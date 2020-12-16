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"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков

Инвесторы в "зеленую" энергетику решили объединиться для создания масштабного иска против Кабинета Министров Украины в международных арбитражах, поскольку правительство и премьер-министр Денис Шмыгаль не решили проблему долгов, и финансовый кризис в отрасли усиливается.

Об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Он напомнил, что ассоциация в течение 8 месяцев принимала участие в переговорах между инвесторами из ВИЭ и правительством для достижения консенсуса по сокращению "зеленых" тарифов и дальнейшего функционирования сектора ВИЭ на взаимовыгодных для всех сторон условиях. Результатом достижения консенсуса стало подписание Меморандума, а позже принятия Закона Украины №810-IX.

"Предполагалось, что весь этот комплекс принятых решений должен урегулировать финансовый кризис в секторе ВИЭ. Что мы видим сегодня? Производители из ВИЭ все еще недополучают в полном объеме выплаты за сгенерированную электроэнергию на рынке остается колоссальная задолженность, ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" находятся на грани дефолта, а некоторые народные депутаты Украины пытаются и вообще доказать неконституционность "зеленых" тарифов", – заявил Конеченков.

По его словам, такой хаотичной государственной позицией, когда, с одной стороны, достигаются договоренности, принимаются полезные Законы, а с другой стороны, инициируются конституционные производства, увеличивается задолженность – правительство только разбалансирует рынок электроэнергии. А это еще больше перечеркивает достигнутые договоренности и демонстрирует международному сообществу неспособность выполнять законодательно взятые на себя обязательства.

"Таким образом, нам, как представителям отрасли, ничего не остается кроме как защищать наши интересы перед правительством единым фронтом через обращение к арбитражам", – добавил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Напомним, в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в совместном письме призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Автор: 

инвесторы (333) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+3
все верно. Надо эту "эффективную" команду и их зедебилов тупорылых ставить на место, по полной программе.
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16.12.2020 21:53
+3
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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16.12.2020 21:55
+3
Да-да, - грабьож, виновата зеленая енергетика - а тут всьо харашо

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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16.12.2020 22:01
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Правила форума Совет форумчан
Вот блин снова повысят тарифы для потребителей.
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16.12.2020 21:53 Ответить
Ниче, - абы сватов по ящику крутили.
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16.12.2020 21:55 Ответить
Не важно что крутят а то что у нас в бошках и в сердце.
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16.12.2020 22:03 Ответить
Да мы знаем всех этих "инвесторов" поименно!
Пусть ЗЕ продолжает их в Ж@ПУ целовать, так они у него скоро рояль отберут! Не на чем даже сыграть будет!
--
Пока за этих "псевдо-инвесторов" не возьмётся НАБУ - дела не будет, они продолжат грабить Украину и кричать "Мало"!

"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 6929
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16.12.2020 22:25 Ответить
Ума не хватает понять, что именно этим инвесторам власть давно уже заплатила?
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16.12.2020 22:31 Ответить
Нас,украинцев,42 миллиона,если скинуться по 1 гр.а это два коробка спичек на человека то можно на ти деньги и нанять килеров на этих четырех уродов если на них нету ни суда ни иной управы.
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16.12.2020 22:34 Ответить
все верно. Надо эту "эффективную" команду и их зедебилов тупорылых ставить на место, по полной программе.
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16.12.2020 21:53 Ответить
На место мы уже их поставили из коефициентом в 73% а чтобы их отстранить потребуется только физическое устранение,януковское уже не проходит иначе такое-же безнаказаное придет и следуещее.
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16.12.2020 22:06 Ответить
Объединиться в грабительстве украинского народа!
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16.12.2020 21:54 Ответить
100% банда "инвесторов-проходимцев и мошенников"
"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 5913
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16.12.2020 22:29 Ответить
Это Гарантированный Покупатель это просто грабеж, бюджет обязан покупать по 5 грн а продавать приходится втрое дешевле. Те кто подписали подобные гарантии должны сидеть.
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16.12.2020 21:55 Ответить
Да-да, - грабьож, виновата зеленая енергетика - а тут всьо харашо

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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16.12.2020 22:01 Ответить
Грабеж - это ваши слуги Коломойского))))
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16.12.2020 22:04 Ответить
Пускай судятся со своим агентом, и теми кто подсунул этот контракт крайне не выгодный Украине! Сами себя загнали в яму! Вы рынок создали,так теперь и найдите себе покупателей по вашей цене! И чтобы покупатель вам, был в состоянии платить такие цены! Охреневшие вы наши! Скоро у вас в Украине вообще некому будет её покупать, с вашими аппетитами!
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17.12.2020 00:41 Ответить
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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16.12.2020 21:55 Ответить
Это да, но ведь засудят и все равно придется отдать. И кроме того отказ платить по обязательствам негативно отразится на привлекательности Украины для инвесторов.
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16.12.2020 22:01 Ответить
не плати - свет отключат и будешь свечи палить
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16.12.2020 22:05 Ответить
А вы открывайте пошире окна и дышите, дышите, дышите целебным дымом от Бениного и Ахметкиного уголька. Там вся таблица Менделеева. У вас еще детки и внуки не заболели раком? Ничего, Баня с Ахметкой придут к вам на помощь.
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16.12.2020 22:07 Ответить
а газ по 10 гривен вас не напрягает?
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16.12.2020 23:12 Ответить
Ага. Хотели сбить бабло на солнышке. А х.й вам по всей морде. Вас морадёров вычеслили и поставили перед фактом.
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16.12.2020 21:58 Ответить
перед фактом вас зедебилов суд поставит - платить
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16.12.2020 22:06 Ответить
"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 4886
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16.12.2020 22:01 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн./ А где их взять? Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Поиздержался и " Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20." Ещё и Витренко, Коломойского человечку, пришлось 170 млн премии выписать.
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16.12.2020 22:03 Ответить
Обижаете, еще на цене побарыжить

"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 2401
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16.12.2020 22:10 Ответить
до тех пор, пока не представлены юридически оформленные договора, претензии инвесторов юридически ничтожны. А таких договоров нет, ибо тогда инвесторы пошли бы другим путем, т.е. инвесторам нужно готовиться к процедуре банкротства, а не иски подавать.
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16.12.2020 22:34 Ответить
А Евросоюз не может подсказать, что в нищей стране не может быть такого тарифа? Или им только наш лес интересен?
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16.12.2020 22:34 Ответить
Это не тариф, это компенсация, и к тому же не из вашего дырявого кармана.
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16.12.2020 23:13 Ответить
О, паразиты зашевелились. Мало нам жрущих из бюджета
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16.12.2020 23:01 Ответить
госпожа Меркель платить за світло (в тому числі і зелене) у 2.3 разів менше чим баба Нюся із Зачепилівки. А макрон у 2 рази менше ніж баба Нюся. Крім цих чотирьох там нестор крутиться.
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17.12.2020 03:44 Ответить
Очікувано.
Зе влада киданула їх. І суд вони виграють.
Попередньою владою все було зроблено для енергетичної незалежності і навіть контракт із зеленою енергетикою був так заключений щоб при зміні влади його не розірвали бо це було б просто нереально не вигідно країні. Но слугам олігархів пох контракт вони розірвали і тепер буде жопа.
А був би контракт далі і Україна могла б уже починати різати вугілні тец на металолом і забувати про залежність від вугілля. Ще в середині року графік генерації енергії зеленою енергетикою збігся із генерацією тец і повністю перекрив їх.
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17.12.2020 08:18 Ответить
 
 