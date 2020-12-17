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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ вважає локдаун не найоптимальнішим сценарієм: "Більш м'який підхід кращий"

ВООЗ вважає локдаун не найоптимальнішим сценарієм:

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає повний локдаун не кращим сценарієм для боротьби з коронавірусом. Ліпше застосовувати більш м'які обмеження.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, локдаун, який запровадили навесні, хоч і скоротив вплив вірусу, але також і завдав шкоди багатьом людям. Зараз у ВООЗ застосовують більш суворі підходи, поступово посилюючи обмеження.

"В березні та квітні в Європі ми залишили поза фокусом уваги, наприклад, людей з проблемами психічного здоров'я, а також питання гендерного насильства. Ми знаємо, що у будь-якій надзвичайній ситуації насильства в сім'ї стає більше. Тож якщо у вас повний локдаун, це абсолютно не найкраща ситуація", - сказав Клюге.

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Він зазначив, що локдаун призводить до втрати доходу у людей. Також страждають люди з інвалідністю чи іншими захворюваннями.

"Ось чому більш м'який, поступовий підхід краще. В цьому сенсі я розумію, що відбувається", - зазначив директор Європейського бюро ВООЗ.

Клюге вважає, що ключовим питанням залишається дотримання рекомендацій.

"Відповідальність і носіння масок у громадських місцях та в інших приміщеннях при великому скупченні людей, особливо якщо в цих просторах є люди, які не входять у вашу так звану "бульбашку" (середовище близького спілкування - ред.), і коли ви не можете гарантувати фізичне дистанціювання. І, звичайно ж, намагатися уникати місць великого скупчення людей", - додав він.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Объясните это нашим дебилам от власти. Они до сих пор не удосужились перенять опыт той-же Финляндии.
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17.12.2020 09:18 Відповісти
переслано вiд Бабель
⚡️Помер мер Харкова Геннадій Кернес
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17.12.2020 09:20 Відповісти
Застаріла звістка. Він ще до виборів це зробив.
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17.12.2020 09:40 Відповісти
Вообще нах эти все ограничения один хер даже кто болен ходит на работу учебу в церквях с одной ложки причащаются... только процентов 20 30 обращается в больницу когда реально прижало а так всем глубоко пох на этот уовид
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17.12.2020 09:21 Відповісти
Дистанцируйтесь. Не собираетесь в группы, а тем более "пузырь" к "пузырю", иначе вы можете обменяться мнениями, информацией и можете прийти к выводу что вас найобывают.
Помните! Человек без маски - террорист!
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17.12.2020 09:22 Відповісти
 
 