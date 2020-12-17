Президент Франции Макрон заболел коронавирусом
Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус
Данную информацию подтверждает Елисейский дворец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщает AFP, в Елисейском дворце заявили, что его проверили после выявления первых симптомов. Теперь он будет изолирован на семь дней, но продолжит работать и выполнять свою деятельность удаленно.
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як останній лошара з усіх лошар.
Прям по российской пословице: " власть должна держать население в состоянии постоянного изумления".