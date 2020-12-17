Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін. ВIДЕО
Росія буде нарощувати підтримку Донбасу як по гуманітарній лінії, так і по лінії прямого співробітництва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив у четвер президент РФ Володимир Путін на щорічній великій пресконференції.
"Росія як підтримувала, так і буде підтримувати Донбас, ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується виробництва, вирішення соціальних питань, питань інфраструктурного характеру", - сказав президент РФ.
При цьому він зазначив, що в Росії розуміють усю складність ситуації на Донбасі. Путін також назвав неможливим односторонню зміну положень Мінських угод, про що неодноразово заявлялося офіційними особами Києва.
"Мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Ради безпеки ООН і, отже, набрали чинності міжнародного закону, тому в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться. Потрібно з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей договір, а саме до представників Донбасу", - сказав він.
Разом із тим, Путін зазначив, що врегулювання ситуації на Донбасі "неминуче рано чи пізно станеться, питання тільки коли, і це значною мірою залежить від української влади".
Путін додав, що на Донбасі дотримується домовленість про припинення бойових дій, що є великим досягненням, відбувся обмін утримуваними особами, "але нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери, нічого не зроблено по суті політичного регулювання".
Нагадаємо, раніше, відповідаючи на питання про перспективи розвитку російсько-українських відносин, Путін заявив, що це також "значною мірою залежить від української влади".
"Я не скажу від України, а від української влади. Практично всі глави держави і чинний Володимир Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, з гаслом об'єднання країни, ну і в підсумку, вибудовування відносин із Росією, але нічого не виходить у них. Тому що коли вони приходять до влади - спираються на більшість виборців, а коли потрапляють у владу, починають сумніватися і постійно озиратися, ну не вистачає, мені здається, просто політичної мужності, на крайні націоналістичні сили. Так само відбувається і зараз", - сказав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
КПРФ уже обратилась в ФСБ. Им ответили:
- Никуда он не пропал, он сейчас в Кремле правит.
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1339103298314530816 16 дек.
Пока кретины из https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B3%D0%B1%D1%821?src=hashtag_click #мгбт1 , вместе со своими начальниками из https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%81%D0%B1?src=hashtag_click #фсб , вычисляют врагов народа, на протяжении почти 7-ми лет обычные люди собирают важные данные и фактический материал - доказательства военных преступлений РФ.
Как в некотором роде сопричастный к процессу, могу сказать: от полной оккупации Украину спасло в том числе феноменальное рукожопие спецслужб РФ. Отрицательная селекция дает о себе знать. Создается впечатление, что украинское направлнение там третьестепенное - в деле дебилы из ЧК.
ps; вот так должна вести себя УКРАИНСКАЯ власть..
аж пока у ***** мозги не станут на место,или его не вынесут вперед ногами подчиненые
ЩЕ ДЕСЯТЬ ШАХТ НА ДОНБАСІ ЗАТОПЛЯТЬ
Кацапи це дебіли з перевернутими мізками - Донбас для них Україна але чомусь вони туди шлють зброю і свої війська хоча вважають Україну незалежною і суверенною країною.
Це все одно як би Україна озброювала Дагестан, Владівосток або Тюмень підігріваючи там сепаратистські настрої пропагандою проти Маскви і ії грабування регіонів.
Значит будет ещё хуже.
а макароны сильно подешевели? вместо нефти зерном торговать собирались. Лучше донбасские 1 и 2 корпуса отпускников и коллаборантов вакциной своей уколи)
И прислушайся к Дерипаске ... - там привет от Байдена.
и кстати, любой профессиональный пианист
имеет разбитые пальцы, потому что много репетирует
пока сами не попробуют - ругаются, потому что не понимают,
что музыка - это тяжелый труд
оплодотворять московитских женщин и растить граждан "россии"
с китайскими мозгами и челюстями.
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Сотрудничество предусматривает следующее:
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
охрану важных государственных объектов, специальных грузов;
борьбу с терроризмом и экстремизмом;охрану имущества физических и юридических лиц;государственный контроль в области оборота оружия;
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
охрану особо важных и режимных объектов;обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
развитие спортивных и культурных связей.
https://www.youtube.com/watch?v=j1cUDMEHATA
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html
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https://scisne.net/a-2814