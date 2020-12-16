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С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 4,9% населения, - Минздрав

С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 4,9% населения, - Минздрав

С 28 сентября по 13 декабря 2020 года гриппом и ОРВИ в Украине переболело 4,9% населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За неделю, с 7 по 13 декабря заболели 183 375 человек, из них 40,6% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 482,6 на 100 тыс. населения, что на уровне эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

С начала эпидсезона в Украине:

  • интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% больше аналогичного периода прошлого сезона
  • переболело 4,9% населения страны;
  • госпитализированы 1,5% заболевших лиц, в том числе 10 837 детей в возрасте до 17 лет;
  • летальных исходов не зарегистрировано

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За последнюю неделю против гриппа вакцинировано 14,8 тыс. человек, а с начала эпидсезона – 150,6 тыс. человек.

Автор: 

грипп (573) Минздрав (4899) ОРВИ (207)


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"С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 4,9% населения, - Минздрав" - а с начала пандемии COVID-19 заболели 2,2%.
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16.12.2020 18:55 Ответить
не пойму, где точно, но чувствую, что брехня
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16.12.2020 20:51 Ответить
 
 