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Новости Коронавирус и карантин
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Мир сейчас все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ

Мир сейчас все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге считает, что мир все еще находится в разгаре пандемии. По его словам, страны должны улучшить данные по коронавирусу.

Об этом Клюге заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии. Мы должны сосредоточиться на спасении жизней, предотвращении заболеваний и улучшении данных", - считает Клюге.

По его словам, в ВОЗ не знают причин высокой уровни смертности в Бельгии (18 278 смертельных случаев при 615 тысячах заражений, - ред.). Но, по его словам, причина может быть в методе отчетности.

"Некоторые страны сообщают о случаях смерти в домах престарелых, где пожилые люди могут быть более уязвимыми. Некоторые страны - нет. Некоторые страны сообщают только о людях с симптомами, другие - о бессимптомных случаях", - объяснил он.

Также читайте: Бедные страны могут не получить вакцину от COVID-19 до 2024 года, - СМИ

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
"Умер мэр Харькова Кэрнес".
ГорСовет:
" Ну это же не повод снимать его с должности?!"
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17.12.2020 09:31
+7
Портрет карнеса будет мэром Харькова.
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17.12.2020 09:28
+6
ну ви поняли..... К привіт!

Мир сейчас все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3148
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17.12.2020 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Портрет карнеса будет мэром Харькова.
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17.12.2020 09:28 Ответить
Эх. Вот зря админы коменты отключили.
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17.12.2020 09:37 Ответить
Ми б побачили стільки б побажань і привітань йо му.
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17.12.2020 09:39 Ответить
І не кажіть.
Де тепер висловити своє "ц-ц-ц"?
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17.12.2020 09:40 Ответить
Что самое интересное неделю назад всех уверяли что уже 20 декабря Кернес приступит к работе.
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17.12.2020 09:38 Ответить
Нестало великого математика в області множення на нуль і суфлера.
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17.12.2020 09:39 Ответить
"Умер мэр Харькова Кэрнес".
ГорСовет:
" Ну это же не повод снимать его с должности?!"
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17.12.2020 09:31 Ответить
на удалёнке будет работать, попы связь обеспечат
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17.12.2020 10:06 Ответить
ну ви поняли..... К привіт!

Мир сейчас все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3148
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17.12.2020 09:31 Ответить
Пусть дома догоняет
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17.12.2020 09:36 Ответить
Ой.
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17.12.2020 09:37 Ответить
Цікаво хто з його оточення наступним впіймає вінок)))
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17.12.2020 09:38 Ответить
Добкін напрягся
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17.12.2020 09:41 Ответить
Будут новые выборы, его сынок наверняка будет прорываться к корыту. Там своя мафия и у честных людей шансов нет.
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17.12.2020 09:41 Ответить
Считать можно что угодно и как угодно. Главное не забывать "улучшать" статистику.
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17.12.2020 09:34 Ответить
Кернес всьо ... Промовчу )
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17.12.2020 09:42 Ответить
Ой-вей. Ц-ц-ц.
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17.12.2020 09:47 Ответить
Помножився на "нуль" Пічалька...
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17.12.2020 09:43 Ответить
 
 