ВОЗ не рекомендует вводить "иммунные паспорта" по COVID-19, - Клюге

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют вводить "имунные паспорта". Но важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

По его словам, неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Однако, нужно формировать данные о людях, которые вакцинировались и делать это в цифровом формате.

"Доктор Тедрос (Гебреисус. - Ред.), генеральный директор ВОЗ, подписал меморандум о взаимопонимании с премьер-министром Эстонии на этот счет. Но это нечто другое, не "иммунный паспорт", мы не рекомендуем вводить такие "паспорта", - отметил он.

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Напомним, ранее генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.