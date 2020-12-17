COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов
Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки. Согласно инициативе COVAX, эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, поскольку 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы", - сказал Степанов.
Степанов отметил, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.
Степанов напомнил, что Минздрав просил предусмотреть в госбюджете на 2021 год 15.1 млрд грн на вакцинацию, но в результате предусмотрено лишь 2,6 млрд грн, что почти в 6 раз меньше необходимого количества. Поэтому в МОЗ "в экстренном порядке" подсчитали, что смогут аккумулировать на вакцинацию еще до 2,3 млрд грн.
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она для Украины вовсе не бесплатная, Украина платит ВОЗ 23 млн баксов ежегодно.