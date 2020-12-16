С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 4,9% населения, - Минздрав

С 28 сентября по 13 декабря 2020 года гриппом и ОРВИ в Украине переболело 4,9% населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За неделю, с 7 по 13 декабря заболели 183 375 человек, из них 40,6% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 482,6 на 100 тыс. населения, что на уровне эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

С начала эпидсезона в Украине:

интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% больше аналогичного периода прошлого сезона

переболело 4,9% населения страны;

госпитализированы 1,5% заболевших лиц, в том числе 10 837 детей в возрасте до 17 лет;

летальных исходов не зарегистрировано

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За последнюю неделю против гриппа вакцинировано 14,8 тыс. человек, а с начала эпидсезона – 150,6 тыс. человек.