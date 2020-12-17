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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ не рекомендует вводить "иммунные паспорта" по COVID-19, - Клюге

ВОЗ не рекомендует вводить

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют вводить "имунные паспорта". Но важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

По его словам, неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Однако, нужно формировать данные о людях, которые вакцинировались и делать это в цифровом формате.

"Доктор Тедрос (Гебреисус. - Ред.), генеральный директор ВОЗ, подписал меморандум о взаимопонимании с премьер-министром Эстонии на этот счет. Но это нечто другое, не "иммунный паспорт", мы не рекомендуем вводить такие "паспорта", - отметил он.

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Напомним, ранее генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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не рекомендуют - не значит - запрещают... после всей развернутой истерии общемировые ветеринарные паспорта введут всем, и без них не зайдешь потом и в магазин... и каждые три месяца - на поклон за таблеткой (прививкой)...
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17.12.2020 11:36 Ответить
Пардон "не рекомендують вводити "імунних паспортів". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані" - це одне і теж, що чіп в дупі, що паперова справка сільради з фото жертви заговору транснаціональних фармкорпорацій. Тобто, без справки чи чіпа людина буде як собака на ланцюгу, хочеш побігати купи у Білла Гецтса вакцину яку тобі введуть і можеш бігати, правда не довго років з 10-20 і бесплідним. Це така у них боротьба за ресурси планети методом Адольфа Айхмана.
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17.12.2020 11:58 Ответить
По трипперу надо. Хватит заразу разносить.
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17.12.2020 12:31 Ответить
 
 