Експерти ВООЗ перевірять здатність українських в'язниць протистояти спалахам хвороб, - МОЗ

Експерти Європейського бюро ВООЗ проведуть оцінку здатності установ пенітенціарної системи України протистояти спалахам хвороб - інфекційного і неінфекційного походження.

Про це повідомив головний заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Таке рішення було прийнято на зустрічі Віктора Ляшка з керівником Програми "Алкоголь і заборонені наркотики та охорона здоров'я в тюрмах" Європейського офісу ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними Аною Каріною Ферейра-Боргес.

"У світі є різні моделі управління медичними системами в "закритих" умовах, але всі вони повинні беззаперечно базуватися на принципах пріоритетності права кожної людини на захист життя і здоров'я", - зазначила під час зустрічі доктор Ана Каріна Феррейра-Боргес.

За словами Віктора Ляшка, в Україні вже створена платформа для взаємодії між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством юстиції, Національною службою здоров'я та іншими партнерами з координації цивільної та пенітенціарної медицини.

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"ВООЗ має значний досвід у розробці та втіленні програм щодо вдосконалення медичної допомоги людям, які перебувають в установах пенітенціарної системи. Повний шлях такої оцінки вже пройшли Фінляндія, Великобританія і Португалія. Україна - на черзі. І це дуже позитивна новина", - зазначив Віктор Ляшко.

Як повідомили в центрі охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби, станом на листопад 2020 року в українських в'язницях зареєстрували 443 випадки зараження коронавірусом, більшість із яких (359) зафіксували серед працівників установ. Ще сім випадків виявили серед ув'язнених і 13 - серед засуджених.