Світ зараз все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге вважає, що світ все ще перебуває в розпалі пандемії. За його словами, країни повинні поліпшити дані щодо коронавірусу.

Про це Клюге заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що зараз ми все ще в розпалі пандемії. Ми повинні зосередитися на порятунок життів, запобігання захворювань і поліпшення даних", - вважає Клюге.

За його словами, у ВООЗ не знають причин високої рівні смертності в Бельгії (18 278 смертельних випадків при 615 тисячах заражень, - ред.). Але, за його словами, причина може бути в методі звітності.

"Деякі країни повідомляють про випадки смерті в будинках для людей похилого віку, де літні люди можуть бути більш уразливими. Деякі країни - ні. Деякі країни повідомляють тільки про людей із симптомами, інші - про безсимптомні випадки", - пояснив він.

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