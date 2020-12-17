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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия будет наращивать поддержку Донбасса, - Путин. ВИДЕО

Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", - сказал президент РФ.

При этом он отметил, что в России понимают всю сложность ситуации на Донбассе. Путин также назвал невозможным одностороннее изменение положений Минских соглашений, о чем неоднократно заявлялось официальными лицами Киева.

"Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН и, значит, приобрели силу международного закона, поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот договор, а именно к представителям Донбасса", - сказал он.

Вместе с тем, Путин отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе "неизбежно рано или поздно произойдет, вопрос только когда, и это в значительной степени зависит от украинских властей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об отношениях РФ и Украины: Все зависит от украинских властей

Путин добавил, что на Донбассе соблюдается договоренность о прекращении боевых действий, что является большим достижением, произошел обмен удерживаемыми лицами, "но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути политического регулирования".

Напомним, ранее, отвечая на вопрос о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин заявил, что это также "в значительно степени зависит от украинских властей".

"Я не скажу от Украины, а от украинских властей. Практически все главы государства и действующий Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией, но ничего не получается у них. Потому что, когда они приходят к власти - опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, начинают колебаться и постоянно оглядываться, ну не хватает мне, кажется, просто политического мужества, на крайние националистические силы. Так же происходит и сейчас", - сказал Путин.

путин владимир (31260) россия (95515) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+80
ну шо клоун - ты так не чего и не понял - а как рассказывал Пете,как рассказывал - войну ты закончишь - дебил
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17.12.2020 13:27
+59
Вова, пора за Кернесом в "рай", уже прогулы там ставят тебе, х""плет мокшанский.
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17.12.2020 13:28
+55
Россия будет наращивать поддержку Донбасса, - Путин - Цензор.НЕТ 880
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17.12.2020 13:27
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а як же очі в які заглядали і кравчук і сивуха і шмаркля......де там мир????
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17.12.2020 15:11 Ответить
Тут уже не в тупости дело, олух в кресле президента умышленно сливает интересы Украины. Ну нельзя быть настолько тупорылым что бы не понимать что ждать мира от рфии бесполезно.
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17.12.2020 15:28 Ответить
до 2014-го регион не нуждался в поддержке
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17.12.2020 15:35 Ответить
Денег нет но вы держитесь. В поддержку пришлют еще отряды лоховиков.
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17.12.2020 15:48 Ответить
"После ежегодного купания мумии Ленина работники, случайно, обнаружили, что у вождя пропал пенис.
КПРФ уже обратилась в ФСБ. Им ответили:
- Никуда он не пропал, он сейчас в Кремле правит.
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17.12.2020 15:55 Ответить
Нет у революции конца
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17.12.2020 19:51 Ответить
https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1339103298314530816 16 дек.

Пока кретины из https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B3%D0%B1%D1%821?src=hashtag_click #мгбт1 , вместе со своими начальниками из https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%81%D0%B1?src=hashtag_click #фсб , вычисляют врагов народа, на протяжении почти 7-ми лет обычные люди собирают важные данные и фактический материал - доказательства военных преступлений РФ.

Как в некотором роде сопричастный к процессу, могу сказать: от полной оккупации Украину спасло в том числе феноменальное рукожопие спецслужб РФ. Отрицательная селекция дает о себе знать. Создается впечатление, что украинское направлнение там третьестепенное - в деле дебилы из ЧК.
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17.12.2020 20:01 Ответить
Готуємось до війни!
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17.12.2020 16:09 Ответить
Зелебобік бу миритися з кацапським )(уйлом,чи не бу?
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17.12.2020 16:12 Ответить
Ну шо? Шо там в глазах у Путина?
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17.12.2020 16:22 Ответить
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 2992
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17.12.2020 18:11 Ответить
ми також маєм підтримати, що ж ми не люди чи шо. даєш по точці у кожному підпирємству!
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17.12.2020 16:29 Ответить
а куда еще девать устаревшее вооружение и боеприаасы ?
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17.12.2020 16:36 Ответить
Чем больше он говорит о "поддержке" кого либо за пределами эрэфии, тем больше ее население ненавидит "поддерживаемых", понимая, что это за их счет. Естественно, что в ответ получают в лучшем случае нелюбовь. Потом удивляются: почему их в мире так не любят и начинают "защищаться" от злого запада. Круг замыкается. Выгоду получает, по факту правящая верхушка, отводя от себя внимание подданных. И, так - не одно уже столетие. Не факт, что тот же Навальный не будет повторять эту проверенную стратегию. Во всяком случае, выигранного времени верхушке, как правило, хватает.
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17.12.2020 16:39 Ответить
Он же путин гебист, фашик, террорист, лжец и оккупант. А мира от него только тупой шут Зеленский -непрофессионал, профан с квартала 95 ожидал. И ватная команда шапито Зе у власти Слуг.
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17.12.2020 16:55 Ответить
Просто гэбэшная тварь. Она по своей природе должна кусать кого то рядом.
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17.12.2020 16:57 Ответить
А Украина будет поддерживать все стремления республик РФ к выходу из состава федерации, всячески помогать им получить независимость, а так же максимально поддерживать регионы в их самоопределении с компактно проживающими в них украинцами

ps; вот так должна вести себя УКРАИНСКАЯ власть..
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17.12.2020 17:08 Ответить
Шановне товариство! Я уважно слідкую за всіма публікаціями стосовно ерефії та України. І я ловлю себе на думці: а чи не багато честі ми всі з вами придаємо ось цій мразі, називаючи його путіним. Ультрас його прравильно назвали ******, а я пропоную його називати по ділам його, те що відомо про нього та було показано на весь світ коли воно цілує маленького хлопчика, одного із єкскурсантів, у животика саме у дворі кремля. Тож пропоную його називати не по прізвищу, імені чи по батькові, а саме кремльовський педофіл. А кума його теж не звати медведчуком, а кумом педофіла. Тоді, я так думаю, все стане на свої істинні місця. Якось так, а не інакше.
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17.12.2020 17:36 Ответить
Шановне товариство! Я уважно слідкую за всіма публікаціями стосовно ерефії та України. І я ловлю себе на думці: а чи не багато честі ми всі з вами придаємо ось цій мразі, називаючи його путіним. Ультрас його прравильно назвали ******, а я пропоную його називати по ділам його, те що відомо про нього та було показано на весь світ коли воно цілує маленького хлопчика, одного із єкскурсантів, у животика саме у дворі кремля. Тож пропоную його називати не по прізвищу, імені чи по батькові, а саме кремльовський педофіл. А кума його теж не звати медведчуком, а кумом педофіла. Тоді, я так думаю, все стане на свої істинні місця. Якось так, а не інакше.
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17.12.2020 17:39 Ответить
Як називати путіна, все ж, другорядне. Важливо, як діяти. А Зеленський та його "команда" просувають країну під чобіт московії. Цьому треба активно протидіяти по всіх напрямках. Це важко, бо ЗМІ володіють олігархи та російські холуї. А населення - неосвічені совки здебільшого.
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17.12.2020 17:47 Ответить
Навіщо писати/цитувати слова путина вбивці, мародера і террориста міжнародного масштабу?! Який, до того ж, скрізь і завжди бреше!
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17.12.2020 17:51 Ответить
Заглянув ВПх-лулалала в о.ко
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17.12.2020 18:26 Ответить
Петро обещал освободить донбас за две недели
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17.12.2020 18:32 Ответить
А ***** не обещало снять вас с бутылок
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17.12.2020 20:02 Ответить
Самое главное для россиян, спасибо Владимир Владимировичу,за эти три часа 84% преобретут коллективный иммунитет от ковид 19, кто не мог ходить,пойдут,раны зарубцуются!Во время прессконфиренции можно зубы удалять без наркоза!
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17.12.2020 18:38 Ответить
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17.12.2020 18:46 Ответить
А также мир в глазах,а лживая мразина? Вопрос к зеленскому.
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17.12.2020 18:39 Ответить
после такого заявления ********,Запад должен наращивать санкции россии!
аж пока у ***** мозги не станут на место,или его не вынесут вперед ногами подчиненые
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17.12.2020 18:45 Ответить
і шо, Бубочка війну не закінчить?? Отакої.. Що скажете, зебобіки??
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17.12.2020 18:50 Ответить
Ху...ло, однако! Полумудрец,полуневежда. Полуподлец,но есть надежда, что будет полным,наконец...
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17.12.2020 19:18 Ответить
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 2226
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17.12.2020 19:23 Ответить
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 9369
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17.12.2020 20:00 Ответить
Пусть радуется что не «экспроприировали» недвижку и счета.... Там с этим быстро- нетрудовые доходы....
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17.12.2020 20:36 Ответить
оце дурік все з пересердя і видав...урод кацабський-все на Заході але ці потвори його типу "ненавидять"...ото хай падло сидить в кацабії та бамбук курить...а останні рядки опусу цього дибіла-то діагноз рассеї...
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18.12.2020 00:01 Ответить
Ясен пень, що буде. Байден же виграв, https://youtu.be/num6HQ6yJu0 тепер ніхто заважати не буде, як не заважав з Кримом про Обамі-Байдені .
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17.12.2020 20:27 Ответить
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 2587
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17.12.2020 20:29 Ответить
Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества. Источник: https://censor.net/ru/n3237522

ЩЕ ДЕСЯТЬ ШАХТ НА ДОНБАСІ ЗАТОПЛЯТЬ
Кацапи це дебіли з перевернутими мізками - Донбас для них Україна але чомусь вони туди шлють зброю і свої війська хоча вважають Україну незалежною і суверенною країною.
Це все одно як би Україна озброювала Дагестан, Владівосток або Тюмень підігріваючи там сепаратистські настрої пропагандою проти Маскви і ії грабування регіонів.
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17.12.2020 21:04 Ответить
И дамбасов как му-му потопят нахй - и это правильно
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18.12.2020 13:55 Ответить
"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса."

Значит будет ещё хуже.
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17.12.2020 21:30 Ответить
з нашим галавнокамандувачем та міністром оборони-тільки так...здобули...
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17.12.2020 23:57 Ответить
Путя реально какой то без мозгов.
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17.12.2020 21:31 Ответить
Ху#ло черговий раз підтвердило що воно Х#йло.
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17.12.2020 21:55 Ответить
и как оно еще здохло тварь
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17.12.2020 21:59 Ответить
Ну, що почули? Зеля, почув??? Щойно ху"ло чітко і ясно сказало, що воно на усякі спромоги закічити війну на Донбасі кладе своє малесеньке таке "непорозуміння". Воно чітко і ясно сказало, що Донбас для нього це не та територія, яка під контролем України (а саме - 2/3 бувшого Донбасу), а та 1/3 яка лежить під контролем ху"ла. Саме цьому "Донбасу" Кремль обіцяє свою "допомогу" і навіть не тільки гуманітарну, "а і по лінії прямого сотрудічєства будім дєлать ето дальше". На мові міжнародного військового права це є пряма агресія проти суверенної держави і її територіальної цілісності. Що тут ще потрібно комусь доводити? Ця сволота без застосування зброї з України не вийде. Що тут ще потрібно розповідати і доводити? Які ще потрібні докази, щоб зрозуміти, що п"яту колону ху"ла в Україні потрібно знищувати фізично і без найменшого жалю. Як це колись робили Є. Коновалець, Р. Шухевич, С. Бандера і багато інших. Як це робили і роблять зараз наші захисники Вітчизни. Смерть ворогам!!! Слава Україні!!!
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17.12.2020 23:12 Ответить
Героям слава і смерть російським катам , які століттями нас намагаються знищити !!
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18.12.2020 00:34 Ответить
а чё мокшане уже новых кредитов понабрались, поедут донбасские степи удобрять?
а макароны сильно подешевели? вместо нефти зерном торговать собирались. Лучше донбасские 1 и 2 корпуса отпускников и коллаборантов вакциной своей уколи)
И прислушайся к Дерипаске ... - там привет от Байдена.
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17.12.2020 23:25 Ответить
Додаток. Кому ще потрібно пояснювати, що без п"ятої колони в Україні ху"ло тут, як без рук і ніг. А без Медведчука, Фірташа... він тут взагалі, як "вершник без голови". То може, розпочати з голови?! Аваков, кажете? Дійсно. Аваков і йому подібні тримають голову вершника, який давно уже загубив її.
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17.12.2020 23:27 Ответить
голову розбито об піаніно...а мізки заліплено чимось білим...
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17.12.2020 23:56 Ответить
не «голова» а головка разбита об пианино
и кстати, любой профессиональный пианист
имеет разбитые пальцы, потому что много репетирует
пока сами не попробуют - ругаются, потому что не понимают,
что музыка - это тяжелый труд
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18.12.2020 19:37 Ответить
-пуйло сказало-" Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот договор, а именно к представителям Донбасса"...це він так про кацабських прихвостнів та маріонеток...?! а "ихтамнєт" -уже немає...? лицемірне падло...
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17.12.2020 23:54 Ответить
що далі? будуть землю вивозити?? бо від попередньої "підтримки" заводів вже майже не залишилось!
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18.12.2020 00:02 Ответить
А Китай будет наращивать гуманитарную поддержку Дальнего Востока -
оплодотворять московитских женщин и растить граждан "россии"
с китайскими мозгами и челюстями.
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18.12.2020 04:42 Ответить
чмо.
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18.12.2020 06:27 Ответить
Украине можно пенсии не платить и КПВВ закрывать.
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18.12.2020 07:32 Ответить
Да сдохни,мразь.
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18.12.2020 07:42 Ответить
вот у осьминога мозг размещен по всему телу, он может изменять пол, он может изменять РНК, а Украина в лице державы до сих пор стоит в позе раком и ждет когда ее отдерут... и держат ее в этом раковом состоянии те, кто подумал, что их избрали руководить страной... хотя они у сласти только потому, что порох наостодоел...
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18.12.2020 08:06 Ответить
Это росЦия детка !!! Это т народ- НЕ ПРОБУДИТЬ ! . С ними - КОКС !. . . . .==== .---------------- https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce4af24e5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bea17c0b7c4d80a837d2d8c869805b81fa191408017ae396b77f370ba2cc32b2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif .. .. . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg . 1!!!/\ // // .. .. .. .. .. . .. .. ....................0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg --- Xутин вв . 1!!!!............

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18.12.2020 11:41 Ответить
Товарищи беларусы слишком долго раздуплялись, МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение, с чем вас и поздравляем

Сотрудничество предусматривает следующее:
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
охрану важных государственных объектов, специальных грузов;
борьбу с терроризмом и экстремизмом;охрану имущества физических и юридических лиц;государственный контроль в области оборота оружия;
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
охрану особо важных и режимных объектов;обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
развитие спортивных и культурных связей.
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18.12.2020 12:37 Ответить
Не справляется расея, видать... поедут сябры помогать "брацкаму народу"
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18.12.2020 13:34 Ответить
Пленные беларусы в застенках Гестапо
https://www.youtube.com/watch?v=j1cUDMEHATA
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18.12.2020 14:05 Ответить
Все правильно, пыне не ошибся. Нароту бамбаса надо помагать. Ща объясню. Дело в том, что мышибратьев давно и серьезно улучшают на расее. А наротбамбаса завезли из мокшанских е...еней и в Украине он не улучшался. Вот оттуда и помощь виликай и магучий расеи своим выходцам на бамбасе. Методичка по улучшению, обнаруженная в архивах цикакапесес, прилагается
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html
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18.12.2020 14:19 Ответить
Первую высотку в США построили в 1885-м. Первый Мерсесдес в Германии выехал из цеха в 1901-м. Острожская академия основана в 1576 году. Могилянка - в 1632.
В 1910-м шведский этнограф открыл для мира вяликую и магучую расею. Вглядитесь в эти умные глаза, в одухотворенные лица!

https://scisne.net/a-2814
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18.12.2020 14:40 Ответить
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