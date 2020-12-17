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Новости Агрессия России против Украины
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Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей

Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей

Отношения Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Это в значительной степени зависит от украинских властей. Не скажу, что от Украины, а именно от украинских властей", - заявил он.

Путин отметил, что "практические все предыдущие лидеры Украины приходили с лозунгом прекращения событий в Донбассе и пытались выстраивать дружеские отношения с российской стороной, однако ничего не получилось".

Украинские лидеры, когда приходят к власти, ориентируются на большинство, но когда сдают позиции, начинают оглядываться на крайние националистические силы, заявил Путин.

"Так же происходит и сейчас", — заключил он.

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Путин отметил, что во время нормандской встречи в Париже договорились о перемирии на Донбассе и обмене пленными, но "ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы".

путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+25
Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей - Цензор.НЕТ 5944
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17.12.2020 13:01
+22
Ця плєшива мразь і є росія.
Воно не робить нічого чого не хотіло б тамошнє підарське насєлєніє.
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17.12.2020 13:00
+21
На заміну )(уйлу в Расєє міліони йому подібних ,зайвохромосомних мутованих потвор !!)))
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17.12.2020 13:02
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Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей - Цензор.НЕТ 5102
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17.12.2020 12:57 Ответить
Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей - Цензор.НЕТ 5944
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17.12.2020 13:01 Ответить
ВОВЫ..оба...клоун и обнуленный.... А ЧТО СКАЖЕТ БАЙДЕН???
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17.12.2020 13:57 Ответить
Ждёт поклона
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17.12.2020 12:57 Ответить
отримає підсрачника.
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17.12.2020 13:06 Ответить
Всё зависит,когда ты сдохнешь,мразь плешивая.
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17.12.2020 12:58 Ответить
Ця плєшива мразь і є росія.
Воно не робить нічого чого не хотіло б тамошнє підарське насєлєніє.
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17.12.2020 13:00 Ответить
На заміну )(уйлу в Расєє міліони йому подібних ,зайвохромосомних мутованих потвор !!)))
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17.12.2020 13:02 Ответить
140 мільйонів.
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17.12.2020 13:08 Ответить
Какие 140? Там от силы 60.
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17.12.2020 16:50 Ответить
Коли воно здохне-почнеться переділ влади та смута. Хай вони там один одного поперегризають. Нам лише краще.
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17.12.2020 13:05 Ответить
Саме неконтрольованого розпаду цього гнідника і побоюється світова спільнота !!! Коли лусне цей гнідник ,весь світ лайном заляпає !!))
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17.12.2020 13:08 Ответить
Оце правда.
Але Світ зацікавлений вирішити цю проблему.
І, вирішить.
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17.12.2020 13:10 Ответить
Нарасии этого "добра" валом.
Сдохнет эта мразь прийдет другая
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17.12.2020 13:03 Ответить
100%!!!))
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17.12.2020 13:04 Ответить
См.выше.
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17.12.2020 13:06 Ответить
Позавчера один "деятель" в России предлагал использовать против Украины ядерное оружие под гул одобрения, и это все происходит открыто и нагло..
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17.12.2020 13:31 Ответить
а хіба це щось змінить?
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17.12.2020 13:43 Ответить
К сожалению смерть крысеныша не поставит точку в рашистской агрессии, пропаганда сделала "настройку" в мозгах одичалых надолго, так что есть надежда разве что на массовое применение новичка-V и снижение популяции.
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17.12.2020 15:24 Ответить
Євроінтеграція України ,викликає в москалів загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!!)))
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17.12.2020 12:58 Ответить
Проблема України в тому ,що при владі зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не здатні на самостійні дії ,вони лише діють за волею кремлівського ляльковода,за кремлівським сценарієм !!))
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17.12.2020 13:18 Ответить
Нажаль,реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!! Зелена пліснява здає Україну московитам,нищит все здобуте на шляху євроінтеграціі!!))))
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17.12.2020 13:35 Ответить
Всё правильно Путин говорит, если украинские власти встанут на колени перед ним, их поимеют с вазелином, если не встанут на колени то тогда их поимеют без вазелина.
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17.12.2020 12:58 Ответить
а мне как то клоуна и не жалко и давно уже,после приибалтики точно
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17.12.2020 13:02 Ответить
Гораздо правильнее делает Эрдоган, не правда ли?
Вообще ничего не говорит, а только имеет
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17.12.2020 13:17 Ответить
+++
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17.12.2020 15:42 Ответить
Ну конечно, все зависит от Украины, сколько еще Зеленое главнокомандование еще будет притворяться, что воюет с Пукиным и до каких пор будет заигрывать с сепарами, а не изгонять их с нашей территории.
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17.12.2020 12:58 Ответить
Путинйло об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских Гаагских властей.
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17.12.2020 12:59 Ответить
Банковая давно всё слила бы и сдала бы. Если бы не реальная угроза что туда подкатит пара БТРов под командованием сержанта Пиночетенко.
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17.12.2020 12:59 Ответить
так, почти 400 тысяч, участников боевых действий - не дадут и это точно
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17.12.2020 13:03 Ответить
На них единственная надежда.
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17.12.2020 13:05 Ответить
крыса кремлевская взаимно, раз так, всё из-за тебя, не скажу про народ нарасеи.
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17.12.2020 13:00 Ответить
Сначала какое-то ***** аннексировало территорию Украины и развязало на её восточной границе "гражданскую войну" а потом ВНЕЗАПНО!!! "отношения зависят от украинских властей". Ну не ****?!!
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17.12.2020 13:00 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі з ганчір"я кремлівського балагана !!))
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17.12.2020 13:01 Ответить
Пукін ти здохнеш як і Кернес і здохне вся московитська імперія.
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17.12.2020 13:01 Ответить
Путину даже ничего делать ненужно, Зеля все делает за него. На ТВ большинство пропагондиских каналов, ОПЗЖ набирает обороты. Зеля строит не Украину а УССР
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17.12.2020 13:02 Ответить
Швидше Малоросійську губернію !!))
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17.12.2020 13:04 Ответить
Лугандонскій Союз.
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17.12.2020 13:04 Ответить
Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей - Цензор.НЕТ 8475
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17.12.2020 13:02 Ответить
Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей - Цензор.НЕТ 5281.
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17.12.2020 13:04 Ответить
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 235. .
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17.12.2020 13:07 Ответить
Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей - Цензор.НЕТ 6443
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17.12.2020 13:04 Ответить
точняк! Станут раком украинские власти- Пуйло будет любить сзади
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17.12.2020 13:05 Ответить
Все залежить від волі народу.
Українці не бажають миритись зі східним ворогом.
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17.12.2020 13:05 Ответить
Я бы не расчитывал. 74% это значение будет выше, потому что мнение украинцев зависит от ТВ пропагондонов, каналов Медведчука, а их становится больше, идет обработка оболванивание населения, и вроди незаметно, но людям засирают мозги. Как резултат, на выборах победают если не Клоуны, то ОПЗЖ.
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17.12.2020 13:57 Ответить
Оно не вечно. Том Кленси, в книге Command Authority из серии Джек Райан, 2013г, предсказал, что фамилия нового президента будет Володин. (Там же он предсказал оккупацию Крыма, а на материке войска РФ дошли до Черкасс) Боюсь просто, что никакого плана молниеносной реконкисты Крыма и Донбасса в момент его скоропостижного ухода нет.
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17.12.2020 13:05 Ответить
росия-страна лжец, страна вор, страна бандит.
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17.12.2020 13:06 Ответить
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 848
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17.12.2020 13:06 Ответить
З твіттера - Хутін зробив з російки країну нерукопожатних рукожопів.
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17.12.2020 13:07 Ответить
@уйло-шоу
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 4985
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17.12.2020 13:07 Ответить
Ху#ло цинічний ********
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17.12.2020 13:08 Ответить
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 252. .
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17.12.2020 13:09 Ответить
Єслі всьо залежить від наших властєй , нада ждать лапотних гостей.
Патаму как зе-рмак-юля абажают соснуть лєденца праізводства масковскай фабрики Красний Актябрь.
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17.12.2020 13:11 Ответить
шакал траву есть не станет. ху...лом оно было ху...лом и останется. закончить войну этого питора могут заставить только объединенные усилия цивилизованного мира. и прежде всего штаты сновым презом
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17.12.2020 13:12 Ответить
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 7649. .
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17.12.2020 13:14 Ответить
Пора уже на саммит с Кернесом...
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17.12.2020 13:14 Ответить
на канцерт кабзона с ансамблем падводных ***** песен и пляскав
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17.12.2020 13:17 Ответить
Выходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что от властей кацапии НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ
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17.12.2020 13:14 Ответить
х у й ло, а ты не думал о том, что украинцы не хотят с вами иметь никаких отношений? и не думал что любая власть в Украине напрямую зависит от того что думает народ? или ты привык что у тебя в царстве все зависит только от тебя? так вот в Украине всё совсем не так! мне вот непонятно почему ты этого до сих пор не понял? советники у тебя плохие? или ты сам на старости лет дебилом стал?
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17.12.2020 13:15 Ответить
Вопрос дедушке в бункер: "Качество интернета при онлайн-обучении"
Плешивый дедушка: "Мы выделили деньги на интернет всем школам"
Он реально не понимает как это работает...
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17.12.2020 13:16 Ответить
все зависит от того, насколько глубоко тебе бутылку в известное место затолкают....
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17.12.2020 13:16 Ответить
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 7135
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17.12.2020 13:26 Ответить
У кокошникоголовых где-то есть особенная Украина, в которой большинство хочет выстраивания дружественных отношений с Свинопсячьей Федерацией...
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17.12.2020 13:17 Ответить
Выстроить "дружеские" отношения с паРашей - это как самого себе обоссать
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17.12.2020 13:17 Ответить
я ранее думал что самая независимая страна в мире это Монголия (от неё ничего не зависит). а сейчас уже думаю что эта пальма первенства переходит к рашке.....у них у власти дебил!
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17.12.2020 13:17 Ответить
Брехлива кагебешна змія. Посилати на х... рашистів - крайній націоналізм.
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17.12.2020 13:26 Ответить
Він що з глузду з'їхав? Тут влада змінюється щочотири роки, а він як став )(.йлом, то так ним і подохне.
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17.12.2020 13:40 Ответить
ПУТИН! ЗАБЕРИ СВОИХ УБИЙЦ С ДОНБАСА, ИПОШЕЛ ВОН С УКРАДЕННОГО КРЫМА, ДОРОГА ТЕБЕ В ГААГУ ЗА ВСЕ ТВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ!!!!!!!
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17.12.2020 14:08 Ответить
З цим питанням - до товариша Кернеса на особистий прийом!
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17.12.2020 14:14 Ответить
Зачем нам цитируют это животное. Там все одно и тоже, из года в год, из столетия в столетие.
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17.12.2020 14:19 Ответить
"Это в значительной степени зависит от украинских властей. Не скажу, что от Украины, а именно от украинских властей", - заявил он.- тоесть ,власть служивая прорашистская может обниматся с оккупантом и врагом Украины , но без реакции народа самой Украины.Мировой аферист,который попрал Хельсинскую бумагу,Будапештскую и даже совковую бумагу(1954 года) ,которую он ,как правоприемник и правонаступник должен был выполнять ,рассуждает о зависимости украинских властей,но не о собственных невыполнениях общепринятых в мире зависимостей добрососедских отношений между странами и народами
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17.12.2020 14:20 Ответить
Скоро ця кацабську мразь відкине ласти, росіяни підуть з окупованого Криму і Донбасу і настане мир.
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17.12.2020 14:22 Ответить
Все зависит от ВСУ,
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17.12.2020 14:32 Ответить
Цынизм кацапов зашкаливает.
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17.12.2020 17:54 Ответить
Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади - Цензор.НЕТ 6131
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17.12.2020 19:21 Ответить
 
 