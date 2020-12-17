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Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус

Данную информацию подтверждает Елисейский дворец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает AFP, в Елисейском дворце заявили, что его проверили после выявления первых симптомов. Теперь он будет изолирован на семь дней, но продолжит работать и выполнять свою деятельность удаленно.

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Автор: 

Макрон Эмманюэль (1302) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Президент Франції Макрон захворів коронавірусом - Цензор.НЕТ 2626
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17.12.2020 11:54
+6
Макрон, береги свою бабусю, самоизолируйся, а то ей 67 лет и она в группе риска!!!
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17.12.2020 11:49
+3
Хай кацапську вакцинку вводить.
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17.12.2020 11:53
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Макрон, береги свою бабусю, самоизолируйся, а то ей 67 лет и она в группе риска!!!
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17.12.2020 11:49 Ответить
Он знает и будет беречь 🤣
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17.12.2020 12:33 Ответить
Ничего. Он молодой и быстро выкарабкается.Хотя,иногда,даже очень большие деньги не могут помочь,чтобы выжить от коронавируса.
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17.12.2020 11:50 Ответить
Ну и попутного Спутник V ему в жопу...
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17.12.2020 11:56 Ответить
например
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17.12.2020 11:58 Ответить
Хай кацапську вакцинку вводить.
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17.12.2020 11:53 Ответить
Президент Франції Макрон захворів коронавірусом - Цензор.НЕТ 2626
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17.12.2020 11:54 Ответить
Цікаво, а у Франції є своя Феофанія, чи Макрон, як лох лікується у звичайній французській лікарні?
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17.12.2020 11:54 Ответить
він вдома сидить.
як останній лошара з усіх лошар.
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17.12.2020 11:56 Ответить
хай лягає в клініку, де *лікувався* від коронавірусу сивий брехун...
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17.12.2020 13:15 Ответить
Взагалі то в Феофанії ніколи не було інфекційного відділення. Це таке можливо тільки в Україні.
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17.12.2020 15:45 Ответить
Хоча, якщо Макрон не захоче сидіти вдома на самоізоляції, бо це так сумно, і приїде саме в київську Феофанію, то спочатку нехай розрахує свій бюджет, бо послуги в Феофанії платні. Судіть самі, де дорожче, де вигідніше: https://feofaniya.org/prices/ Ціни в лікарні Феофанія . /для іноземців може дорожче, і яка процедура їх обслуговування в Україні, наявність страховки..., то я не знаю/.
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17.12.2020 16:33 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность 🙄🙄🙄
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17.12.2020 12:03 Ответить
Год торжествующего медийного маразма.
Прям по российской пословице: " власть должна держать население в состоянии постоянного изумления".
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17.12.2020 12:12 Ответить
А ведь это так все просто! Просто не надо смотреть и читать (а тем более писать) все.
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17.12.2020 12:17 Ответить
І Садовий теж.
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17.12.2020 15:43 Ответить
Да и хрен на него !!!!!
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17.12.2020 18:54 Ответить
 
 