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Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль

Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль

Перший етап реформи децентралізації завершився цього року, і регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів Кабінету Міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

"Регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів. Цьогоріч відбулося завершення першого етапу реформи децентралізації - громади отримали свої повноцінні бюджети і землю, більше ресурсів і більше відповідальності", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, наступного року для Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічних програм підтримки буде виділено коштів у 1,7 раза більше, ніж цього року.

Як повідомлялося, в державному бюджеті на 2020 рік було передбачено 4,9 млрд грн на програми ГФРР і 1,7 млрд грн - на соціально-економічний розвиток територій.

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Автор: 

децентралізація (453) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+10
Причем он был завершен еще при Порошенко.

При ЗЕ его чуть не похерили. А вот то, что не смогли похерить - это и есть главное достижение ЗЕ-режима по версии Шмыгаля.
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16.12.2020 17:54
+7
Только еще до вас и ненавистным вам Порохом. А вы уже после этого умудрились отобрать финансы у местных советов.
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16.12.2020 17:48
+4
Перший етап було завершено до зелених падлюк, коли громадам гроші залишили...
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16.12.2020 18:58
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Ходили по Этапах и Продолжаем ходить.
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16.12.2020 17:42 Відповісти
Только еще до вас и ненавистным вам Порохом. А вы уже после этого умудрились отобрать финансы у местных советов.
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16.12.2020 17:48 Відповісти
завершение первого этапа реформы децентрализации

Первый муж моей второй жены (с)
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16.12.2020 17:51 Відповісти
"Ремонт - это не действие. Это состояние. ... Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить"
(с) М.М.Жванецкий
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Это лишний раз доказывает, какой совок нищий. Даже ремонт закончить не могут.
Зато можно придумать ******* о том что это не действие, это состояние... души.. или душа.. кто ******* мою плитку для ванной?

Ну и так далее.
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17.12.2020 08:19 Відповісти
Полностью с Вами согласен.
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17.12.2020 09:33 Відповісти
Причем он был завершен еще при Порошенко.

При ЗЕ его чуть не похерили. А вот то, что не смогли похерить - это и есть главное достижение ЗЕ-режима по версии Шмыгаля.
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Хорошо что ты ЗЕдебилы новости не читают.
Вернее комментарии к новостям.
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17.12.2020 08:20 Відповісти
шмигаль-ссучєний пздбл.
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16.12.2020 18:07 Відповісти
Какая нахрен децентрализация ?! Разве это по важности на первом месте ? Государство разворовывают корупционеры на верхах, а потом ещё и у МВФа деньги в долг просят ! Вот с чистки корупционеров в руководстве страны надо начинать в первую очередь, а не с какой то лецентрализации !
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16.12.2020 18:20 Відповісти
Начинать надо с того, чтоб такие ЗЕдебилы как ты остались с дырявыми трусами.
Они так и начинают, не переживай. И тебя точно спрашивать не будут что и как им делать ))))))
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17.12.2020 08:22 Відповісти
Нынешнему НБУ и Шмыгалю аплодируют финансовые спекулянты типа Фиалы и иже с ним. Это же прекрасно - списать 111 млрд. кредитных долгов и выдать рефинансирования на 80 ! Не НБУ - сказка ! Только заплатят за это все украинцы. Они до донышка вычерпают ЗВЗ и упорхнут на "финансово более привлекательные рынки". (с)
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16.12.2020 18:20 Відповісти
Как по мне эти вот самые, кхм... украинцы, своим выбором как бы заслуживают это.
Чтобы они платили за хотелки тех кто ворует.
Потому что не нужно быть идиотами и выбирать зеков **** и клоунов на посты высокие!
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17.12.2020 08:24 Відповісти
ну что ты сделаешь - видать такая судьба у Украины - то зек, то барыга-мародер, то клоун... абынеюля
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17.12.2020 11:15 Відповісти
Барыга мародер ухахаха. ОРУ стоя!
Вас ЗЕпидоров выращивают где-то?

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562

Классный такой мародер который дал рост стране. Не так ли.
Давай опровержение, по пунктам.
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17.12.2020 12:14 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский - наслідок п'яти років влади https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #Порошенко . Так шо за Зелю дякуйте своєму ПОПу . А мерзотники - обидва.
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17.12.2020 13:08 Відповісти
Ты ушлепок ссылку в моем тексте ВИДИШЬ? Или тебе глаза выкололи ****??
Ты по делу можешь что сказать? ПО ДЕЛУ.

А я могу что-то сказать. По делу тоже:

Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4714

Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2872

Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6271

Кушай, не подавись. Вас таких много будет.
Основная проблема - ошибка. А при Порошенко ВВП был положителен.
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17.12.2020 13:15 Відповісти
я для особо тупых маслоедов повторю - Зе и Пэ -- братья Мерзавцы , один в костюме "патриота", другой в костюме "клоуна" которые им пошили в "ателье" фсб ..КРАПКА
пи.си. следи за выхлопом !!! чучело ты обдроченное !!!
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17.12.2020 15:48 Відповісти
Для особо не понятливых. Если Петя и ЗЕ - одно и то же, то лицо твоей мамы и лицо Медведчука - тоже одно и то же. Надеюсь так быстрее дойдет.
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20.12.2020 14:58 Відповісти
идиот !!! а ты упырь шоколадный хоть знаешь что Медведчукча кум не только Куйла а и твоего пЭти Алкашенко !!!
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20.12.2020 16:47 Відповісти
пи.си.. и кста ФОП-майданом руководят Петя и Медвейчук !!!(и ты этого тоже не знал поц)
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20.12.2020 16:50 Відповісти
Уси пусечки. Писю дать пососать?
Доказательства есть? Или бздишь часто а толку ноль?
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20.12.2020 18:34 Відповісти
Смени тон щенок !!! я живу в Киеве и был на фоп-майдане и знаю что я говорю !!! Проедь туда, поговори с людьми и все узнаешь сам (может даже больше чем я узнал - т.к. ты с "Соевой секты Алкашенко" и там ты мурло свой в пачку масла)
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20.12.2020 18:39 Відповісти
Щенок у тебя в зеркале. Причем безпородистый. Дворняга. Сосед мимо проходил, сунул-вынул и пошел))
Еще что-нибудь?)
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20.12.2020 19:02 Відповісти
Перший етап було завершено до зелених падлюк, коли громадам гроші залишили...
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16.12.2020 18:58 Відповісти
Про яку децентралізацію мова, коли місто де живе,щонайменше, 1/10 частина населення країни не має райрад..?
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16.12.2020 19:22 Відповісти
заслуг ЗеБільної шушвалі тут нема ніяких.
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17.12.2020 08:27 Відповісти
"Первый этап реформы децентрализации в Украине завершен, - Шмыгаль" - https://ru.slovoidilo.ua/2019/01/23/novost/politika/kabmin-obyavil-vtorom-etape-decentralizacii Первый этап децентрализации завершен, объявил Гройсман
Ещё сколько раз завершать будут?
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17.12.2020 08:53 Відповісти
 
 