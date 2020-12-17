Эксперты ВОЗ проверят способность украинских тюрем противостоять вспышкам болезней, - Минздрав

Эксперты Европейского бюро ВОЗ проведут оценку способности учреждений пенитенциарной системы Украины противостоять вспышкам болезней — инфекционного и неинфекционного происхождения.

Об этом сообщил главный заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Такое решение было принято на встрече Виктора Ляшко с руководителем Программы "Алкоголь и запрещенные наркотики и охрана здоровья в тюрьмах" Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Аной Кариной Ферейра-Боргес.

"В мире существуют различные модели управления медицинскими системами в "закрытых" условиях, но все они должны беспрекословно базироваться на принципах приоритетности права каждого человека на защиту жизни и здоровья", — отметила во время встречи доктор Ана Карина Феррейра-Боргес.

По словам Виктора Ляшко, в Украине уже создана платформа для взаимодействия между Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Национальной службой здоровья и другими партнерами по координации гражданской и пенитенциарной медицины.

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"ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и воплощении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, которые находятся в учреждениях пенитенциарной системы. Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия. Украина - на очереди. И это очень позитивная новость", — отметил Виктор Ляшко.

Как сообщили в центре здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы по состоянию на ноябрь 2020 года в украинских тюрьмах зарегистрировали 443 случая заражения коронавирусом, большинство из которых (359) зафиксировали среди работников учреждений. Еще семь случаев выявили среди заключенных и 13 - среди осужденных.