ВОЗ считает локдаун не самым оптимальным сценарием: "Более мягкий подход лучше"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает полный локдаун не лучшим сценарием для борьбы с коронавирусом. Лучше применять более мягкие ограничения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вводимый весной локдаун, хоть и сократил влияние вируса, но также и нанес ущерб многим людям. Сейчас в ВОЗ применяют более строгие подходы, постепенно ужесточая ограничения.

"В марте и апреле в Европе мы оставили вне фокуса внимания, например, людей с проблемами психического здоровья, а также вопросы гендерного насилия. Мы знаем, что в любой чрезвычайной ситуации насилия в семье становится больше. Так что если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация", - сказал Клюге.

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Он отметил, что локдаун приводит к потере дохода у людей. Также страдают люди с инвалидностью или другими заболеваниями.

"Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше. В этом смысле я понимаю, что происходит", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.

Клюге считает, что ключевым вопросом остается соблюдение рекомендаций.

"Ответственность и ношение масок в общественных местах и в других помещениях при большом скоплении людей, особенно если в этих пространствах есть люди, которые не входят в ваш так называемый "пузырь" (среду близкого общения - ред.), и когда вы не можете гарантировать физическое дистанцирование. И, конечно же, стараться избегать мест большого скопления людей", - добавил он.