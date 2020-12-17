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Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин

Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что страна начинает слезать с нефтегазовой иглы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал "России 24".

"Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов", - отметил Путин.

По словам президента РФ, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает "слезать с так называемой нефтегазовой иглы".

"И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - добавил Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.

Также президент РФ привел статистику об объеме суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором аккумулируются нефтегазовые сверхдоходы - при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель. В настоящий момент его размер приближается к 13 триллионам рублей.

"В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13 почти триллионов. Рост очень значительный", - сказал Путин.

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нефть (1918) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+40
Коли ти курво вже здохнеш ..?
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17.12.2020 12:11
+25
Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин - Цензор.НЕТ 1010
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17.12.2020 12:10
+17
И садится на кокаин
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17.12.2020 12:10
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Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин - Цензор.НЕТ 1010
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17.12.2020 12:10 Ответить
А почему гадкий? И почему фигляр? Он был фокусником из цирка, по-моему. И попал туда не по своей воле (ураганом занесло).
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17.12.2020 12:44 Ответить
Занесло, так занесло . Майже як нашого Бубочку Янелоха. Портрет точно складається виразами: "дурить своїми псевдодосягненнями" і "мізки з тирси".
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17.12.2020 15:40 Ответить
А это зависит от точки (угла) зрения. Если смотреть из РФ - то прямая ассоциация с одним мерзким персонажем тамошней "элиты".
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17.12.2020 15:43 Ответить
Просто в книге он не был отрицательным героем. И стал правителем страны не по своей воле.

Безуспешный мечтатель Джеймс Гудвин, работавший в цирке, попадает в ураган, который уносит его вместе с воздушным шаром в Волшебную страну. Там он приземляется в Зелёной стране, жители которой принимают его за волшебника.
Он решает построить Изумрудный город, но оказывается, что не хватает строительного материала. Гудвин заменяет изумруды простым стеклом и обязывает всех жителей и посетителей Изумрудного города носить зелёные очки. Таким образом никто не замечает, что большинство изумрудов ненастоящие и что только внешние фасады сделаны из зелёного мрамора.
Проходят годы, и Гудвину становится скучно в Волшебной стране. В конце концов он решает вернуться домой в Канзас на восстановленном воздушном шаре. До этого он даёт Страшиле мозги и назначает его новым Правителем Изумрудного города.
Вернувшись в Канзас, Гудвин продолжил свою карьеру в цирке, а по её завершении открыл бакалейную лавку. Элли, как минимум, дважды виделась с Гудвином в Канзасе, и один раз даже пригласила его отправиться в новое путешествие в Волшебную страну, от чего Гудвин категорически отказался.
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17.12.2020 16:50 Ответить
И садится на кокаин
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17.12.2020 12:10 Ответить
на бутельки
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17.12.2020 12:12 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 8391
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17.12.2020 12:27 Ответить
********* потихоньку слазит с нефтегазовой иглы и по быстрому будет садиться на бутылку Байдена
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17.12.2020 12:15 Ответить
Росєянє здійнались з колін і застигли в позі "раком" ,в солодкому очікуванні чеченського....бойфренда !!!)))
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17.12.2020 12:20 Ответить
Коли ти курво вже здохнеш ..?
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17.12.2020 12:11 Ответить
ні в якому разі!
а хто ж ще так талановито розвалить рашку?
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17.12.2020 12:13 Ответить
Дійсно.
А взагалі то, зараз в Україні *********** дбайливо культивується нарратив :
«На россіі, царь плохой, а боярє хорошиє».
Начебто після ***** россія перестане намагатись знищити Українську Державу.
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17.12.2020 12:19 Ответить
Пан правий ! ВОНО геніальний могильщик Козлостану
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17.12.2020 13:11 Ответить
Разом з усім мордором
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17.12.2020 15:43 Ответить
и садится на кожаную
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17.12.2020 12:11 Ответить
сурово, гордо, скрепно, плавно пересаживаются на бутылку
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17.12.2020 12:28 Ответить
А пуйло из бункера вылез? чет давно слышно небыло
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17.12.2020 12:11 Ответить
Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин - Цензор.НЕТ 7275
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17.12.2020 12:11 Ответить
россия начинает слезать с бутылки нефтегазовой иглы
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17.12.2020 12:12 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 4499
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17.12.2020 17:43 Ответить
Фонд национального благосостояния будут кушать?
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17.12.2020 12:12 Ответить
перекладаю для ватанів: буде срака
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17.12.2020 12:12 Ответить
Неужели РФ опять лазить начинает?? Так Путин поднял с колен или нет! Она ведь на коленях слазит, я прав?
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17.12.2020 12:14 Ответить
"Нельзя "поднять с колен" того, кто всю жизнь лежит мордой в грязи...".
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17.12.2020 12:50 Ответить
Зачем тогда ты это здесь пишешь?
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17.12.2020 12:15 Ответить
Він ще не отримав продкарточку.
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17.12.2020 12:17 Ответить
Але це ніяк не впливає на кількість очкових сортирів на неосяжних просторах Наросії.)))
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17.12.2020 12:16 Ответить
Ггг! От дурко... Все кацапам чужие сортиры башку муляют. Все они свой сортир на плечах с чьим то меряют... Здесь не Варшава, дебилушка...
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17.12.2020 12:23 Ответить
У мерь, ерзів та інших так званих русскіх насрано в голові, що українці чистять нужники у Європі - так вони філософствують, сидячи над діркою в землі і відбиваючи дрином замерзші фікалійні сталактити і відганяючи вовків.
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17.12.2020 12:26 Ответить
Пошла жара! Руссишен швайне запустил привычную музыку...
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17.12.2020 12:29 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 7668
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17.12.2020 12:29 Ответить
Мокша, в мене зуби цокотять від холоду, я вже замерзаю 8-му зиму.
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17.12.2020 12:23 Ответить
У мене автономне опалення, незалежне від правітєльства. Це, мордвин, тобі не Наросія, а Україна - європейська країна з тисячолітньою історією і культурою. ЗІ Хочеш сала? Правда воно з шерстю - кіт по підлозі грався. ))
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17.12.2020 12:34 Ответить
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17.12.2020 12:37 Ответить
Ясен пень, не вы одни на рынке, а нефть дешевеет.
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17.12.2020 12:19 Ответить
Шановні українці, да тут кацап намалювався. Рузьким духом завоняло. Будь ласка не відправляйте його у спам або нех.. Послухаєм його.
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17.12.2020 12:19 Ответить
Ну попонтуйся. Жалко, что ли... Что обязательно, что нет- не твоего ума дело, уж тем более не твоего решения. А то что снижается- ну и ладно. Другого то экспорта нет. Снижаются и доходы, как следствие и уровень жизни.
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17.12.2020 12:20 Ответить
Ну и ладно. Тебе с того ноль целых хер десятых. Полегчало? Ну и смысл твоего тут ошивания?
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17.12.2020 12:26 Ответить
Так понятно же. Появляется кацап, рисует из себя некого... Да хрен знает даже кого. Тока на долго его не хватает- все в привычное дерьмоедство опускается. А то, что это ты так развлекаешься- и это известно.
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17.12.2020 12:33 Ответить
у прикинь не банят тебя - вот шо такое - демократия - завидуй))))
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17.12.2020 12:38 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 7561бедные вы цапы бедные ,да в своей та стране)))))
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17.12.2020 12:36 Ответить
У мене таке відчуття, що ти випрошуєш у мене сала.))
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17.12.2020 12:27 Ответить
у вас шо таки гугл заблокирован? пишите всякие ересь)) а главное в это верите
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17.12.2020 12:30 Ответить
как и сам ВВП. Во всех смыслах. На зачем вам это знать
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17.12.2020 12:23 Ответить
ты еще напиши - шо стали вии жить лучше чем до 2014 года,да ,да ,хотя и у вас смотря кто ,но большинство хуже и это факт
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17.12.2020 12:25 Ответить
ідьоть кацапа вдоль пруда очком сюда очком туда...а на бутилку завжди сіда
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17.12.2020 12:14 Ответить
"Зелений" енергетик Сєчін посміхається... А взагалі паРаша злізе з нафтогазової голки тоді, коли залізе на хвойне дерево.
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17.12.2020 12:15 Ответить
Ну и ладно. Не безоколонка, на бензин спрос невелик. Так, урна возле неработающей бензоколонки. Хвастать тем, что перестали кормиться от бензина можно, если есть другой источник дохода. А если нет... Ну хвастайся...
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17.12.2020 12:16 Ответить
слезать с иглы и залазить на бутылку..и так по кругу....
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17.12.2020 12:19 Ответить
слезать на ***.дословно!
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17.12.2020 12:20 Ответить
Когда мы были маленькими - у нас был сказочник Дед Панас. А у российских детей свой сказочник - Дед Х*уйло.
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17.12.2020 12:23 Ответить
И не только у российских детей... У взрослых "рассеян" - тоже... Даже в большей степени...
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17.12.2020 12:47 Ответить
дід Панас казав(майже дослівно):отаке ху@ло,малята...
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17.12.2020 13:01 Ответить
Trudno skazat a kakom on govorit ulucenyji jesli 70% detej v provincijax zyvut v nicite.Minimalka 130 evro u nix ,ceni vyse Evropejskix takze
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17.12.2020 12:23 Ответить
Просто дурак... На России к это ещё и царь...
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17.12.2020 12:23 Ответить
Походу сибирь китаю сдал, а те термиты жрут леса.
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17.12.2020 12:24 Ответить
Слезаєт?
От хитрозроблений мокша.
Справа у тому, що обвалились обсяги продажу нафти і газу, і тому в структурі ВВП Раші, і намалювались нові співвідношення !
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17.12.2020 12:25 Ответить
только цапией командует русак ,так сразу вы начинаете воевать со всем миром, вечно угнетенными себя чувствуете )))
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17.12.2020 12:27 Ответить
Вот так-таки слазит, и куда она отползла? Хотелось бы чтобы подальше от нас.
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17.12.2020 12:25 Ответить
росия жопа мира) какая разница на какой игле она сидит
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17.12.2020 12:30 Ответить
А Меркель вперто старається засрану раша-жопу Міра підмити
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17.12.2020 13:50 Ответить
Так обосраться с отравлением Навального.
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17.12.2020 12:31 Ответить
Интересно, а какой это продукцией Нефтегазоунитазия заменила сырье?
Может это российские смартфоны, экспортирующиеся по всему миру? Может компьютеры? Может автомобили?
На самом деле в 2020 году у кацапов произошло сильное падение экспорта энергоресурсов, а небольшая доля экспорта готовой продукции остался такой же. Если обдолбаться кокаином, то это конечно же можно назвать позитивным событием в экономике и "слезанием с нефтегазовой иглы", только экономике Нефтегазоунитазии от этого не легче.
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17.12.2020 12:32 Ответить
Тобто сектор вуглеводів московії накривається "дідусем, який перетворюється на бабцю"))
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17.12.2020 12:33 Ответить
Путин:
- Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы...

- А что такое? Неужели Сколково нанотехнологии развивать начало?
- Нет... Газ и нефть кончается, а "бодягу" никто покупать не хочет...
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17.12.2020 12:42 Ответить
Ну всьо, тепер расєя заживе. Це ж голка не давала скрєпним. Головне, щоб ВВХу залишався при владі.
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17.12.2020 12:47 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 5083
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17.12.2020 12:50 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 330
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17.12.2020 12:50 Ответить
слезать с иглы и садиться на бутылку (с газом)
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17.12.2020 12:51 Ответить
А сп2 тебе тогда зачем? Будешь новичек по нему гонять?
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17.12.2020 12:51 Ответить
Росія починає злазити з нафтогазової голки і почала сідати на х%й!
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17.12.2020 13:01 Ответить
Выстроить "дружеские" отношения с паРашей - это вроде как самого себя обоссать..
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17.12.2020 13:10 Ответить
конечно слезаете, вас сгоняют с насиженных рынков, да и сами рынки сужаются. то есть с иглы вы слезете, но тех денег уже не будет
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17.12.2020 13:30 Ответить
начинает слезать с иглы и вставать с колен...
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17.12.2020 13:55 Ответить
Да, хватит уже сидеть на игле. На кол её!
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17.12.2020 16:01 Ответить
Плавно опускаясь жопой на кол железного занавеса.
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17.12.2020 18:01 Ответить
Якісь ті мокші не певні : то " з колін встають" , то " з голки злазять" . Як нормальні люди нічого не вміють .
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17.12.2020 18:36 Ответить
Гундяй не гунди.
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17.12.2020 21:43 Ответить
ПЗДИПЗДИ )))
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18.12.2020 01:29 Ответить
 
 