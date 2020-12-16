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Кабмін денонсував три угоди з СНД у сфері атомної енергетики

Кабмін денонсував три угоди з СНД у сфері атомної енергетики

Угоди в рамках СНД втратили практичне значення.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 16 грудня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з постановою, денонсуються наступні договори:

  • Гірнича хартія держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, укладена 27 березня 1997 р. у м. Москві.
  • Угода про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, укладена 31 травня 2013 р. у м. Мінську.
  • Угода про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав, укладена 14 лютого 1992 р. у м. Мінську.
  • Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії, укладена 26 червня 1992 р. у м. Мінську.
  • Протокол про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року, укладений 31 травня 2013 р. у м. Мінську.

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Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері.

Автор: 

денонсація (47) договір (323) Кабмін (14085) СНД (162) енергетика (2594) атомна енергетика (509)


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зедрисня вирішила замаскувати домовленності з рашкою під домовленості з СНД
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16.12.2020 15:25 Відповісти
какая же дикость соглашение по мирному атому и не только с Тупиным и Лукашенко двумя балаболами беспридельщиками.....
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16.12.2020 15:25 Відповісти
До сих пор действовали? Вы точно не ошиблись? Вроде как остаточне прощавай давно уже было...
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16.12.2020 22:43 Відповісти
должен ли джентльмен, если должен?
та сторона давно недоговороспособна
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17.12.2020 01:17 Відповісти
 
 