ВООЗ не рекомендує вводити "імунних паспортів" щодо COVID-19, - Клюге
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендують вводити "імунних паспортів". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.
За його словами, невідомо, як довго буде зберігатися імунітет після щеплення. Однак потрібно формувати дані про людей, які вакцинувалися і робити це в цифровому форматі.
"Доктор Тедрос (Гебреісус. - ред.), генеральний директор ВООЗ, підписав меморандум про взаєморозуміння з прем'єр-міністром Естонії щодо цього. Але це щось інше, не "імунний паспорт", ми не рекомендуємо вводити таких "паспортів", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.
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