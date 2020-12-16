УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6820 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
4 818 76

Тіхановська отримала премію Сахарова

Тіхановська отримала премію Сахарова

У Брюсселі відбулося вручення премії Європарламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки, якої цього року удостоєна демократична опозиція Білорусі та її лідерка Світлана Тіхановська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ця нагорода є відзнакою для всіх білорусів, що зараз виборюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ – з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх", - зауважила Тіхановська.

За її словами, за час протестів, які тривають із серпня, майже 32 тисячі людей були затримані, проти більш ніж 1000 протестувальників порушено кримінальні справи. Нині за ґратами у білоруських в’язницях перебуває 156 політичних в’язнів.

Також читайте: "Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.

"Ваша позиція є важливою, але потрібні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси відповідатимуть вам тим же у майбутньому", - сказала Тіхановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.

Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі. "Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність та сила духу є стали основою революційних змін у країні у 2020 році. Для нас вручення цієї премії є також важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо мужність ваших жінок, страждання усього народу, ваше прагнення жити у демократичній країні. Ваша боротьба за свободу надихає всіх нас. Білорусь більше не боїться. Жоден тоталітаризм не може завадити вам відкрити нову сторінку в історії країни", – заявив він.

Автор: 

Білорусь (7929) Європарламент (1045) премія (384) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Человек, за всю жизнь нихрена не сделал, когда жареным запахло - свалила, из теплого места флагом помахала, пока других насилуют и убивают...и получай "заслуженную" премию! Круто!
показати весь коментар
16.12.2020 15:22
+10
Поперло!!!!!!
показати весь коментар
16.12.2020 15:13
+7
А вообще - то клёво, у нас президент - клоун, а в бульбашей будет президент - кухарка, которая нихрена в политике не шарит, ну как и наш пианист.
показати весь коментар
16.12.2020 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жизнь хватит?
показати весь коментар
16.12.2020 15:10 Відповісти
на сладкую
показати весь коментар
16.12.2020 15:11 Відповісти
50 тысяч евро как с куста))
показати весь коментар
16.12.2020 15:20 Відповісти
На 10 чоловік. Але теж ,певно,приємно.
показати весь коментар
16.12.2020 16:07 Відповісти
На Белсат часом переглядаю політичні дискусії. Мої враження:
1) Ціхановська оточила себе інфантильними напівсовками.

2) Притомних людей такий перебіг протестів починає насторожувати. І річ не в тому, що вони не радикальні, бо слушний момент пропущено, а в тому, що нема кінцевої мети цих протестів.
показати весь коментар
16.12.2020 15:43 Відповісти
Курица угробит своего мужика..
показати весь коментар
16.12.2020 16:19 Відповісти
Крым чей,жаба?
показати весь коментар
16.12.2020 16:21 Відповісти
а муж сидит в лукашенковских застенках
показати весь коментар
16.12.2020 15:12 Відповісти
І вона не збирається принижуватись перед Пацькою.
показати весь коментар
16.12.2020 15:35 Відповісти
Логично. Зачем, когда это не ее бьют и сажают в тюрьму.

Чем больше убьют беларусов - тем больше премия у Тихановской.
показати весь коментар
16.12.2020 15:44 Відповісти
А претензій до Лукашенка, який з 1996 знищив сотні своїх оппонентів, у Вас немає?
Тільки до Тихановскої ?
Ну це вже логіка на кшалт: «Це Порошенко винний, що ми вибрали кандидатуру *****.»
Не вбачаєте?
показати весь коментар
16.12.2020 16:16 Відповісти
А это Лукашенко награждают за предательство?
показати весь коментар
16.12.2020 16:17 Відповісти
Ви питанням на питання.
Повторюю: Це Тихановська вбила тисячі білоруських опозиціонерів ?
показати весь коментар
16.12.2020 16:22 Відповісти
Так награждают за побитых беларусов?

Тогда Луку реально надо награждать. Он в этом деле больше Тихановской сделал.

Она только бросила людей под дубинки и сбежала.
показати весь коментар
16.12.2020 16:35 Відповісти
Напомнить, почему эта премия именем Сахарова называется?

Не потому, что он уехал в США и там писал постики, а потому, что страдал в СССР за свои убеждения, но не сдался.
показати весь коментар
16.12.2020 16:37 Відповісти
Нагадую, Премія Сахарова присуджується не за страданія, а :
«...вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] .»
показати весь коментар
16.12.2020 17:05 Відповісти
И, какой вклад внесла Тихановская?

Баланс потраченного и приобретенного можно глянуть?
показати весь коментар
16.12.2020 17:49 Відповісти
На самом деле механизм этот старый как Мир.

После 1917 года в Европе сидела куча сбежавших из Роиси царских офицеров, которые не хотели работать ни за какие коврижки. И европейцы изыскивали всякие фонды для кормления этих паразитов, которые типа борются с большевизмом.

Но потом белокацапам работать все равно пришлось, когда все фамильные драгоценности уже были распроданы, а Европе надоело кормить никому не нужных "борцов".
показати весь коментар
16.12.2020 17:52 Відповісти
Угу. Расстилается под *****....
показати весь коментар
16.12.2020 15:47 Відповісти
Поперло!!!!!!
показати весь коментар
16.12.2020 15:13 Відповісти
Человек, за всю жизнь нихрена не сделал, когда жареным запахло - свалила, из теплого места флагом помахала, пока других насилуют и убивают...и получай "заслуженную" премию! Круто!
показати весь коментар
16.12.2020 15:22 Відповісти
Так швидко?
показати весь коментар
16.12.2020 15:13 Відповісти
видел сегодня стрим Шклярова из Киева после выхода из кгб Беларусии - вобщем сломали человека, стокгольмский синдром.... несёт что-то про 5ти часовой разговор с тараканом мол заглянул в глаза и проникся не простотой сложившихся проблем....
показати весь коментар
16.12.2020 15:15 Відповісти
т.е. если чел не несёт пургу и не требует всё ломать - то это не здравомыслящий, а сломанный ?
показати весь коментар
16.12.2020 16:04 Відповісти
Пацанка к успеху пришла
показати весь коментар
16.12.2020 15:16 Відповісти
Тихановская разочарована в европейских партнерах.

- Когда я была обычным человеком, то считала европейских лидеров сильными, думала, что они обязательно что-нибудь сделают - заявила Тихановская американскому журналу The New Yorker.

Теперь она разочарована тем, что Европа ничего не способна дать оппозиции, кроме моральной поддержки. Даже ее предложение по введению санкций продвигается слишком тяжело:
- Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно.
Тихановская отметила, что в ее семье принято быть благодарными. Со временем она поняла, что не стоит благодарить за простое выражение обеспокоенности, а следует начинать требовать от европейских лидеров конкретных действий.
показати весь коментар
16.12.2020 15:16 Відповісти
Прозрела... Так ты к путену обратись - он абизательна паможет.
показати весь коментар
16.12.2020 15:21 Відповісти
Требовать это круто. А они что, ей что-то должны?
показати весь коментар
16.12.2020 23:28 Відповісти
может быть Дарвина?
показати весь коментар
16.12.2020 15:17 Відповісти
Главное,шоб не *****?
Навальному она не понравилась
показати весь коментар
16.12.2020 15:54 Відповісти
хорошо ей тявкать через посты в фб. А беларусов жаль по-настоящему, получают люлей из-за немощной козы, которая подпевает *****. А по поводу навального еще то хло, рисует в своих блогах крым срусским
показати весь коментар
16.12.2020 16:15 Відповісти
А что дали силовики Луки задержанным на акциях протеста? Премии или смерть и увечия? А горячая поклонница ху.ла заработала для себя денег и сокращение количества протестующих с сотен тысяч до нескольких сотен. Скоро останутся только одиночные протесты. Но мадам, проживающую в Европе, это особенно не напрягает.
показати весь коментар
16.12.2020 15:17 Відповісти
Каждому своё - кому массаж дубинкой с внутренней стороны, а кому премию .... се ля ви.
показати весь коментар
16.12.2020 15:18 Відповісти
Я вже писав,що потрібно її хорошу квартиру в Києві купити,чи будиночок.Нехай ходить по різних шоу.Нам такі люди потрібні.
показати весь коментар
16.12.2020 15:18 Відповісти
Так она ж за рассию.
показати весь коментар
16.12.2020 15:21 Відповісти
В Україні таких 73,22%.
Не рахуючи Лугандон.
показати весь коментар
16.12.2020 15:32 Відповісти
А на рассии сколько таких?
показати весь коментар
16.12.2020 15:48 Відповісти
Тих хто хоче знищити Україну, на россіі 100%.
показати весь коментар
16.12.2020 16:18 Відповісти
Ничего не сделала, но премию уже получила.
показати весь коментар
16.12.2020 15:21 Відповісти
Т.е. как не сделала. А люди в тюрьмах Беларуси за что сидят?

В том-то и дело, что сделала - предала людей, которые в нее поверили.
показати весь коментар
16.12.2020 15:43 Відповісти
Всі явища, які призводять до ослаблення табора ворога України, рашистської орди, на користь України.
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показати весь коментар
16.12.2020 15:25 Відповісти
Вот судьба...одних убивают в сизо,другая за это премию получает...
показати весь коментар
16.12.2020 15:27 Відповісти
А Ви б хотіли, щоб премії одержували, і міліціонери білоруського ОМОНУ.
показати весь коментар
16.12.2020 15:30 Відповісти
Нi(но вона теж не причому ...хай людей причетних нагороджують.
показати весь коментар
16.12.2020 15:54 Відповісти
З Вашого, тексту випливає, що Тихановська винна у вбивствах.
показати весь коментар
16.12.2020 16:25 Відповісти
Та нi,но вона некчема...
показати весь коментар
16.12.2020 17:22 Відповісти
Судя по фотке, взгляд у нее стал более осмысленный и уверенный. Раньше был пустой, непонимающий и запуганный, как у нашего, прости Господи, президента Зели. Может с нее и выйдет государственный деятель.
показати весь коментар
16.12.2020 15:29 Відповісти
Після нобеля миру для убивці та расиста нельсона мандели я вже нічому не дивуюсь..
показати весь коментар
16.12.2020 15:38 Відповісти
вот ещё один Нобелевский лауреат:
Тіхановська отримала премію Сахарова - Цензор.НЕТ 469
показати весь коментар
16.12.2020 16:06 Відповісти
треш..
показати весь коментар
16.12.2020 16:24 Відповісти
За что блин???!!!

Подвела под монастырь тысячи беларусов, смылась в теплую, уютную Европу и отттуда продолжает подстрекать протесты, от которых страдают люди в тысячах километров от нее.
показати весь коментар
16.12.2020 15:41 Відповісти
«Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси. "В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3237296»
показати весь коментар
16.12.2020 16:26 Відповісти
Какое отношение Тихановская имеет сейчас к Беларуси?
показати весь коментар
16.12.2020 16:33 Відповісти
Я не голова Європейського Парламенту.
Отож зверніться до David-Maria Sassoli особисто.
показати весь коментар
16.12.2020 17:00 Відповісти
"Награда для всех беларусов". Интересно, как мою долю получить.
показати весь коментар
16.12.2020 15:41 Відповісти
Ви своє маєте від "лукашенка". Чей же, не задарма не вилазите з українського сайту
показати весь коментар
16.12.2020 15:45 Відповісти
Тебе твой фюрер отсыплет. Бараболею.
показати весь коментар
16.12.2020 15:48 Відповісти
Нагорода ні за що, ось ті білоруси, що виходили на вулиці, страждали від поліцаїв, яких нещадно били і кидали в сізо, мали б одержати нагороди.
показати весь коментар
16.12.2020 15:47 Відповісти
А вообще - то клёво, у нас президент - клоун, а в бульбашей будет президент - кухарка, которая нихрена в политике не шарит, ну как и наш пианист.
показати весь коментар
16.12.2020 15:53 Відповісти
И все рядом с маразматиком-кгбистом)клево...
показати весь коментар
16.12.2020 15:56 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха!!!
показати весь коментар
16.12.2020 16:09 Відповісти
Пора бункерфюреру назначить премию Берии для Таракана.
показати весь коментар
16.12.2020 16:15 Відповісти
"Тіхановська отримала премію Сахарова"
всілякому непотрібу роздають.
показати весь коментар
16.12.2020 16:25 Відповісти
За что ....
показати весь коментар
16.12.2020 16:47 Відповісти
Дно...Пів життя тут живу і нікуя не розумію цю прдурковату Європу..
показати весь коментар
16.12.2020 16:47 Відповісти
це нагадує як в 2005 р Гринджоли на Євробачення попали - на хвилі хайпу. Але біларусам видніше. Перепрошую,якщо це когось із сябрів образило
показати весь коментар
16.12.2020 17:03 Відповісти
Vot i Evropa ejio ocenila.Tut dobavit i necego
показати весь коментар
16.12.2020 17:04 Відповісти
В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли,Источник: https://censor.net/ru/n3237296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про свободу мысли, согласен на все 100. Мысли Тихановской абсолютно свободны, в т. ч. и от себя, т. е. от мысли как таковой
показати весь коментар
16.12.2020 17:13 Відповісти
На самом деле, ничего удивительного здесь нет.
Ничтожества награждают ничтожество.
показати весь коментар
16.12.2020 17:24 Відповісти
Сахаров снабдил большевиков водородной бомбой. а потом типа вдруг стал борец за мир.
показати весь коментар
16.12.2020 18:22 Відповісти
Одних бьют и калечат, а эта по заграницам разъезжает и премии получает за тех кого бьют. Как сказал кто то из великих по поводу французской революции (в вольной интерпретации): революцию делают фанатики, награды получают непричастные, а результатами пользуются подонки. С тех пор ничего не изменилось.
показати весь коментар
16.12.2020 21:08 Відповісти
Опозиція а ля Тихановська ще більше пропутінська ніж сам Лукашенко. Соратниця Тихановської Вероніка Цепкало так відкрито і улесливо стелилася під Путлера, що слухати гидко:
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/ (в плеєрі зразу ввімкніть звук)
показати весь коментар
16.12.2020 21:11 Відповісти
 
 