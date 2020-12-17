Россия будет наращивать поддержку Донбасса, - Путин. ВИДЕО
Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", - сказал президент РФ.
При этом он отметил, что в России понимают всю сложность ситуации на Донбассе. Путин также назвал невозможным одностороннее изменение положений Минских соглашений, о чем неоднократно заявлялось официальными лицами Киева.
"Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН и, значит, приобрели силу международного закона, поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот договор, а именно к представителям Донбасса", - сказал он.
Вместе с тем, Путин отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе "неизбежно рано или поздно произойдет, вопрос только когда, и это в значительной степени зависит от украинских властей".
Путин добавил, что на Донбассе соблюдается договоренность о прекращении боевых действий, что является большим достижением, произошел обмен удерживаемыми лицами, "но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути политического регулирования".
Напомним, ранее, отвечая на вопрос о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин заявил, что это также "в значительно степени зависит от украинских властей".
"Я не скажу от Украины, а от украинских властей. Практически все главы государства и действующий Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией, но ничего не получается у них. Потому что, когда они приходят к власти - опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, начинают колебаться и постоянно оглядываться, ну не хватает мне, кажется, просто политического мужества, на крайние националистические силы. Так же происходит и сейчас", - сказал Путин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КПРФ уже обратилась в ФСБ. Им ответили:
- Никуда он не пропал, он сейчас в Кремле правит.
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1339103298314530816 16 дек.
Пока кретины из https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B3%D0%B1%D1%821?src=hashtag_click #мгбт1 , вместе со своими начальниками из https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%81%D0%B1?src=hashtag_click #фсб , вычисляют врагов народа, на протяжении почти 7-ми лет обычные люди собирают важные данные и фактический материал - доказательства военных преступлений РФ.
Как в некотором роде сопричастный к процессу, могу сказать: от полной оккупации Украину спасло в том числе феноменальное рукожопие спецслужб РФ. Отрицательная селекция дает о себе знать. Создается впечатление, что украинское направлнение там третьестепенное - в деле дебилы из ЧК.
ps; вот так должна вести себя УКРАИНСКАЯ власть..
аж пока у ***** мозги не станут на место,или его не вынесут вперед ногами подчиненые
ЩЕ ДЕСЯТЬ ШАХТ НА ДОНБАСІ ЗАТОПЛЯТЬ
Кацапи це дебіли з перевернутими мізками - Донбас для них Україна але чомусь вони туди шлють зброю і свої війська хоча вважають Україну незалежною і суверенною країною.
Це все одно як би Україна озброювала Дагестан, Владівосток або Тюмень підігріваючи там сепаратистські настрої пропагандою проти Маскви і ії грабування регіонів.
Значит будет ещё хуже.
а макароны сильно подешевели? вместо нефти зерном торговать собирались. Лучше донбасские 1 и 2 корпуса отпускников и коллаборантов вакциной своей уколи)
И прислушайся к Дерипаске ... - там привет от Байдена.
и кстати, любой профессиональный пианист
имеет разбитые пальцы, потому что много репетирует
пока сами не попробуют - ругаются, потому что не понимают,
что музыка - это тяжелый труд
оплодотворять московитских женщин и растить граждан "россии"
с китайскими мозгами и челюстями.
.
..
..
..
.
Сотрудничество предусматривает следующее:
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
охрану важных государственных объектов, специальных грузов;
борьбу с терроризмом и экстремизмом;охрану имущества физических и юридических лиц;государственный контроль в области оборота оружия;
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
охрану особо важных и режимных объектов;обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
развитие спортивных и культурных связей.
https://www.youtube.com/watch?v=j1cUDMEHATA
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html
В 1910-м шведский этнограф открыл для мира вяликую и магучую расею. Вглядитесь в эти умные глаза, в одухотворенные лица!
https://scisne.net/a-2814