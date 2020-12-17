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Новости Санкции против России
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США не собираются ослаблять санкции против России, - экс-посол Пайфер

США не собираются ослаблять санкции против России, - экс-посол Пайфер

Вопроса отмены или ослабления санкций против России за агрессию против Украины нет повестке дня в США.

Об этом во время онлайн-обсуждения, проведенного организацией Turkish Heritage, заявил посол США в Украине в 1998-2000 гг., старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США вообще не намерены ослаблять антироссийские санкции. По моему мнению, вопрос лишь в том, будут ли готовы Штаты в согласовании с другими западными государствами рано или поздно усилить санкции", - сказал Пайфер.

При этом он добавил, что ужесточение санкций является "большей проблемой для ЕС, чем для Вашингтона".

Также на Цензор.НЕТ: ЕС вводит новый санкционный механизм за нарушение прав человека. МИД Украины надеется, что теперь РФ накажут за репрессии в Крыму и ОРДЛО

Как сообщалось, в феврале 2020 года Соединенные Штаты продлили действие санкций против России из-за ее агрессии в Украине еще на год. В указе президента США отмечается, что действия РФ продолжают подрывать демократические процессы в Украине и угрожать ее целостности и суверенитету.

Автор: 

Пайфер Стивен (136) россия (95502) санкции (11288) США (26620)


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Да ЕС идёт нах со своими озабоченностями. Санкции США-это то,от чего они могут лишь молча утереться. И амеры с ними консультируются лишь чисто из вежливости.
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17.12.2020 01:31 Ответить
Усиливать!
Только усиливать!
А лучшая санкция - это разговор с саудовским принцем об увеличении добычи нефти и уменьшение цены.
Трамп, негодяй, спас пуйло, когда нефть в пике пошла...
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17.12.2020 01:38 Ответить
рыжий усилитель не работает в плане санкций против кацапов.
ето не последняя причина почему он out.
шо не понятно - почему республиканцы ведуться под етот вой, разбрасывание фишек по доске и любовь нашего рышего мудазвона к *****....
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17.12.2020 01:51 Ответить
та сидай, синку, - бачно шо ти не трампист....
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17.12.2020 04:04 Ответить
Чего же так? ***** же Байдена поздравил.
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17.12.2020 04:43 Ответить
really?
Biden didn't noticed like as everybody else.
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17.12.2020 07:08 Ответить
Все против врагов, а Украина за торговлю с врагом!!! - вчерашнее соглашение о покупке эл.энергии.
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17.12.2020 08:06 Ответить
Ещё в совковом журнале Крокодил изображали США как врага с санкциями против совка. Так что кремляди это ваша пожизненная карма.
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17.12.2020 09:34 Ответить
 
 