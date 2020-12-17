Комитет ВР поддержал назначение Романа Лещенко главой Минагрополитики, - Гончаренко
Профильный комитет Верховной Рады поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики. Соответствующий кадровый вопрос ВР должна решить сегодня в ходе заседания.
Об этом сообщил на своей странице в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Аграрный комитет поддержал Лещенко в министры агрополитики", - написал Гончаренко.
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У мальчонки опыта - 0
Абсолютный.
В 2011 году окончил юрфак Шевченка.
Налажал с кандидатской диссертацией. Плагиат нашли (передирал с рашистских ресурсов со своим именем).
Все, что, может и знает слегка - земельное право. И то - на уровне студента.
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Ахренеть.. Я отводил землю и строил с/х перерабатывающие производства, когда это дитё еще в школе училось...
Министр, блжад....
Я тут на днях поэкспериментировал с трудоустройством на госслужбу. Просто стало интересно. Там сайт у них сейчас, все типи цивильно и прозрачно..
Честно?
Охренел.
Ну вот, к примеру.
Обязательное условие - підтверження рівню знання української мови.
Номер документу та назва установи, що провела атестаційну комісію.
Обов'язково.
АЛЕ!!!
Ці атестаційні комісії в 2019 році відмінили, тому що виникла законодавча колізія між Законом та Постановою КМУ.
І всьо!
Сушитє вьосла )))
От нафіга мені ці заморочки, щоб влаштуватися в якусь шарашкіну контору типу міністерства фінансів на 10 000 грн? ))))))