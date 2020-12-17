Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна починає злазити з нафтогазової голки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він повідомив у ході щорічної пресконференції, трансляцію якої веде YouTube-канал "Росії 24".

"Але ось знаєте, на що хотів би звернути увагу, що є абсолютно очевидно позитивним елементом розвитку економіки. 70 відсотків російського бюджету вже формуються не за рахунок нафтогазових доходів", - зазначив Путін.

За словами глави держави, це означає, що Росія, нехай і не в повній мірі, починає "злазити з так званої нафтогазової голки".

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"І якщо комусь хочеться досі уявляти нас бензоколонкою, то це вже не має під собою реальних підстав", - додав Путін, зазначивши, що залежність російської економіки від експорту енергоресурсів залишається великою.

Також президент навів статистику про обсяг суверенного Фонду національного добробуту (ФНБ), в якому акумулюються нафтогазові надприбутки - при ціні нафти вище 42,4 долара за барель. На цей момент його розмір наближається до 13 трильйонів рублів.

"У рублевому еквіваленті було 7,7 трильйона, зараз 13 майже трильйонів. Зростання дуже значне", - сказав Путін.