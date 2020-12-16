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Кабмин денонсировал три соглашения с СНГ в сфере атомной энергетики

Кабмин денонсировал три соглашения с СНГ в сфере атомной энергетики

Соглашения в рамках СНГ потеряли практическое значение.

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно постановлению, денонсируются следующие договоры:

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  • Горная хартия государств - участников Содружества независимых государств, подписанная 27 марта 1997 г. в г. Москве.
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях, подписанное 31 мая 2013 г. в г. Минске.
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества независимых государств, подписанное 14 февраля 1992 г. в г. Минске.
  • Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, подписанное 26 июня 1992 г. в г. Минске.
  • Протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года, подписанный 31 мая 2013 г. в г. Минске.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, правовая база по сотрудничеству с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере.

Автор: 

денонсация (57) договор (317) Кабмин (14026) СНГ (426) энергетика (2560) атомная энергетика (294)


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зедрисня вирішила замаскувати домовленності з рашкою під домовленості з СНД
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16.12.2020 15:25 Ответить
какая же дикость соглашение по мирному атому и не только с Тупиным и Лукашенко двумя балаболами беспридельщиками.....
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16.12.2020 15:25 Ответить
До сих пор действовали? Вы точно не ошиблись? Вроде как остаточне прощавай давно уже было...
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16.12.2020 22:43 Ответить
должен ли джентльмен, если должен?
та сторона давно недоговороспособна
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17.12.2020 01:17 Ответить
 
 