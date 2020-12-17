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Новини Коронавірус і карантин
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Світ зараз все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ

Світ зараз все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге вважає, що світ все ще перебуває в розпалі пандемії. За його словами, країни повинні поліпшити дані щодо коронавірусу.

Про це Клюге заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що зараз ми все ще в розпалі пандемії. Ми повинні зосередитися на порятунок життів, запобігання захворювань і поліпшення даних", - вважає Клюге.

За його словами, у ВООЗ не знають причин високої рівні смертності в Бельгії (18 278 смертельних випадків при 615 тисячах заражень, - ред.). Але, за його словами, причина може бути в методі звітності.

"Деякі країни повідомляють про випадки смерті в будинках для людей похилого віку, де літні люди можуть бути більш уразливими. Деякі країни - ні. Деякі країни повідомляють тільки про людей із симптомами, інші - про безсимптомні випадки", - пояснив він.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
"Умер мэр Харькова Кэрнес".
ГорСовет:
" Ну это же не повод снимать его с должности?!"
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17.12.2020 09:31
+7
Портрет карнеса будет мэром Харькова.
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17.12.2020 09:28
+6
ну ви поняли..... К привіт!

Мир сейчас все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3148
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17.12.2020 09:31
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Портрет карнеса будет мэром Харькова.
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17.12.2020 09:28 Відповісти
Эх. Вот зря админы коменты отключили.
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17.12.2020 09:37 Відповісти
Ми б побачили стільки б побажань і привітань йо му.
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17.12.2020 09:39 Відповісти
І не кажіть.
Де тепер висловити своє "ц-ц-ц"?
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17.12.2020 09:40 Відповісти
Что самое интересное неделю назад всех уверяли что уже 20 декабря Кернес приступит к работе.
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17.12.2020 09:38 Відповісти
Нестало великого математика в області множення на нуль і суфлера.
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17.12.2020 09:39 Відповісти
"Умер мэр Харькова Кэрнес".
ГорСовет:
" Ну это же не повод снимать его с должности?!"
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17.12.2020 09:31 Відповісти
на удалёнке будет работать, попы связь обеспечат
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17.12.2020 10:06 Відповісти
ну ви поняли..... К привіт!

Мир сейчас все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3148
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17.12.2020 09:31 Відповісти
Пусть дома догоняет
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17.12.2020 09:36 Відповісти
Ой.
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17.12.2020 09:37 Відповісти
Цікаво хто з його оточення наступним впіймає вінок)))
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17.12.2020 09:38 Відповісти
Добкін напрягся
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17.12.2020 09:41 Відповісти
Будут новые выборы, его сынок наверняка будет прорываться к корыту. Там своя мафия и у честных людей шансов нет.
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17.12.2020 09:41 Відповісти
Считать можно что угодно и как угодно. Главное не забывать "улучшать" статистику.
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17.12.2020 09:34 Відповісти
Кернес всьо ... Промовчу )
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17.12.2020 09:42 Відповісти
Ой-вей. Ц-ц-ц.
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17.12.2020 09:47 Відповісти
Помножився на "нуль" Пічалька...
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17.12.2020 09:43 Відповісти
 
 