Зеленский назначил пожизненные стипендии 6 учителям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.

"Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны ", - отметил Зеленский.

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Президенстким указом стипендии назначены:

Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 г.р., учителю

Московченко Борису Николаевичу - 1932 г.р., учителю

Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 г.р., заслуженному учителю Украины

Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 г.р., заслуженному учителю Украины

Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 г.р., доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины

Саране Лилии Ивановне - 1948 г.р., заслуженному учителю Украины.

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