай людей причетних нагороджують.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:54 Ответить
З Вашого, тексту випливає, що Тихановська винна у вбивствах.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:25 Ответить
Та нi,но вона некчема...
показать весь комментарий
16.12.2020 17:22 Ответить
Судя по фотке, взгляд у нее стал более осмысленный и уверенный. Раньше был пустой, непонимающий и запуганный, как у нашего, прости Господи, президента Зели. Может с нее и выйдет государственный деятель.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:29 Ответить
Після нобеля миру для убивці та расиста нельсона мандели я вже нічому не дивуюсь..
показать весь комментарий
16.12.2020 15:38 Ответить
вот ещё один Нобелевский лауреат:
Тіхановська отримала премію Сахарова - Цензор.НЕТ 469
показать весь комментарий
16.12.2020 16:06 Ответить
треш..
показать весь комментарий
16.12.2020 16:24 Ответить
За что блин???!!!

Подвела под монастырь тысячи беларусов, смылась в теплую, уютную Европу и отттуда продолжает подстрекать протесты, от которых страдают люди в тысячах километров от нее.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:41 Ответить
«Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси. "В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3237296»
показать весь комментарий
16.12.2020 16:26 Ответить
Какое отношение Тихановская имеет сейчас к Беларуси?
показать весь комментарий
16.12.2020 16:33 Ответить
Я не голова Європейського Парламенту.
Отож зверніться до David-Maria Sassoli особисто.
показать весь комментарий
16.12.2020 17:00 Ответить
"Награда для всех беларусов". Интересно, как мою долю получить.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:41 Ответить
Ви своє маєте від "лукашенка". Чей же, не задарма не вилазите з українського сайту
показать весь комментарий
16.12.2020 15:45 Ответить
Тебе твой фюрер отсыплет. Бараболею.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:48 Ответить
Нагорода ні за що, ось ті білоруси, що виходили на вулиці, страждали від поліцаїв, яких нещадно били і кидали в сізо, мали б одержати нагороди.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:47 Ответить
А вообще - то клёво, у нас президент - клоун, а в бульбашей будет президент - кухарка, которая нихрена в политике не шарит, ну как и наш пианист.
показать весь комментарий
16.12.2020 15:53 Ответить
И все рядом с маразматиком-кгбистом)клево...
показать весь комментарий
16.12.2020 15:56 Ответить
Ха-ха-ха-ха-ха!!!
показать весь комментарий
16.12.2020 16:09 Ответить
Пора бункерфюреру назначить премию Берии для Таракана.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:15 Ответить
"Тіхановська отримала премію Сахарова"
всілякому непотрібу роздають.
показать весь комментарий
16.12.2020 16:25 Ответить
За что ....
показать весь комментарий
16.12.2020 16:47 Ответить
Дно...Пів життя тут живу і нікуя не розумію цю прдурковату Європу..
показать весь комментарий
16.12.2020 16:47 Ответить
це нагадує як в 2005 р Гринджоли на Євробачення попали - на хвилі хайпу. Але біларусам видніше. Перепрошую,якщо це когось із сябрів образило
показать весь комментарий
16.12.2020 17:03 Ответить
Vot i Evropa ejio ocenila.Tut dobavit i necego
показать весь комментарий
16.12.2020 17:04 Ответить
В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли,Источник: https://censor.net/ru/n3237296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про свободу мысли, согласен на все 100. Мысли Тихановской абсолютно свободны, в т. ч. и от себя, т. е. от мысли как таковой
показать весь комментарий
16.12.2020 17:13 Ответить
На самом деле, ничего удивительного здесь нет.
Ничтожества награждают ничтожество.
показать весь комментарий
16.12.2020 17:24 Ответить
Сахаров снабдил большевиков водородной бомбой. а потом типа вдруг стал борец за мир.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:22 Ответить
Одних бьют и калечат, а эта по заграницам разъезжает и премии получает за тех кого бьют. Как сказал кто то из великих по поводу французской революции (в вольной интерпретации): революцию делают фанатики, награды получают непричастные, а результатами пользуются подонки. С тех пор ничего не изменилось.
показать весь комментарий
16.12.2020 21:08 Ответить
Опозиція а ля Тихановська ще більше пропутінська ніж сам Лукашенко. Соратниця Тихановської Вероніка Цепкало так відкрито і улесливо стелилася під Путлера, що слухати гидко:
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/ (в плеєрі зразу ввімкніть звук)
показать весь комментарий
16.12.2020 21:11 Ответить
 
 