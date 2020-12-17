США не собираются ослаблять санкции против России, - экс-посол Пайфер

Вопроса отмены или ослабления санкций против России за агрессию против Украины нет повестке дня в США.

Об этом во время онлайн-обсуждения, проведенного организацией Turkish Heritage, заявил посол США в Украине в 1998-2000 гг., старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США вообще не намерены ослаблять антироссийские санкции. По моему мнению, вопрос лишь в том, будут ли готовы Штаты в согласовании с другими западными государствами рано или поздно усилить санкции", - сказал Пайфер.

При этом он добавил, что ужесточение санкций является "большей проблемой для ЕС, чем для Вашингтона".

Также на Цензор.НЕТ: ЕС вводит новый санкционный механизм за нарушение прав человека. МИД Украины надеется, что теперь РФ накажут за репрессии в Крыму и ОРДЛО

Как сообщалось, в феврале 2020 года Соединенные Штаты продлили действие санкций против России из-за ее агрессии в Украине еще на год. В указе президента США отмечается, что действия РФ продолжают подрывать демократические процессы в Украине и угрожать ее целостности и суверенитету.