Кабмін змінив порядок отримання автономерів

Проєкт затвердженої раніше постанови про новий порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 16 грудня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Проєкт постанови дає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через Електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.

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