Комітет ВР підтримав призначення Романа Лещенка главою Мінагрополітики, - Гончаренко

Профільний комітет Верховної Ради підтримав призначення Романа Лещенка міністром агрополітики. Відповідне кадрове питання ВР повинна вирішити сьогодні в ході засідання.

Про це повідомив на своїй сторінці в своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Аграрний комітет підтримав Лещенка в міністри агрополітики", - написав Гончаренко.

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