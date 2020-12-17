COVAX затвердила заявку України: МОЗ очікує перші вакцини з березня, - Степанов
Глобальна ініціатива COVAX із вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX на отримання певної кількості вакцин. У результаті численних переговорів ми досягли, що ми отримаємо 8 мільйонів доз за цією ініціативою. Ми практично завершили вже підписання документів, були подані відповідні заявки - і ми отримали схвалення цієї заявки. Згідно з ініціативою COVAX, ці 8 мільйонів доз почнуть поставлятися з кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть іти відповідними траншами. Таким чином ми зможемо забезпечити вакцинацію не менш як 4 мільйонів громадян, оскільки 8 мільйонів доз, а одна людина отримує дві дози", - сказав Степанов.
Степанов зазначив, що для придбання інших необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які перебувають на завершальних етапах вироблення вакцини, а президент Володимир Зеленський веде переговори з керівниками країн, де розміщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцинацію в 2021 році.
Степанов нагадав, що МОЗ просило передбачити в держбюджеті на 2021 рік 15.1 млрд грн на вакцинацію, але в результаті передбачено лише 2,6 млрд грн, що майже в 6 разів менше необхідної кількості. Тому в МОЗ "в екстреному порядку" підрахували, що зможуть акумулювати на вакцинацію ще до 2,3 млрд грн.
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