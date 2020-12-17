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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ не рекомендує вводити "імунних паспортів" щодо COVID-19, - Клюге

ВООЗ не рекомендує вводити

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендують вводити "імунних паспортів". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.

За його словами, невідомо, як довго буде зберігатися імунітет після щеплення. Однак потрібно формувати дані про людей, які вакцинувалися і робити це в цифровому форматі.

"Доктор Тедрос (Гебреісус. - ред.), генеральний директор ВООЗ, підписав меморандум про взаєморозуміння з прем'єр-міністром Естонії щодо цього. Але це щось інше, не "імунний паспорт", ми не рекомендуємо вводити таких "паспортів", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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не рекомендуют - не значит - запрещают... после всей развернутой истерии общемировые ветеринарные паспорта введут всем, и без них не зайдешь потом и в магазин... и каждые три месяца - на поклон за таблеткой (прививкой)...
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17.12.2020 11:36 Відповісти
Пардон "не рекомендують вводити "імунних паспортів". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані" - це одне і теж, що чіп в дупі, що паперова справка сільради з фото жертви заговору транснаціональних фармкорпорацій. Тобто, без справки чи чіпа людина буде як собака на ланцюгу, хочеш побігати купи у Білла Гецтса вакцину яку тобі введуть і можеш бігати, правда не довго років з 10-20 і бесплідним. Це така у них боротьба за ресурси планети методом Адольфа Айхмана.
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17.12.2020 11:58 Відповісти
По трипперу надо. Хватит заразу разносить.
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17.12.2020 12:31 Відповісти
 
 