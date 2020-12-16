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Кабмін змінив порядок отримання автономерів

Кабмін змінив порядок отримання автономерів

Проєкт затвердженої раніше постанови про новий порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 16 грудня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Проєкт постанови дає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через Електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів

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авто (6164) Кабмін (14085) реєстрація (446)


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"...недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников."

Другими словами, ты должник, не за что выплатить долг государству.
Но решил продать свое авто, чтобы погасить этот долг.
Так вот, ты не сможешь продать авто, пока не погасишь долг.
Они там совсем о*ренели?!Источник: https://censor.net/ru/n3237303
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16.12.2020 15:50 Відповісти
Тут как раз все понятно - на машину будет наложен арест, тебе ее даже продавать не понадобится - так заберут в счет долга, по стоимости 1/10 от рыночной. А ты потом еще будешь крутиться, как выплатить львиную долю долга, потом что в его погашение после конфискации машины были зачислены копейки.
Думали, проголосуете за пархатых наперсточников, и будете жить спокойно?
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16.12.2020 15:56 Відповісти
за то на днях простили 111 млрд долгов олигархам.
Только по Укрэксимбанку: Кабмін змінив порядок отримання автономерів - Цензор.НЕТ 6776
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16.12.2020 16:06 Відповісти
А на каком основании им простили, а нам за коммунальные нет? И мы Ахметке должны.
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17.12.2020 01:33 Відповісти
Сомневаюсь,что зеленые твари придумают что то хорошее для людей.Скорее всего в этих изменениях куча подводных камней или возможности для коррупции.Как всегда - упаковка красивая,но внутри зеленое дерьмо.
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16.12.2020 15:58 Відповісти
а злодійськи здирництва у вигляді митних поборів коли припините ?, і це затвердили злодяри законом стидохудоба середньовічня
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16.12.2020 16:00 Відповісти
Украина в лице зелёных, берёт в долг и платят проценты! А эти взяли в банке , не личные деньги и им простили 111миллиардов! Кабмін змінив порядок отримання автономерів - Цензор.НЕТ 5455Это что за паразиты имени Гонтаревой там сидят.
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17.12.2020 01:44 Відповісти
 
 