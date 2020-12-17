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Новости Коронавирус и карантин
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Рада определила штрафы для предпринимателей за нарушение масочного режима их клиентами

Рада определила штрафы для предпринимателей за нарушение масочного режима их клиентами

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №3890 о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был проголосован в четверг.

Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Согласно принятому закону предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Составлять постановления о наложении штрафов и применение финансовых санкций будут уполномоченные должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

ВР (29245) карантин (16729) предприниматели (1234) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Чудова новина для ФОПів : Касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО кольору !!!!!
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17.12.2020 11:00
+10
Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами - Цензор.НЕТ 3351
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17.12.2020 11:17
+8
Так шо? Если пассажир зашел в маршрутку в маске, а потом снял её во время движения, то водиле штраф? Или водила должен одним глазом смотреть на дорогу, а другим в салон?
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17.12.2020 11:09
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Чудова новина для ФОПів : Касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО кольору !!!!!
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17.12.2020 11:00 Ответить
Это все равно лишь видимость, никто никого штрафовать не будет.
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17.12.2020 11:01 Ответить
Ну да , - ставить нарушающим Маску под Глаз.
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17.12.2020 11:01 Ответить
Чудовий засіб провокацій !!!)))
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17.12.2020 11:06 Ответить
Так шо? Если пассажир зашел в маршрутку в маске, а потом снял её во время движения, то водиле штраф? Или водила должен одним глазом смотреть на дорогу, а другим в салон?
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17.12.2020 11:09 Ответить
А отвечать придется владельцу маршрута. ><
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17.12.2020 11:15 Ответить
Вышел Зайчик на крыльцо,
И не трогает лицо.
Зайчик ходит в масочке,
Что б дожить до пасочки.
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17.12.2020 11:12 Ответить
Рада визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами - Цензор.НЕТ 3351
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17.12.2020 11:17 Ответить
От прикольно... А скільки випадків "бикування" клієнтами/покупцями було по поводу масок? Що тепер, продавцям силою виштовхувати їх? Як ця ситуація прописана? Зайшов "спортивної статури", за прилавком "жіночка". Відмовився покинути приміщення, а тут - перевірка. І за що їй у такому випадку штраф? За те, що "силою" не виставила за двері? Чи на кожного такого чи таку "гавкати"? Дибіли, *ля! Клієнту необхідно штраф, а не підприємцю.
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17.12.2020 11:18 Ответить
Помню заходит шмара в магазин купить пачку сигарет,купила а тут как тут переодетые два молодых хлопца тычут продавцу свои удостоверения и говорят что продавец отпустил несовершеннолетней девушки сигареты и составили протокол .... потом захожу с тыльной стороны магазина стоит машина и эти парни со своей "кормилицей" стоят,и эта чмо в юбке говорит одному из подельников.....ДАЙ СИГАРЕТУ и он дал сигарету, и огня
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17.12.2020 11:18 Ответить
выдайте дубинки фопал чтобы они заставляли людей ходить в масках, а потом уже штрафы вводите
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17.12.2020 11:29 Ответить
При любой власти у нас все через жопу . Потому что ,пишущие законы все поголовно *********.
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17.12.2020 11:31 Ответить
зелені збльовки продовжують штампувати антиконституційні папірці без правових наслідків!
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17.12.2020 11:37 Ответить
Неприпустима відповідальність за дії осіб,що від особи незалежать Рада збіговисько дебільних Злочинців! В с_аку Закони,від ради...
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17.12.2020 12:35 Ответить
Де ці чиновники дістають такі рідкісні Хрущі . Це просто жах .
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17.12.2020 12:59 Ответить
 
 