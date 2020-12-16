Первый этап реформы децентрализации в Украине завершен, - Шмыгаль

Первый этап реформы децентрализации завершился в этом году, и региональное развитие остается одним из главных приоритетов Кабинета Министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета Министров.

"Региональное развитие остается одним из главных приоритетов. В этом году состоялось завершение первого этапа реформы децентрализации - громады получили свои полноценные бюджеты и землю, больше ресурсов и больше ответственности", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в следующем году для Государственного фонда регионального развития и социально-экономических программ поддержки будет выделено средств в 1,7 раза больше, чем в этом году.

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2020 год было предусмотрено 4,9 млрд грн на программы ГФРР и 1,7 млрд грн - на социально-экономическое развитие территорий.

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