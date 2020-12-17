США не збираються послаблювати санкції проти Росії, - експосол Пайфер

Питання скасування або послаблення санкцій проти Росії за агресію проти України немає порядку денному в США.

Про це під час онлайн-обговорення, проведеного організацією Turkish Heritage, заявив посол США в Україні в 1998-2000 рр., старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"США взагалі не мають наміру послаблювати антиросійські санкції. На мою думку, питання лише в тому, чи будуть готові Штати в погодженні з іншими західними державами рано чи пізно посилити санкції", - сказав Пайфер.

При цьому він додав, що посилення санкцій є "більшою проблемою для ЄС, ніж для Вашингтона".

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Як повідомлялося, в лютому 2020 року Сполучені Штати подовжили дію санкцій проти Росії через її агресію в Україні ще на рік. В указі президента США зазначається, що дії РФ продовжують підривати демократичні процеси в Україні та загрожувати її цілісності й суверенітету.