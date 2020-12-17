ВООЗ не рекомендує вводити "імунних паспортів" щодо COVID-19, - Клюге

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендують вводити "імунних паспортів". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.

За його словами, невідомо, як довго буде зберігатися імунітет після щеплення. Однак потрібно формувати дані про людей, які вакцинувалися і робити це в цифровому форматі.

"Доктор Тедрос (Гебреісус. - ред.), генеральний директор ВООЗ, підписав меморандум про взаєморозуміння з прем'єр-міністром Естонії щодо цього. Але це щось інше, не "імунний паспорт", ми не рекомендуємо вводити таких "паспортів", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.