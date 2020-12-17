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Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін

Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна починає злазити з нафтогазової голки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він повідомив у ході щорічної пресконференції, трансляцію якої веде YouTube-канал "Росії 24".

"Але ось знаєте, на що хотів би звернути увагу, що є абсолютно очевидно позитивним елементом розвитку економіки. 70 відсотків російського бюджету вже формуються не за рахунок нафтогазових доходів", - зазначив Путін.

За словами глави держави, це означає, що Росія, нехай і не в повній мірі, починає "злазити з так званої нафтогазової голки".

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"І якщо комусь хочеться досі уявляти нас бензоколонкою, то це вже не має під собою реальних підстав", - додав Путін, зазначивши, що залежність російської економіки від експорту енергоресурсів залишається великою.

Також президент навів статистику про обсяг суверенного Фонду національного добробуту (ФНБ), в якому акумулюються нафтогазові надприбутки - при ціні нафти вище 42,4 долара за барель. На цей момент його розмір наближається до 13 трильйонів рублів.

"У рублевому еквіваленті було 7,7 трильйона, зараз 13 майже трильйонів. Зростання дуже значне", - сказав Путін.

Автор: 

нафта (5508) путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+40
Коли ти курво вже здохнеш ..?
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17.12.2020 12:11
+25
Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин - Цензор.НЕТ 1010
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17.12.2020 12:10
+17
И садится на кокаин
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17.12.2020 12:10
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Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин - Цензор.НЕТ 1010
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17.12.2020 12:10 Відповісти
А почему гадкий? И почему фигляр? Он был фокусником из цирка, по-моему. И попал туда не по своей воле (ураганом занесло).
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17.12.2020 12:44 Відповісти
Занесло, так занесло . Майже як нашого Бубочку Янелоха. Портрет точно складається виразами: "дурить своїми псевдодосягненнями" і "мізки з тирси".
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17.12.2020 15:40 Відповісти
А это зависит от точки (угла) зрения. Если смотреть из РФ - то прямая ассоциация с одним мерзким персонажем тамошней "элиты".
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17.12.2020 15:43 Відповісти
Просто в книге он не был отрицательным героем. И стал правителем страны не по своей воле.

Безуспешный мечтатель Джеймс Гудвин, работавший в цирке, попадает в ураган, который уносит его вместе с воздушным шаром в Волшебную страну. Там он приземляется в Зелёной стране, жители которой принимают его за волшебника.
Он решает построить Изумрудный город, но оказывается, что не хватает строительного материала. Гудвин заменяет изумруды простым стеклом и обязывает всех жителей и посетителей Изумрудного города носить зелёные очки. Таким образом никто не замечает, что большинство изумрудов ненастоящие и что только внешние фасады сделаны из зелёного мрамора.
Проходят годы, и Гудвину становится скучно в Волшебной стране. В конце концов он решает вернуться домой в Канзас на восстановленном воздушном шаре. До этого он даёт Страшиле мозги и назначает его новым Правителем Изумрудного города.
Вернувшись в Канзас, Гудвин продолжил свою карьеру в цирке, а по её завершении открыл бакалейную лавку. Элли, как минимум, дважды виделась с Гудвином в Канзасе, и один раз даже пригласила его отправиться в новое путешествие в Волшебную страну, от чего Гудвин категорически отказался.
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17.12.2020 16:50 Відповісти
И садится на кокаин
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17.12.2020 12:10 Відповісти
на бутельки
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 8391
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17.12.2020 12:27 Відповісти
********* потихоньку слазит с нефтегазовой иглы и по быстрому будет садиться на бутылку Байдена
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Росєянє здійнались з колін і застигли в позі "раком" ,в солодкому очікуванні чеченського....бойфренда !!!)))
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17.12.2020 12:20 Відповісти
Коли ти курво вже здохнеш ..?
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17.12.2020 12:11 Відповісти
ні в якому разі!
а хто ж ще так талановито розвалить рашку?
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17.12.2020 12:13 Відповісти
Дійсно.
А взагалі то, зараз в Україні *********** дбайливо культивується нарратив :
«На россіі, царь плохой, а боярє хорошиє».
Начебто після ***** россія перестане намагатись знищити Українську Державу.
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17.12.2020 12:19 Відповісти
Пан правий ! ВОНО геніальний могильщик Козлостану
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17.12.2020 13:11 Відповісти
Разом з усім мордором
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17.12.2020 15:43 Відповісти
и садится на кожаную
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17.12.2020 12:11 Відповісти
сурово, гордо, скрепно, плавно пересаживаются на бутылку
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17.12.2020 12:28 Відповісти
А пуйло из бункера вылез? чет давно слышно небыло
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17.12.2020 12:11 Відповісти
Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, - Путин - Цензор.НЕТ 7275
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17.12.2020 12:11 Відповісти
россия начинает слезать с бутылки нефтегазовой иглы
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 4499
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17.12.2020 17:43 Відповісти
Фонд национального благосостояния будут кушать?
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17.12.2020 12:12 Відповісти
перекладаю для ватанів: буде срака
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Неужели РФ опять лазить начинает?? Так Путин поднял с колен или нет! Она ведь на коленях слазит, я прав?
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17.12.2020 12:14 Відповісти
"Нельзя "поднять с колен" того, кто всю жизнь лежит мордой в грязи...".
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17.12.2020 12:50 Відповісти
Зачем тогда ты это здесь пишешь?
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Він ще не отримав продкарточку.
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17.12.2020 12:17 Відповісти
Але це ніяк не впливає на кількість очкових сортирів на неосяжних просторах Наросії.)))
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17.12.2020 12:16 Відповісти
Ггг! От дурко... Все кацапам чужие сортиры башку муляют. Все они свой сортир на плечах с чьим то меряют... Здесь не Варшава, дебилушка...
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17.12.2020 12:23 Відповісти
У мерь, ерзів та інших так званих русскіх насрано в голові, що українці чистять нужники у Європі - так вони філософствують, сидячи над діркою в землі і відбиваючи дрином замерзші фікалійні сталактити і відганяючи вовків.
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17.12.2020 12:26 Відповісти
Пошла жара! Руссишен швайне запустил привычную музыку...
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17.12.2020 12:29 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 7668
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17.12.2020 12:29 Відповісти
Мокша, в мене зуби цокотять від холоду, я вже замерзаю 8-му зиму.
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17.12.2020 12:23 Відповісти
У мене автономне опалення, незалежне від правітєльства. Це, мордвин, тобі не Наросія, а Україна - європейська країна з тисячолітньою історією і культурою. ЗІ Хочеш сала? Правда воно з шерстю - кіт по підлозі грався. ))
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17.12.2020 12:34 Відповісти
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17.12.2020 12:37 Відповісти
Ясен пень, не вы одни на рынке, а нефть дешевеет.
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17.12.2020 12:19 Відповісти
Шановні українці, да тут кацап намалювався. Рузьким духом завоняло. Будь ласка не відправляйте його у спам або нех.. Послухаєм його.
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17.12.2020 12:19 Відповісти
Ну попонтуйся. Жалко, что ли... Что обязательно, что нет- не твоего ума дело, уж тем более не твоего решения. А то что снижается- ну и ладно. Другого то экспорта нет. Снижаются и доходы, как следствие и уровень жизни.
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17.12.2020 12:20 Відповісти
Ну и ладно. Тебе с того ноль целых хер десятых. Полегчало? Ну и смысл твоего тут ошивания?
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17.12.2020 12:26 Відповісти
Так понятно же. Появляется кацап, рисует из себя некого... Да хрен знает даже кого. Тока на долго его не хватает- все в привычное дерьмоедство опускается. А то, что это ты так развлекаешься- и это известно.
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17.12.2020 12:33 Відповісти
у прикинь не банят тебя - вот шо такое - демократия - завидуй))))
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17.12.2020 12:38 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 7561бедные вы цапы бедные ,да в своей та стране)))))
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17.12.2020 12:36 Відповісти
У мене таке відчуття, що ти випрошуєш у мене сала.))
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17.12.2020 12:27 Відповісти
у вас шо таки гугл заблокирован? пишите всякие ересь)) а главное в это верите
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17.12.2020 12:30 Відповісти
как и сам ВВП. Во всех смыслах. На зачем вам это знать
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17.12.2020 12:23 Відповісти
ты еще напиши - шо стали вии жить лучше чем до 2014 года,да ,да ,хотя и у вас смотря кто ,но большинство хуже и это факт
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17.12.2020 12:25 Відповісти
ідьоть кацапа вдоль пруда очком сюда очком туда...а на бутилку завжди сіда
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17.12.2020 12:14 Відповісти
"Зелений" енергетик Сєчін посміхається... А взагалі паРаша злізе з нафтогазової голки тоді, коли залізе на хвойне дерево.
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Ну и ладно. Не безоколонка, на бензин спрос невелик. Так, урна возле неработающей бензоколонки. Хвастать тем, что перестали кормиться от бензина можно, если есть другой источник дохода. А если нет... Ну хвастайся...
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17.12.2020 12:16 Відповісти
слезать с иглы и залазить на бутылку..и так по кругу....
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17.12.2020 12:19 Відповісти
слезать на ***.дословно!
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17.12.2020 12:20 Відповісти
Когда мы были маленькими - у нас был сказочник Дед Панас. А у российских детей свой сказочник - Дед Х*уйло.
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17.12.2020 12:23 Відповісти
И не только у российских детей... У взрослых "рассеян" - тоже... Даже в большей степени...
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17.12.2020 12:47 Відповісти
дід Панас казав(майже дослівно):отаке ху@ло,малята...
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17.12.2020 13:01 Відповісти
Trudno skazat a kakom on govorit ulucenyji jesli 70% detej v provincijax zyvut v nicite.Minimalka 130 evro u nix ,ceni vyse Evropejskix takze
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17.12.2020 12:23 Відповісти
Просто дурак... На России к это ещё и царь...
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17.12.2020 12:23 Відповісти
Походу сибирь китаю сдал, а те термиты жрут леса.
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17.12.2020 12:24 Відповісти
Слезаєт?
От хитрозроблений мокша.
Справа у тому, що обвалились обсяги продажу нафти і газу, і тому в структурі ВВП Раші, і намалювались нові співвідношення !
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17.12.2020 12:25 Відповісти
только цапией командует русак ,так сразу вы начинаете воевать со всем миром, вечно угнетенными себя чувствуете )))
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17.12.2020 12:27 Відповісти
Вот так-таки слазит, и куда она отползла? Хотелось бы чтобы подальше от нас.
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17.12.2020 12:25 Відповісти
росия жопа мира) какая разница на какой игле она сидит
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17.12.2020 12:30 Відповісти
А Меркель вперто старається засрану раша-жопу Міра підмити
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17.12.2020 13:50 Відповісти
Так обосраться с отравлением Навального.
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17.12.2020 12:31 Відповісти
Интересно, а какой это продукцией Нефтегазоунитазия заменила сырье?
Может это российские смартфоны, экспортирующиеся по всему миру? Может компьютеры? Может автомобили?
На самом деле в 2020 году у кацапов произошло сильное падение экспорта энергоресурсов, а небольшая доля экспорта готовой продукции остался такой же. Если обдолбаться кокаином, то это конечно же можно назвать позитивным событием в экономике и "слезанием с нефтегазовой иглы", только экономике Нефтегазоунитазии от этого не легче.
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17.12.2020 12:32 Відповісти
Тобто сектор вуглеводів московії накривається "дідусем, який перетворюється на бабцю"))
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17.12.2020 12:33 Відповісти
Путин:
- Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы...

- А что такое? Неужели Сколково нанотехнологии развивать начало?
- Нет... Газ и нефть кончается, а "бодягу" никто покупать не хочет...
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17.12.2020 12:42 Відповісти
Ну всьо, тепер расєя заживе. Це ж голка не давала скрєпним. Головне, щоб ВВХу залишався при владі.
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17.12.2020 12:47 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 5083
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17.12.2020 12:50 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки, - Путін - Цензор.НЕТ 330
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17.12.2020 12:50 Відповісти
слезать с иглы и садиться на бутылку (с газом)
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17.12.2020 12:51 Відповісти
А сп2 тебе тогда зачем? Будешь новичек по нему гонять?
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17.12.2020 12:51 Відповісти
Росія починає злазити з нафтогазової голки і почала сідати на х%й!
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17.12.2020 13:01 Відповісти
Выстроить "дружеские" отношения с паРашей - это вроде как самого себя обоссать..
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17.12.2020 13:10 Відповісти
конечно слезаете, вас сгоняют с насиженных рынков, да и сами рынки сужаются. то есть с иглы вы слезете, но тех денег уже не будет
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17.12.2020 13:30 Відповісти
начинает слезать с иглы и вставать с колен...
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17.12.2020 13:55 Відповісти
Да, хватит уже сидеть на игле. На кол её!
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17.12.2020 16:01 Відповісти
Плавно опускаясь жопой на кол железного занавеса.
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17.12.2020 18:01 Відповісти
Якісь ті мокші не певні : то " з колін встають" , то " з голки злазять" . Як нормальні люди нічого не вміють .
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17.12.2020 18:36 Відповісти
Гундяй не гунди.
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17.12.2020 21:43 Відповісти
ПЗДИПЗДИ )))
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18.12.2020 01:29 Відповісти
 
 