Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль

Перший етап реформи децентралізації завершився цього року, і регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів Кабінету Міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

"Регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів. Цьогоріч відбулося завершення першого етапу реформи децентралізації - громади отримали свої повноцінні бюджети і землю, більше ресурсів і більше відповідальності", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, наступного року для Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічних програм підтримки буде виділено коштів у 1,7 раза більше, ніж цього року.

Як повідомлялося, в державному бюджеті на 2020 рік було передбачено 4,9 млрд грн на програми ГФРР і 1,7 млрд грн - на соціально-економічний розвиток територій.

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