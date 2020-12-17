Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади
Відносини Києва з Москвою залежать значною мірою від української влади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив президент РФ Володимир Путін на щорічній великій прес-конференції.
"Це значною мірою залежить від української влади. Не скажу, що від України, а саме від української влади", - заявив він.
Путін зазначив, що "практично всі попередні лідери України приходили з гаслом припинення подій на Донбасі й намагалися вибудовувати дружні відносини з російською стороною, проте нічого не вийшло".
Українські лідери, коли приходять до влади, орієнтуються на більшість, але коли здають позиції, починають озиратися на крайні націоналістичні сили, заявив Путін.
"Так само відбувається і зараз", - резюмував він.
Путін зазначив, що під час нормандської зустрічі в Парижі домовилися про перемир'я на Донбасі та обмін полоненими, але "нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воно не робить нічого чого не хотіло б тамошнє підарське насєлєніє.
Але Світ зацікавлений вирішити цю проблему.
І, вирішить.
Сдохнет эта мразь прийдет другая
Вообще ничего не говорит, а только имеет
тинйло об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинскихГаагских властей.
Українці не бажають миритись зі східним ворогом.
Патаму как зе-рмак-юля абажают соснуть лєденца праізводства масковскай фабрики Красний Актябрь.
Плешивый дедушка: "Мы выделили деньги на интернет всем школам"
Он реально не понимает как это работает...