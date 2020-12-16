"Зелені" інвестори готуються об’єднатися для масштабного арбітражу проти Кабміну, – Конеченков
Інвестори в "зелену" енергетику вирішили об’єднатися для створення масштабного позову проти Кабінету міністрів України в міжнародних арбітражах, оскільки уряд та прем’єр-міністр Денис Шмигаль не вирішили проблему боргів, і фінансова криза в галузі посилюється.
Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
Він нагадав, що асоціація протягом 8 місяців брала участь у переговорах між інвесторами з ВДЕ та Урядом задля досягнення консенсусу щодо скорочення "зелених" тарифів та подальшого функціонування сектору ВДЕ на взаємовигідних для усіх сторін умовах. Результатом досягнення консенсусу стало підписання Меморандуму, а пізніше ухвалення Закону України №810-IX.
"Передбачалося, що увесь цей комплекс прийнятих рішень має врегулювати фінансову кризу в секторі ВДЕ. Що ми бачимо сьогодні? Виробники з ВДЕ все ще недоотримують в повному обсязі виплати за згенеровану електроенергію, на ринку залишається колосальна заборгованість, ДП "Гарантований покупець" та НЕК "Укренерго" перебувають на грані дефолту, а деякі народні депутати України намагаються і взагалі довести неконституційність "зелених" тарифів", - заявив Конеченков.
За його словами, такою хаотичною державницькою позицією, коли, з однієї сторони, досягаються домовленості, приймаються корисні Закони, а з іншої сторони, ініціюються конституційні провадження, збільшується заборгованість, - Уряд лише розбалансовує ринок електроенергії. А це ще більше, перекреслює досягнуті домовленості і демонструє міжнародній спільноті неспроможність виконувати законодавчо взяті на себе обов’язки.
"Таким чином, нам, як представникам галузі, нічого не залишається крім того, як захищати наші інтереси перед Урядом єдиним фронтом через звернення до арбітражів", - додав голова правління Української вітроенергетичної асоціації.
Нагадаємо, в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними по "зеленому" тарифу, зокрема шляхом прямих виплат з бюджету і випуску ОВДП.
Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).
Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.
Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.
Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.
За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.
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Пусть ЗЕ продолжает их в Ж@ПУ целовать, так они у него скоро рояль отберут! Не на чем даже сыграть будет!
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Пока за этих "псевдо-инвесторов" не возьмётся НАБУ - дела не будет, они продолжат грабить Украину и кричать "Мало"!
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
Зе влада киданула їх. І суд вони виграють.
Попередньою владою все було зроблено для енергетичної незалежності і навіть контракт із зеленою енергетикою був так заключений щоб при зміні влади його не розірвали бо це було б просто нереально не вигідно країні. Но слугам олігархів пох контракт вони розірвали і тепер буде жопа.
А був би контракт далі і Україна могла б уже починати різати вугілні тец на металолом і забувати про залежність від вугілля. Ще в середині року графік генерації енергії зеленою енергетикою збігся із генерацією тец і повністю перекрив їх.