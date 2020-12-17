Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей

Отношения Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Это в значительной степени зависит от украинских властей. Не скажу, что от Украины, а именно от украинских властей", - заявил он.

Путин отметил, что "практические все предыдущие лидеры Украины приходили с лозунгом прекращения событий в Донбассе и пытались выстраивать дружеские отношения с российской стороной, однако ничего не получилось".

Украинские лидеры, когда приходят к власти, ориентируются на большинство, но когда сдают позиции, начинают оглядываться на крайние националистические силы, заявил Путин.

"Так же происходит и сейчас", — заключил он.

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Путин отметил, что во время нормандской встречи в Париже договорились о перемирии на Донбассе и обмене пленными, но "ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы".