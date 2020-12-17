Президент Франції Макрон захворів на коронавірус

Президент Франції Емманюель Макрон здав позитивний тест на коронавірус.

Цю інформацію підтверджує Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як інформує AFP, у Єлисейському палаці заявили, що його перевірили після виявлення перших симптомів. Тепер він буде ізольований на сім днів, але продовжить працювати і виконувати свою діяльність дистанційно.

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