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Новини Санкції проти Росії
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США не збираються послаблювати санкції проти Росії, - експосол Пайфер

США не збираються послаблювати санкції проти Росії, - експосол Пайфер

Питання скасування або послаблення санкцій проти Росії за агресію проти України немає порядку денному в США.

Про це під час онлайн-обговорення, проведеного організацією Turkish Heritage, заявив посол США в Україні в 1998-2000 рр., старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"США взагалі не мають наміру послаблювати антиросійські санкції. На мою думку, питання лише в тому, чи будуть готові Штати в погодженні з іншими західними державами рано чи пізно посилити санкції", - сказав Пайфер.

При цьому він додав, що посилення санкцій є "більшою проблемою для ЄС, ніж для Вашингтона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк

Як повідомлялося, в лютому 2020 року Сполучені Штати подовжили дію санкцій проти Росії через її агресію в Україні ще на рік. В указі президента США зазначається, що дії РФ продовжують підривати демократичні процеси в Україні та загрожувати її цілісності й суверенітету.

Автор: 

Пайфер Стівен (49) росія (65129) санкції (11821) США (22778)


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Да ЕС идёт нах со своими озабоченностями. Санкции США-это то,от чего они могут лишь молча утереться. И амеры с ними консультируются лишь чисто из вежливости.
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17.12.2020 01:31 Відповісти
Усиливать!
Только усиливать!
А лучшая санкция - это разговор с саудовским принцем об увеличении добычи нефти и уменьшение цены.
Трамп, негодяй, спас пуйло, когда нефть в пике пошла...
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17.12.2020 01:38 Відповісти
рыжий усилитель не работает в плане санкций против кацапов.
ето не последняя причина почему он out.
шо не понятно - почему республиканцы ведуться под етот вой, разбрасывание фишек по доске и любовь нашего рышего мудазвона к *****....
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17.12.2020 01:51 Відповісти
та сидай, синку, - бачно шо ти не трампист....
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17.12.2020 04:04 Відповісти
Чего же так? ***** же Байдена поздравил.
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17.12.2020 04:43 Відповісти
really?
Biden didn't noticed like as everybody else.
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17.12.2020 07:08 Відповісти
Все против врагов, а Украина за торговлю с врагом!!! - вчерашнее соглашение о покупке эл.энергии.
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17.12.2020 08:06 Відповісти
Ещё в совковом журнале Крокодил изображали США как врага с санкциями против совка. Так что кремляди это ваша пожизненная карма.
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17.12.2020 09:34 Відповісти
 
 