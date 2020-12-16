Тіхановська отримала премію Сахарова
У Брюсселі відбулося вручення премії Європарламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки, якої цього року удостоєна демократична опозиція Білорусі та її лідерка Світлана Тіхановська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ця нагорода є відзнакою для всіх білорусів, що зараз виборюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ – з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх", - зауважила Тіхановська.
За її словами, за час протестів, які тривають із серпня, майже 32 тисячі людей були затримані, проти більш ніж 1000 протестувальників порушено кримінальні справи. Нині за ґратами у білоруських в’язницях перебуває 156 політичних в’язнів.
Лідерка білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.
"Ваша позиція є важливою, але потрібні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси відповідатимуть вам тим же у майбутньому", - сказала Тіхановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.
Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі. "Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність та сила духу є стали основою революційних змін у країні у 2020 році. Для нас вручення цієї премії є також важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо мужність ваших жінок, страждання усього народу, ваше прагнення жити у демократичній країні. Ваша боротьба за свободу надихає всіх нас. Білорусь більше не боїться. Жоден тоталітаризм не може завадити вам відкрити нову сторінку в історії країни", – заявив він.
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1) Ціхановська оточила себе інфантильними напівсовками.
2) Притомних людей такий перебіг протестів починає насторожувати. І річ не в тому, що вони не радикальні, бо слушний момент пропущено, а в тому, що нема кінцевої мети цих протестів.
Чем больше убьют беларусов - тем больше премия у Тихановской.
Тільки до Тихановскої ?
Ну це вже логіка на кшалт: «Це Порошенко винний, що ми вибрали кандидатуру *****.»
Не вбачаєте?
Повторюю: Це Тихановська вбила тисячі білоруських опозиціонерів ?
Тогда Луку реально надо награждать. Он в этом деле больше Тихановской сделал.
Она только бросила людей под дубинки и сбежала.
Не потому, что он уехал в США и там писал постики, а потому, что страдал в СССР за свои убеждения, но не сдался.
«...вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] .»
Баланс потраченного и приобретенного можно глянуть?
После 1917 года в Европе сидела куча сбежавших из Роиси царских офицеров, которые не хотели работать ни за какие коврижки. И европейцы изыскивали всякие фонды для кормления этих паразитов, которые типа борются с большевизмом.
Но потом белокацапам работать все равно пришлось, когда все фамильные драгоценности уже были распроданы, а Европе надоело кормить никому не нужных "борцов".
- Когда я была обычным человеком, то считала европейских лидеров сильными, думала, что они обязательно что-нибудь сделают - заявила Тихановская американскому журналу The New Yorker.
Теперь она разочарована тем, что Европа ничего не способна дать оппозиции, кроме моральной поддержки. Даже ее предложение по введению санкций продвигается слишком тяжело:
- Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно.
Тихановская отметила, что в ее семье принято быть благодарными. Со временем она поняла, что не стоит благодарить за простое выражение обеспокоенности, а следует начинать требовать от европейских лидеров конкретных действий.
Навальному она не понравилась
Не рахуючи Лугандон.
В том-то и дело, что сделала - предала людей, которые в нее поверили.
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Подвела под монастырь тысячи беларусов, смылась в теплую, уютную Европу и отттуда продолжает подстрекать протесты, от которых страдают люди в тысячах километров от нее.
Отож зверніться до David-Maria Sassoli особисто.
всілякому непотрібу роздають.
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Про свободу мысли, согласен на все 100. Мысли Тихановской абсолютно свободны, в т. ч. и от себя, т. е. от мысли как таковой
Ничтожества награждают ничтожество.
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/ (в плеєрі зразу ввімкніть звук)