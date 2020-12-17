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Президент Франції Макрон захворів на коронавірус

Президент Франції Макрон захворів на коронавірус

Президент Франції Емманюель Макрон здав позитивний тест на коронавірус.

Цю інформацію підтверджує Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як інформує AFP, у Єлисейському палаці заявили, що його перевірили після виявлення перших симптомів. Тепер він буде ізольований на сім днів, але продовжить працювати і виконувати свою діяльність дистанційно.

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Макрон Емманюель (1456) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Президент Франції Макрон захворів коронавірусом - Цензор.НЕТ 2626
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17.12.2020 11:54
+6
Макрон, береги свою бабусю, самоизолируйся, а то ей 67 лет и она в группе риска!!!
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17.12.2020 11:49
+3
Хай кацапську вакцинку вводить.
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17.12.2020 11:53
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Макрон, береги свою бабусю, самоизолируйся, а то ей 67 лет и она в группе риска!!!
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17.12.2020 11:49 Відповісти
Он знает и будет беречь 🤣
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17.12.2020 12:33 Відповісти
Ничего. Он молодой и быстро выкарабкается.Хотя,иногда,даже очень большие деньги не могут помочь,чтобы выжить от коронавируса.
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17.12.2020 11:50 Відповісти
Ну и попутного Спутник V ему в жопу...
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17.12.2020 11:56 Відповісти
например
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Хай кацапську вакцинку вводить.
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17.12.2020 11:53 Відповісти
Президент Франції Макрон захворів коронавірусом - Цензор.НЕТ 2626
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17.12.2020 11:54 Відповісти
Цікаво, а у Франції є своя Феофанія, чи Макрон, як лох лікується у звичайній французській лікарні?
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17.12.2020 11:54 Відповісти
він вдома сидить.
як останній лошара з усіх лошар.
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17.12.2020 11:56 Відповісти
хай лягає в клініку, де *лікувався* від коронавірусу сивий брехун...
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17.12.2020 13:15 Відповісти
Взагалі то в Феофанії ніколи не було інфекційного відділення. Це таке можливо тільки в Україні.
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17.12.2020 15:45 Відповісти
Хоча, якщо Макрон не захоче сидіти вдома на самоізоляції, бо це так сумно, і приїде саме в київську Феофанію, то спочатку нехай розрахує свій бюджет, бо послуги в Феофанії платні. Судіть самі, де дорожче, де вигідніше: https://feofaniya.org/prices/ Ціни в лікарні Феофанія . /для іноземців може дорожче, і яка процедура їх обслуговування в Україні, наявність страховки..., то я не знаю/.
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17.12.2020 16:33 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность 🙄🙄🙄
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17.12.2020 12:03 Відповісти
Год торжествующего медийного маразма.
Прям по российской пословице: " власть должна держать население в состоянии постоянного изумления".
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17.12.2020 12:12 Відповісти
А ведь это так все просто! Просто не надо смотреть и читать (а тем более писать) все.
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17.12.2020 12:17 Відповісти
І Садовий теж.
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17.12.2020 15:43 Відповісти
Да и хрен на него !!!!!
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17.12.2020 18:54 Відповісти
 
 