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Новини
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"Зелені" інвестори готуються об’єднатися для масштабного арбітражу проти Кабміну, – Конеченков

Інвестори в "зелену" енергетику вирішили об’єднатися для створення масштабного позову проти Кабінету міністрів України в міжнародних арбітражах, оскільки уряд та прем’єр-міністр Денис Шмигаль не вирішили проблему боргів, і фінансова криза в галузі посилюється.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він нагадав, що асоціація протягом 8 місяців брала участь у переговорах між інвесторами з ВДЕ та Урядом задля досягнення консенсусу щодо скорочення "зелених" тарифів та подальшого функціонування сектору ВДЕ на взаємовигідних для усіх сторін умовах. Результатом досягнення консенсусу стало підписання Меморандуму, а пізніше ухвалення Закону України №810-IX.

"Передбачалося, що увесь цей комплекс прийнятих рішень має врегулювати фінансову кризу в секторі ВДЕ. Що ми бачимо сьогодні? Виробники з ВДЕ все ще недоотримують в повному обсязі виплати за згенеровану електроенергію, на ринку залишається колосальна заборгованість, ДП "Гарантований покупець" та НЕК "Укренерго" перебувають на грані дефолту, а деякі народні депутати України намагаються і взагалі довести неконституційність "зелених" тарифів", - заявив Конеченков.

За його словами, такою хаотичною державницькою позицією, коли, з однієї сторони, досягаються домовленості, приймаються корисні Закони, а з іншої сторони, ініціюються конституційні провадження, збільшується заборгованість, - Уряд лише розбалансовує ринок електроенергії. А це ще більше, перекреслює досягнуті домовленості і демонструє міжнародній спільноті неспроможність виконувати законодавчо взяті на себе обов’язки.

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"Таким чином, нам, як представникам галузі, нічого не залишається крім того, як захищати наші інтереси перед Урядом єдиним фронтом через звернення до арбітражів", - додав голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

Нагадаємо, в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними по "зеленому" тарифу, зокрема шляхом прямих виплат з бюджету і випуску ОВДП.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Автор: 

інвестори (445) альтернативна енергетика (847) Зелений тариф (420) сонячна енергетика (293)


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Топ коментарі
+3
все верно. Надо эту "эффективную" команду и их зедебилов тупорылых ставить на место, по полной программе.
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16.12.2020 21:53
+3
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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16.12.2020 21:55
+3
Да-да, - грабьож, виновата зеленая енергетика - а тут всьо харашо

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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16.12.2020 22:01
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Вот блин снова повысят тарифы для потребителей.
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16.12.2020 21:53 Відповісти
Ниче, - абы сватов по ящику крутили.
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16.12.2020 21:55 Відповісти
Не важно что крутят а то что у нас в бошках и в сердце.
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16.12.2020 22:03 Відповісти
Да мы знаем всех этих "инвесторов" поименно!
Пусть ЗЕ продолжает их в Ж@ПУ целовать, так они у него скоро рояль отберут! Не на чем даже сыграть будет!
--
Пока за этих "псевдо-инвесторов" не возьмётся НАБУ - дела не будет, они продолжат грабить Украину и кричать "Мало"!

"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 6929
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16.12.2020 22:25 Відповісти
Ума не хватает понять, что именно этим инвесторам власть давно уже заплатила?
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16.12.2020 22:31 Відповісти
Нас,украинцев,42 миллиона,если скинуться по 1 гр.а это два коробка спичек на человека то можно на ти деньги и нанять килеров на этих четырех уродов если на них нету ни суда ни иной управы.
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16.12.2020 22:34 Відповісти
все верно. Надо эту "эффективную" команду и их зедебилов тупорылых ставить на место, по полной программе.
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16.12.2020 21:53 Відповісти
На место мы уже их поставили из коефициентом в 73% а чтобы их отстранить потребуется только физическое устранение,януковское уже не проходит иначе такое-же безнаказаное придет и следуещее.
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16.12.2020 22:06 Відповісти
Объединиться в грабительстве украинского народа!
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16.12.2020 21:54 Відповісти
100% банда "инвесторов-проходимцев и мошенников"
"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 5913
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16.12.2020 22:29 Відповісти
Это Гарантированный Покупатель это просто грабеж, бюджет обязан покупать по 5 грн а продавать приходится втрое дешевле. Те кто подписали подобные гарантии должны сидеть.
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16.12.2020 21:55 Відповісти
Да-да, - грабьож, виновата зеленая енергетика - а тут всьо харашо

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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16.12.2020 22:01 Відповісти
Грабеж - это ваши слуги Коломойского))))
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16.12.2020 22:04 Відповісти
Пускай судятся со своим агентом, и теми кто подсунул этот контракт крайне не выгодный Украине! Сами себя загнали в яму! Вы рынок создали,так теперь и найдите себе покупателей по вашей цене! И чтобы покупатель вам, был в состоянии платить такие цены! Охреневшие вы наши! Скоро у вас в Украине вообще некому будет её покупать, с вашими аппетитами!
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17.12.2020 00:41 Відповісти
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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16.12.2020 21:55 Відповісти
Это да, но ведь засудят и все равно придется отдать. И кроме того отказ платить по обязательствам негативно отразится на привлекательности Украины для инвесторов.
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16.12.2020 22:01 Відповісти
не плати - свет отключат и будешь свечи палить
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16.12.2020 22:05 Відповісти
А вы открывайте пошире окна и дышите, дышите, дышите целебным дымом от Бениного и Ахметкиного уголька. Там вся таблица Менделеева. У вас еще детки и внуки не заболели раком? Ничего, Баня с Ахметкой придут к вам на помощь.
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16.12.2020 22:07 Відповісти
а газ по 10 гривен вас не напрягает?
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16.12.2020 23:12 Відповісти
Ага. Хотели сбить бабло на солнышке. А х.й вам по всей морде. Вас морадёров вычеслили и поставили перед фактом.
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16.12.2020 21:58 Відповісти
перед фактом вас зедебилов суд поставит - платить
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16.12.2020 22:06 Відповісти
"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 4886
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16.12.2020 22:01 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн./ А где их взять? Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Поиздержался и " Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20." Ещё и Витренко, Коломойского человечку, пришлось 170 млн премии выписать.
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16.12.2020 22:03 Відповісти
Обижаете, еще на цене побарыжить

"Зеленые" инвесторы готовятся объединиться для масштабного арбитража против Кабмина, – Конеченков - Цензор.НЕТ 2401
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16.12.2020 22:10 Відповісти
до тех пор, пока не представлены юридически оформленные договора, претензии инвесторов юридически ничтожны. А таких договоров нет, ибо тогда инвесторы пошли бы другим путем, т.е. инвесторам нужно готовиться к процедуре банкротства, а не иски подавать.
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16.12.2020 22:34 Відповісти
А Евросоюз не может подсказать, что в нищей стране не может быть такого тарифа? Или им только наш лес интересен?
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16.12.2020 22:34 Відповісти
Это не тариф, это компенсация, и к тому же не из вашего дырявого кармана.
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16.12.2020 23:13 Відповісти
О, паразиты зашевелились. Мало нам жрущих из бюджета
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16.12.2020 23:01 Відповісти
госпожа Меркель платить за світло (в тому числі і зелене) у 2.3 разів менше чим баба Нюся із Зачепилівки. А макрон у 2 рази менше ніж баба Нюся. Крім цих чотирьох там нестор крутиться.
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17.12.2020 03:44 Відповісти
Очікувано.
Зе влада киданула їх. І суд вони виграють.
Попередньою владою все було зроблено для енергетичної незалежності і навіть контракт із зеленою енергетикою був так заключений щоб при зміні влади його не розірвали бо це було б просто нереально не вигідно країні. Но слугам олігархів пох контракт вони розірвали і тепер буде жопа.
А був би контракт далі і Україна могла б уже починати різати вугілні тец на металолом і забувати про залежність від вугілля. Ще в середині року графік генерації енергії зеленою енергетикою збігся із генерацією тец і повністю перекрив їх.
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17.12.2020 08:18 Відповісти
 
 