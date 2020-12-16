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Зеленский назначил пожизненные стипендии 6 учителям

Зеленский назначил пожизненные стипендии 6 учителям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.

"Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны ", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ

Президенстким указом стипендии назначены:

Лифаренко Владимиру Власовичу - 1938 г.р., учителю

Московченко Борису Николаевичу - 1932 г.р., учителю

Погорилко Ивану Михайловичу - 1947 г.р., заслуженному учителю Украины

Ростовцевой Лидии Михайловне - 1943 г.р., заслуженному учителю Украины

Самойленко Григорию Васильевичу - 1935 г.р., доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины

Саране Лилии Ивановне - 1948 г.р., заслуженному учителю Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) образование (2264) стипендии (205) учитель (496)


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Топ комментарии
+3
Пропоную відмінити пожиттєво посади судям і замінити на пожиттєво стипендії вчителям.
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16.12.2020 20:46
+3
Папу Сашу забыл......😱
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16.12.2020 20:47
+3
Навряд ли.......этот «учитель» получает премию в «конверте»......
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16.12.2020 20:50
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Тролінг...

Президенстким указом стипендии назначены: Источник: https://censor.net/ru/n3237387
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16.12.2020 20:45 Ответить
угу 1932 р.н. - це скільки ж йому років? І він все ще вчителює?
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16.12.2020 20:48 Ответить
тролінг- це те, що наймолодшій 72роки, а найстаршому- 88... Це не стипендія, а заначка на похорони.
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16.12.2020 20:52 Ответить
а усі ішні вчителі нехай сосуть лапу тішаться 4 000 дол зарплатні.
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16.12.2020 20:46 Ответить
Пропоную відмінити пожиттєво посади судям і замінити на пожиттєво стипендії вчителям.
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16.12.2020 20:46 Ответить
і просто дати довічне
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16.12.2020 21:03 Ответить
Папу Сашу забыл......😱
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16.12.2020 20:47 Ответить
і головного вчителя бєню..
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16.12.2020 20:48 Ответить
Навряд ли.......этот «учитель» получает премию в «конверте»......
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16.12.2020 20:50 Ответить
Извиняюсь: стипендию*
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16.12.2020 20:54 Ответить
там наверное секретный указ,папу Оно не забудет.
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17.12.2020 10:42 Ответить
Размер стипендии стыдливо замалчивается. Хорошо бы сравнить с размером пенсии рядового продажного судьи или прокурора
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16.12.2020 20:56 Ответить
Это конечно хорошо,но вот почему-то правительство за все годы Независимости не озвучило про гранды страны для талантов для учебы в самых престижных учебных заведениях мира.Возможно Ураине и более востребованы дебилы из куплеными дипломами в подземках.
Да и почему не произвести ,,флешмоб, про достоверность дипломов наших политиков и министров?
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16.12.2020 21:02 Ответить
Папу Сашу забил всключить,мамарима не перенесет
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16.12.2020 21:09 Ответить
не уж то по 4000 евро?
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16.12.2020 22:12 Ответить
Зеленський так запустив економіку, що почав пожиттєво роздавати кошти з бюджету.
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17.12.2020 08:43 Ответить
За чей счет бенкет?
Це взагалі треш - 90% працюючих утримують 1% "заслужених".
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16.11.2021 01:50 Ответить
 
 