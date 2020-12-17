Комитет ВР поддержал назначение Романа Лещенко главой Минагрополитики, - Гончаренко

Профильный комитет Верховной Рады поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики. Соответствующий кадровый вопрос ВР должна решить сегодня в ходе заседания.

Об этом сообщил на своей странице в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Аграрный комитет поддержал Лещенко в министры агрополитики", - написал Гончаренко.

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