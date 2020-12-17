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Новости Коронавирус и карантин
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COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов

COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки. Согласно инициативе COVAX, эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, поскольку 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы", - сказал Степанов.

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Степанов отметил, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

Степанов напомнил, что Минздрав просил предусмотреть в госбюджете на 2021 год 15.1 млрд грн на вакцинацию, но в результате предусмотрено лишь 2,6 млрд грн, что почти в 6 раз меньше необходимого количества. Поэтому в МОЗ "в экстренном порядке" подсчитали, что смогут аккумулировать на вакцинацию еще до 2,3 млрд грн.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 8408
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17.12.2020 10:48
+1
В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе, считаю если бы чего то добились то написали как Польша что получим еще до конца 2020 года , а конец 1 квартала 21 года у нас это осень-декабрь 2021 года.
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17.12.2020 10:43
+1
Чудо-вакцина, всем поможет, воз обещала.
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17.12.2020 10:47
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В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе, считаю если бы чего то добились то написали как Польша что получим еще до конца 2020 года , а конец 1 квартала 21 года у нас это осень-декабрь 2021 года.
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17.12.2020 10:43 Ответить
COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 8408
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17.12.2020 10:48 Ответить
Чудо-вакцина, всем поможет, воз обещала.
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17.12.2020 10:47 Ответить
Вчора казали що взимку,то березень ,це зимовий місяць ??)))
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17.12.2020 11:08 Ответить
То вчора казали, а сьогодні кажуть про березень, завтра скажуть про серпень. Головне списати гроші з бюджету
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17.12.2020 11:36 Ответить
Нарешті: "я тебя умножу на ноль, сучій пьос"
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17.12.2020 11:19 Ответить
На сегодня вакцинация это не только здоровье нации, но и политика. Представьте - Украина прививается нормальной вакциной и вовремя, а Россия говноспутником. Через полгода или год разница будет видна всем! Но нет, зелень мутит крутит да еще денег не имеет. Так что эпидемия будет бушевать у нас как минимум до конца 2021 г.
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17.12.2020 12:23 Ответить
ковакс самая дешевая вакцина, поэтому её ВОЗ и выбрал для поставок в рамках организации.
она для Украины вовсе не бесплатная, Украина платит ВОЗ 23 млн баксов ежегодно.
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17.12.2020 14:26 Ответить
да и стоимость вакцины Ковакс 5,4$ всего.
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17.12.2020 14:28 Ответить
Ковакс - это не вакцина, а механизм обеспечения вакцинами.
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17.12.2020 15:40 Ответить
тем более, может там «Спутник V»
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17.12.2020 19:00 Ответить
COVAX- Ну не смогли! Но вы ждите, мы вам дадим, когда нам дадут! Когда у основных играков излишки образуются. Когда они закончат тестировать и себя обеспечат, так что вы ждите! А то что уже Британик 20, идет, вы ждите, и от него разработают, вы нам заявку оставьте, и ждите. То что нам дадут мы равными партиями 91стране, так что вы ждите, мы вам дадим, потом.
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17.12.2020 16:24 Ответить
 
 