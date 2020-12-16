"Зелені" інвестори готуються об’єднатися для масштабного арбітражу проти Кабміну, – Конеченков

Інвестори в "зелену" енергетику вирішили об’єднатися для створення масштабного позову проти Кабінету міністрів України в міжнародних арбітражах, оскільки уряд та прем’єр-міністр Денис Шмигаль не вирішили проблему боргів, і фінансова криза в галузі посилюється.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він нагадав, що асоціація протягом 8 місяців брала участь у переговорах між інвесторами з ВДЕ та Урядом задля досягнення консенсусу щодо скорочення "зелених" тарифів та подальшого функціонування сектору ВДЕ на взаємовигідних для усіх сторін умовах. Результатом досягнення консенсусу стало підписання Меморандуму, а пізніше ухвалення Закону України №810-IX.

"Передбачалося, що увесь цей комплекс прийнятих рішень має врегулювати фінансову кризу в секторі ВДЕ. Що ми бачимо сьогодні? Виробники з ВДЕ все ще недоотримують в повному обсязі виплати за згенеровану електроенергію, на ринку залишається колосальна заборгованість, ДП "Гарантований покупець" та НЕК "Укренерго" перебувають на грані дефолту, а деякі народні депутати України намагаються і взагалі довести неконституційність "зелених" тарифів", - заявив Конеченков.

За його словами, такою хаотичною державницькою позицією, коли, з однієї сторони, досягаються домовленості, приймаються корисні Закони, а з іншої сторони, ініціюються конституційні провадження, збільшується заборгованість, - Уряд лише розбалансовує ринок електроенергії. А це ще більше, перекреслює досягнуті домовленості і демонструє міжнародній спільноті неспроможність виконувати законодавчо взяті на себе обов’язки.

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"Таким чином, нам, як представникам галузі, нічого не залишається крім того, як захищати наші інтереси перед Урядом єдиним фронтом через звернення до арбітражів", - додав голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

Нагадаємо, в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними по "зеленому" тарифу, зокрема шляхом прямих виплат з бюджету і випуску ОВДП.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.