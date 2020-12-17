Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что страна начинает слезать с нефтегазовой иглы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал "России 24".
"Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов", - отметил Путин.
По словам президента РФ, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает "слезать с так называемой нефтегазовой иглы".
"И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - добавил Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.
Также президент РФ привел статистику об объеме суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором аккумулируются нефтегазовые сверхдоходы - при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель. В настоящий момент его размер приближается к 13 триллионам рублей.
"В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13 почти триллионов. Рост очень значительный", - сказал Путин.
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Безуспешный мечтатель Джеймс Гудвин, работавший в цирке, попадает в ураган, который уносит его вместе с воздушным шаром в Волшебную страну. Там он приземляется в Зелёной стране, жители которой принимают его за волшебника.
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а хто ж ще так талановито розвалить рашку?
А взагалі то, зараз в Україні *********** дбайливо культивується нарратив :
«На россіі, царь плохой, а боярє хорошиє».
Начебто після ***** россія перестане намагатись знищити Українську Державу.
бутылкинефтегазовой иглы
От хитрозроблений мокша.
Справа у тому, що обвалились обсяги продажу нафти і газу, і тому в структурі ВВП Раші, і намалювались нові співвідношення !
Может это российские смартфоны, экспортирующиеся по всему миру? Может компьютеры? Может автомобили?
На самом деле в 2020 году у кацапов произошло сильное падение экспорта энергоресурсов, а небольшая доля экспорта готовой продукции остался такой же. Если обдолбаться кокаином, то это конечно же можно назвать позитивным событием в экономике и "слезанием с нефтегазовой иглы", только экономике Нефтегазоунитазии от этого не легче.
- Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы...
- А что такое? Неужели Сколково нанотехнологии развивать начало?
- Нет... Газ и нефть кончается, а "бодягу" никто покупать не хочет...