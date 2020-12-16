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Кабмин изменил порядок получения автономеров

Кабмин изменил порядок получения автономеров

Проект утвержденного ранее постановления о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств Кабинет Министров принял сегодня, 16 декабря.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

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авто (4204) Кабмин (14026) регистрация (291)


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"...недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников."

Другими словами, ты должник, не за что выплатить долг государству.
Но решил продать свое авто, чтобы погасить этот долг.
Так вот, ты не сможешь продать авто, пока не погасишь долг.
Они там совсем о*ренели?!Источник: https://censor.net/ru/n3237303
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16.12.2020 15:50 Ответить
Тут как раз все понятно - на машину будет наложен арест, тебе ее даже продавать не понадобится - так заберут в счет долга, по стоимости 1/10 от рыночной. А ты потом еще будешь крутиться, как выплатить львиную долю долга, потом что в его погашение после конфискации машины были зачислены копейки.
Думали, проголосуете за пархатых наперсточников, и будете жить спокойно?
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16.12.2020 15:56 Ответить
за то на днях простили 111 млрд долгов олигархам.
Только по Укрэксимбанку: Кабмін змінив порядок отримання автономерів - Цензор.НЕТ 6776
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16.12.2020 16:06 Ответить
А на каком основании им простили, а нам за коммунальные нет? И мы Ахметке должны.
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17.12.2020 01:33 Ответить
Сомневаюсь,что зеленые твари придумают что то хорошее для людей.Скорее всего в этих изменениях куча подводных камней или возможности для коррупции.Как всегда - упаковка красивая,но внутри зеленое дерьмо.
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16.12.2020 15:58 Ответить
а злодійськи здирництва у вигляді митних поборів коли припините ?, і це затвердили злодяри законом стидохудоба середньовічня
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16.12.2020 16:00 Ответить
Украина в лице зелёных, берёт в долг и платят проценты! А эти взяли в банке , не личные деньги и им простили 111миллиардов! Кабмін змінив порядок отримання автономерів - Цензор.НЕТ 5455Это что за паразиты имени Гонтаревой там сидят.
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17.12.2020 01:44 Ответить
 
 