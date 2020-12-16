Перший етап реформи децентралізації в Україні завершено, - Шмигаль
Перший етап реформи децентралізації завершився цього року, і регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів Кабінету Міністрів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів.
"Регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів. Цьогоріч відбулося завершення першого етапу реформи децентралізації - громади отримали свої повноцінні бюджети і землю, більше ресурсів і більше відповідальності", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, наступного року для Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічних програм підтримки буде виділено коштів у 1,7 раза більше, ніж цього року.
Як повідомлялося, в державному бюджеті на 2020 рік було передбачено 4,9 млрд грн на програми ГФРР і 1,7 млрд грн - на соціально-економічний розвиток територій.
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Зато можно придумать ******* о том что это не действие, это состояние... души.. или душа.. кто ******* мою плитку для ванной?
Ну и так далее.
При ЗЕ его чуть не похерили. А вот то, что не смогли похерить - это и есть главное достижение ЗЕ-режима по версии Шмыгаля.
Вернее комментарии к новостям.
Они так и начинают, не переживай. И тебя точно спрашивать не будут что и как им делать ))))))
Чтобы они платили за хотелки тех кто ворует.
Потому что не нужно быть идиотами и выбирать зеков **** и клоунов на посты высокие!
Вас ЗЕпидоров выращивают где-то?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
Классный такой мародер который дал рост стране. Не так ли.
Давай опровержение, по пунктам.
Ты по делу можешь что сказать? ПО ДЕЛУ.
А я могу что-то сказать. По делу тоже:
Кушай, не подавись. Вас таких много будет.
Основная проблема - ошибка. А при Порошенко ВВП был положителен.
пи.си. следи за выхлопом !!! чучело ты обдроченное !!!
Доказательства есть? Или бздишь часто а толку ноль?
Еще что-нибудь?)
Ещё сколько раз завершать будут?