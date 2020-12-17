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Новини Коронавірус і карантин
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COVAX затвердила заявку України: МОЗ очікує перші вакцини з березня, - Степанов

COVAX затвердила заявку України: МОЗ очікує перші вакцини з березня, - Степанов

Глобальна ініціатива COVAX із вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX на отримання певної кількості вакцин. У результаті численних переговорів ми досягли, що ми отримаємо 8 мільйонів доз за цією ініціативою. Ми практично завершили вже підписання документів, були подані відповідні заявки - і ми отримали схвалення цієї заявки. Згідно з ініціативою COVAX, ці 8 мільйонів доз почнуть поставлятися з кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть іти відповідними траншами. Таким чином ми зможемо забезпечити вакцинацію не менш як 4 мільйонів громадян, оскільки 8 мільйонів доз, а одна людина отримує дві дози", - сказав Степанов.

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Степанов зазначив, що для придбання інших необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які перебувають на завершальних етапах вироблення вакцини, а президент Володимир Зеленський веде переговори з керівниками країн, де розміщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцинацію в 2021 році.

Степанов нагадав, що МОЗ просило передбачити в держбюджеті на 2021 рік 15.1 млрд грн на вакцинацію, але в результаті передбачено лише 2,6 млрд грн, що майже в 6 разів менше необхідної кількості. Тому в МОЗ "в екстреному порядку" підрахували, що зможуть акумулювати на вакцинацію ще до 2,3 млрд грн.

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 8408
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17.12.2020 10:48
+1
В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе, считаю если бы чего то добились то написали как Польша что получим еще до конца 2020 года , а конец 1 квартала 21 года у нас это осень-декабрь 2021 года.
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17.12.2020 10:43
+1
Чудо-вакцина, всем поможет, воз обещала.
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17.12.2020 10:47
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В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе, считаю если бы чего то добились то написали как Польша что получим еще до конца 2020 года , а конец 1 квартала 21 года у нас это осень-декабрь 2021 года.
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17.12.2020 10:43 Відповісти
COVAX утвердила заявку Украины: Минздрав ожидает первые вакцины с марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 8408
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17.12.2020 10:48 Відповісти
Чудо-вакцина, всем поможет, воз обещала.
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17.12.2020 10:47 Відповісти
Вчора казали що взимку,то березень ,це зимовий місяць ??)))
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17.12.2020 11:08 Відповісти
То вчора казали, а сьогодні кажуть про березень, завтра скажуть про серпень. Головне списати гроші з бюджету
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17.12.2020 11:36 Відповісти
Нарешті: "я тебя умножу на ноль, сучій пьос"
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17.12.2020 11:19 Відповісти
На сегодня вакцинация это не только здоровье нации, но и политика. Представьте - Украина прививается нормальной вакциной и вовремя, а Россия говноспутником. Через полгода или год разница будет видна всем! Но нет, зелень мутит крутит да еще денег не имеет. Так что эпидемия будет бушевать у нас как минимум до конца 2021 г.
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17.12.2020 12:23 Відповісти
ковакс самая дешевая вакцина, поэтому её ВОЗ и выбрал для поставок в рамках организации.
она для Украины вовсе не бесплатная, Украина платит ВОЗ 23 млн баксов ежегодно.
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17.12.2020 14:26 Відповісти
да и стоимость вакцины Ковакс 5,4$ всего.
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17.12.2020 14:28 Відповісти
Ковакс - это не вакцина, а механизм обеспечения вакцинами.
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17.12.2020 15:40 Відповісти
тем более, может там «Спутник V»
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17.12.2020 19:00 Відповісти
COVAX- Ну не смогли! Но вы ждите, мы вам дадим, когда нам дадут! Когда у основных играков излишки образуются. Когда они закончат тестировать и себя обеспечат, так что вы ждите! А то что уже Британик 20, идет, вы ждите, и от него разработают, вы нам заявку оставьте, и ждите. То что нам дадут мы равными партиями 91стране, так что вы ждите, мы вам дадим, потом.
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17.12.2020 16:24 Відповісти
 
 