Первый этап реформы децентрализации в Украине завершен, - Шмыгаль
Первый этап реформы децентрализации завершился в этом году, и региональное развитие остается одним из главных приоритетов Кабинета Министров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета Министров.
"Региональное развитие остается одним из главных приоритетов. В этом году состоялось завершение первого этапа реформы децентрализации - громады получили свои полноценные бюджеты и землю, больше ресурсов и больше ответственности", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, в следующем году для Государственного фонда регионального развития и социально-экономических программ поддержки будет выделено средств в 1,7 раза больше, чем в этом году.
Как сообщалось, в государственном бюджете на 2020 год было предусмотрено 4,9 млрд грн на программы ГФРР и 1,7 млрд грн - на социально-экономическое развитие территорий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Первый муж моей второй жены (с)
(с) М.М.Жванецкий
Зато можно придумать ******* о том что это не действие, это состояние... души.. или душа.. кто ******* мою плитку для ванной?
Ну и так далее.
При ЗЕ его чуть не похерили. А вот то, что не смогли похерить - это и есть главное достижение ЗЕ-режима по версии Шмыгаля.
Вернее комментарии к новостям.
Они так и начинают, не переживай. И тебя точно спрашивать не будут что и как им делать ))))))
Чтобы они платили за хотелки тех кто ворует.
Потому что не нужно быть идиотами и выбирать зеков **** и клоунов на посты высокие!
Вас ЗЕпидоров выращивают где-то?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
Классный такой мародер который дал рост стране. Не так ли.
Давай опровержение, по пунктам.
Ты по делу можешь что сказать? ПО ДЕЛУ.
А я могу что-то сказать. По делу тоже:
Кушай, не подавись. Вас таких много будет.
Основная проблема - ошибка. А при Порошенко ВВП был положителен.
пи.си. следи за выхлопом !!! чучело ты обдроченное !!!
Доказательства есть? Или бздишь часто а толку ноль?
Еще что-нибудь?)
Ещё сколько раз завершать будут?