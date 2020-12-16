"Тіхановська отримала премію Сахарова"

У Брюсселі відбулося вручення премії Європарламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки, якої цього року удостоєна демократична опозиція Білорусі та її лідерка Світлана Тіхановська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ця нагорода є відзнакою для всіх білорусів, що зараз виборюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ – з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх", - зауважила Тіхановська.

За її словами, за час протестів, які тривають із серпня, майже 32 тисячі людей були затримані, проти більш ніж 1000 протестувальників порушено кримінальні справи. Нині за ґратами у білоруських в’язницях перебуває 156 політичних в’язнів.

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Лідерка білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.

"Ваша позиція є важливою, але потрібні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси відповідатимуть вам тим же у майбутньому", - сказала Тіхановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.

Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі. "Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність та сила духу є стали основою революційних змін у країні у 2020 році. Для нас вручення цієї премії є також важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо мужність ваших жінок, страждання усього народу, ваше прагнення жити у демократичній країні. Ваша боротьба за свободу надихає всіх нас. Білорусь більше не боїться. Жоден тоталітаризм не може завадити вам відкрити нову сторінку в історії країни", – заявив він.