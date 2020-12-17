Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна починає злазити з нафтогазової голки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він повідомив у ході щорічної пресконференції, трансляцію якої веде YouTube-канал "Росії 24".
"Але ось знаєте, на що хотів би звернути увагу, що є абсолютно очевидно позитивним елементом розвитку економіки. 70 відсотків російського бюджету вже формуються не за рахунок нафтогазових доходів", - зазначив Путін.
За словами глави держави, це означає, що Росія, нехай і не в повній мірі, починає "злазити з так званої нафтогазової голки".
"І якщо комусь хочеться досі уявляти нас бензоколонкою, то це вже не має під собою реальних підстав", - додав Путін, зазначивши, що залежність російської економіки від експорту енергоресурсів залишається великою.
Також президент навів статистику про обсяг суверенного Фонду національного добробуту (ФНБ), в якому акумулюються нафтогазові надприбутки - при ціні нафти вище 42,4 долара за барель. На цей момент його розмір наближається до 13 трильйонів рублів.
"У рублевому еквіваленті було 7,7 трильйона, зараз 13 майже трильйонів. Зростання дуже значне", - сказав Путін.
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Безуспешный мечтатель Джеймс Гудвин, работавший в цирке, попадает в ураган, который уносит его вместе с воздушным шаром в Волшебную страну. Там он приземляется в Зелёной стране, жители которой принимают его за волшебника.
Он решает построить Изумрудный город, но оказывается, что не хватает строительного материала. Гудвин заменяет изумруды простым стеклом и обязывает всех жителей и посетителей Изумрудного города носить зелёные очки. Таким образом никто не замечает, что большинство изумрудов ненастоящие и что только внешние фасады сделаны из зелёного мрамора.
Проходят годы, и Гудвину становится скучно в Волшебной стране. В конце концов он решает вернуться домой в Канзас на восстановленном воздушном шаре. До этого он даёт Страшиле мозги и назначает его новым Правителем Изумрудного города.
Вернувшись в Канзас, Гудвин продолжил свою карьеру в цирке, а по её завершении открыл бакалейную лавку. Элли, как минимум, дважды виделась с Гудвином в Канзасе, и один раз даже пригласила его отправиться в новое путешествие в Волшебную страну, от чего Гудвин категорически отказался.
а хто ж ще так талановито розвалить рашку?
А взагалі то, зараз в Україні *********** дбайливо культивується нарратив :
«На россіі, царь плохой, а боярє хорошиє».
Начебто після ***** россія перестане намагатись знищити Українську Державу.
бутылкинефтегазовой иглы
От хитрозроблений мокша.
Справа у тому, що обвалились обсяги продажу нафти і газу, і тому в структурі ВВП Раші, і намалювались нові співвідношення !
Может это российские смартфоны, экспортирующиеся по всему миру? Может компьютеры? Может автомобили?
На самом деле в 2020 году у кацапов произошло сильное падение экспорта энергоресурсов, а небольшая доля экспорта готовой продукции остался такой же. Если обдолбаться кокаином, то это конечно же можно назвать позитивным событием в экономике и "слезанием с нефтегазовой иглы", только экономике Нефтегазоунитазии от этого не легче.
- Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы...
- А что такое? Неужели Сколково нанотехнологии развивать начало?
- Нет... Газ и нефть кончается, а "бодягу" никто покупать не хочет...