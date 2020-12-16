Кабмин изменил порядок получения автономеров

Проект утвержденного ранее постановления о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств Кабинет Министров принял сегодня, 16 декабря.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

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