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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін. ВIДЕО

Росія буде нарощувати підтримку Донбасу як по гуманітарній лінії, так і по лінії прямого співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив у четвер президент РФ Володимир Путін на щорічній великій пресконференції.

"Росія як підтримувала, так і буде підтримувати Донбас, ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується виробництва, вирішення соціальних питань, питань інфраструктурного характеру", - сказав президент РФ.

При цьому він зазначив, що в Росії розуміють усю складність ситуації на Донбасі. Путін також назвав неможливим односторонню зміну положень Мінських угод, про що неодноразово заявлялося офіційними особами Києва.

"Мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Ради безпеки ООН і, отже, набрали чинності міжнародного закону, тому в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться. Потрібно з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей договір, а саме до представників Донбасу", - сказав він.

Разом із тим, Путін зазначив, що врегулювання ситуації на Донбасі "неминуче рано чи пізно станеться, питання тільки коли, і це значною мірою залежить від української влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про відносини РФ та України: все залежить від української влади

Путін додав, що на Донбасі дотримується домовленість про припинення бойових дій, що є великим досягненням, відбувся обмін утримуваними особами, "але нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери, нічого не зроблено по суті політичного регулювання".

Нагадаємо, раніше, відповідаючи на питання про перспективи розвитку російсько-українських відносин, Путін заявив, що це також "значною мірою залежить від української влади".

"Я не скажу від України, а від української влади. Практично всі глави держави і чинний Володимир Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, з гаслом об'єднання країни, ну і в підсумку, вибудовування відносин із Росією, але нічого не виходить у них. Тому що коли вони приходять до влади - спираються на більшість виборців, а коли потрапляють у владу, починають сумніватися і постійно озиратися, ну не вистачає, мені здається, просто політичної мужності, на крайні націоналістичні сили. Так само відбувається і зараз", - сказав Путін.
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Топ коментарі
+80
ну шо клоун - ты так не чего и не понял - а как рассказывал Пете,как рассказывал - войну ты закончишь - дебил
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17.12.2020 13:27
+59
Вова, пора за Кернесом в "рай", уже прогулы там ставят тебе, х""плет мокшанский.
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17.12.2020 13:28
+55
Россия будет наращивать поддержку Донбасса, - Путин - Цензор.НЕТ 880
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17.12.2020 13:27
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а як же очі в які заглядали і кравчук і сивуха і шмаркля......де там мир????
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17.12.2020 15:11 Відповісти
Тут уже не в тупости дело, олух в кресле президента умышленно сливает интересы Украины. Ну нельзя быть настолько тупорылым что бы не понимать что ждать мира от рфии бесполезно.
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17.12.2020 15:28 Відповісти
до 2014-го регион не нуждался в поддержке
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17.12.2020 15:35 Відповісти
Денег нет но вы держитесь. В поддержку пришлют еще отряды лоховиков.
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17.12.2020 15:48 Відповісти
"После ежегодного купания мумии Ленина работники, случайно, обнаружили, что у вождя пропал пенис.
КПРФ уже обратилась в ФСБ. Им ответили:
- Никуда он не пропал, он сейчас в Кремле правит.
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17.12.2020 15:55 Відповісти
Нет у революции конца
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17.12.2020 19:51 Відповісти
https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1339103298314530816 16 дек.

Пока кретины из https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B3%D0%B1%D1%821?src=hashtag_click #мгбт1 , вместе со своими начальниками из https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%81%D0%B1?src=hashtag_click #фсб , вычисляют врагов народа, на протяжении почти 7-ми лет обычные люди собирают важные данные и фактический материал - доказательства военных преступлений РФ.

Как в некотором роде сопричастный к процессу, могу сказать: от полной оккупации Украину спасло в том числе феноменальное рукожопие спецслужб РФ. Отрицательная селекция дает о себе знать. Создается впечатление, что украинское направлнение там третьестепенное - в деле дебилы из ЧК.
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17.12.2020 20:01 Відповісти
Готуємось до війни!
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17.12.2020 16:09 Відповісти
Зелебобік бу миритися з кацапським )(уйлом,чи не бу?
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17.12.2020 16:12 Відповісти
Ну шо? Шо там в глазах у Путина?
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17.12.2020 16:22 Відповісти
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 2992
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17.12.2020 18:11 Відповісти
ми також маєм підтримати, що ж ми не люди чи шо. даєш по точці у кожному підпирємству!
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17.12.2020 16:29 Відповісти
а куда еще девать устаревшее вооружение и боеприаасы ?
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17.12.2020 16:36 Відповісти
Чем больше он говорит о "поддержке" кого либо за пределами эрэфии, тем больше ее население ненавидит "поддерживаемых", понимая, что это за их счет. Естественно, что в ответ получают в лучшем случае нелюбовь. Потом удивляются: почему их в мире так не любят и начинают "защищаться" от злого запада. Круг замыкается. Выгоду получает, по факту правящая верхушка, отводя от себя внимание подданных. И, так - не одно уже столетие. Не факт, что тот же Навальный не будет повторять эту проверенную стратегию. Во всяком случае, выигранного времени верхушке, как правило, хватает.
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17.12.2020 16:39 Відповісти
Он же путин гебист, фашик, террорист, лжец и оккупант. А мира от него только тупой шут Зеленский -непрофессионал, профан с квартала 95 ожидал. И ватная команда шапито Зе у власти Слуг.
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17.12.2020 16:55 Відповісти
Просто гэбэшная тварь. Она по своей природе должна кусать кого то рядом.
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17.12.2020 16:57 Відповісти
А Украина будет поддерживать все стремления республик РФ к выходу из состава федерации, всячески помогать им получить независимость, а так же максимально поддерживать регионы в их самоопределении с компактно проживающими в них украинцами

ps; вот так должна вести себя УКРАИНСКАЯ власть..
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17.12.2020 17:08 Відповісти
Шановне товариство! Я уважно слідкую за всіма публікаціями стосовно ерефії та України. І я ловлю себе на думці: а чи не багато честі ми всі з вами придаємо ось цій мразі, називаючи його путіним. Ультрас його прравильно назвали ******, а я пропоную його називати по ділам його, те що відомо про нього та було показано на весь світ коли воно цілує маленького хлопчика, одного із єкскурсантів, у животика саме у дворі кремля. Тож пропоную його називати не по прізвищу, імені чи по батькові, а саме кремльовський педофіл. А кума його теж не звати медведчуком, а кумом педофіла. Тоді, я так думаю, все стане на свої істинні місця. Якось так, а не інакше.
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17.12.2020 17:36 Відповісти
Шановне товариство! Я уважно слідкую за всіма публікаціями стосовно ерефії та України. І я ловлю себе на думці: а чи не багато честі ми всі з вами придаємо ось цій мразі, називаючи його путіним. Ультрас його прравильно назвали ******, а я пропоную його називати по ділам його, те що відомо про нього та було показано на весь світ коли воно цілує маленького хлопчика, одного із єкскурсантів, у животика саме у дворі кремля. Тож пропоную його називати не по прізвищу, імені чи по батькові, а саме кремльовський педофіл. А кума його теж не звати медведчуком, а кумом педофіла. Тоді, я так думаю, все стане на свої істинні місця. Якось так, а не інакше.
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17.12.2020 17:39 Відповісти
Як називати путіна, все ж, другорядне. Важливо, як діяти. А Зеленський та його "команда" просувають країну під чобіт московії. Цьому треба активно протидіяти по всіх напрямках. Це важко, бо ЗМІ володіють олігархи та російські холуї. А населення - неосвічені совки здебільшого.
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17.12.2020 17:47 Відповісти
Навіщо писати/цитувати слова путина вбивці, мародера і террориста міжнародного масштабу?! Який, до того ж, скрізь і завжди бреше!
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17.12.2020 17:51 Відповісти
Заглянув ВПх-лулалала в о.ко
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17.12.2020 18:26 Відповісти
Петро обещал освободить донбас за две недели
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17.12.2020 18:32 Відповісти
А ***** не обещало снять вас с бутылок
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17.12.2020 20:02 Відповісти
Самое главное для россиян, спасибо Владимир Владимировичу,за эти три часа 84% преобретут коллективный иммунитет от ковид 19, кто не мог ходить,пойдут,раны зарубцуются!Во время прессконфиренции можно зубы удалять без наркоза!
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17.12.2020 18:38 Відповісти
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17.12.2020 18:46 Відповісти
А также мир в глазах,а лживая мразина? Вопрос к зеленскому.
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17.12.2020 18:39 Відповісти
после такого заявления ********,Запад должен наращивать санкции россии!
аж пока у ***** мозги не станут на место,или его не вынесут вперед ногами подчиненые
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17.12.2020 18:45 Відповісти
і шо, Бубочка війну не закінчить?? Отакої.. Що скажете, зебобіки??
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17.12.2020 18:50 Відповісти
Ху...ло, однако! Полумудрец,полуневежда. Полуподлец,но есть надежда, что будет полным,наконец...
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17.12.2020 19:18 Відповісти
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 2226
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17.12.2020 19:23 Відповісти
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 9369
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17.12.2020 20:00 Відповісти
Пусть радуется что не «экспроприировали» недвижку и счета.... Там с этим быстро- нетрудовые доходы....
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17.12.2020 20:36 Відповісти
оце дурік все з пересердя і видав...урод кацабський-все на Заході але ці потвори його типу "ненавидять"...ото хай падло сидить в кацабії та бамбук курить...а останні рядки опусу цього дибіла-то діагноз рассеї...
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18.12.2020 00:01 Відповісти
Ясен пень, що буде. Байден же виграв, https://youtu.be/num6HQ6yJu0 тепер ніхто заважати не буде, як не заважав з Кримом про Обамі-Байдені .
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17.12.2020 20:27 Відповісти
Росія нарощуватиме підтримку Донбасу, - Путін - Цензор.НЕТ 2587
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17.12.2020 20:29 Відповісти
Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества. Источник: https://censor.net/ru/n3237522

ЩЕ ДЕСЯТЬ ШАХТ НА ДОНБАСІ ЗАТОПЛЯТЬ
Кацапи це дебіли з перевернутими мізками - Донбас для них Україна але чомусь вони туди шлють зброю і свої війська хоча вважають Україну незалежною і суверенною країною.
Це все одно як би Україна озброювала Дагестан, Владівосток або Тюмень підігріваючи там сепаратистські настрої пропагандою проти Маскви і ії грабування регіонів.
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17.12.2020 21:04 Відповісти
И дамбасов как му-му потопят нахй - и это правильно
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18.12.2020 13:55 Відповісти
"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса."

Значит будет ещё хуже.
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17.12.2020 21:30 Відповісти
з нашим галавнокамандувачем та міністром оборони-тільки так...здобули...
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17.12.2020 23:57 Відповісти
Путя реально какой то без мозгов.
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17.12.2020 21:31 Відповісти
Ху#ло черговий раз підтвердило що воно Х#йло.
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17.12.2020 21:55 Відповісти
и как оно еще здохло тварь
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17.12.2020 21:59 Відповісти
Ну, що почули? Зеля, почув??? Щойно ху"ло чітко і ясно сказало, що воно на усякі спромоги закічити війну на Донбасі кладе своє малесеньке таке "непорозуміння". Воно чітко і ясно сказало, що Донбас для нього це не та територія, яка під контролем України (а саме - 2/3 бувшого Донбасу), а та 1/3 яка лежить під контролем ху"ла. Саме цьому "Донбасу" Кремль обіцяє свою "допомогу" і навіть не тільки гуманітарну, "а і по лінії прямого сотрудічєства будім дєлать ето дальше". На мові міжнародного військового права це є пряма агресія проти суверенної держави і її територіальної цілісності. Що тут ще потрібно комусь доводити? Ця сволота без застосування зброї з України не вийде. Що тут ще потрібно розповідати і доводити? Які ще потрібні докази, щоб зрозуміти, що п"яту колону ху"ла в Україні потрібно знищувати фізично і без найменшого жалю. Як це колись робили Є. Коновалець, Р. Шухевич, С. Бандера і багато інших. Як це робили і роблять зараз наші захисники Вітчизни. Смерть ворогам!!! Слава Україні!!!
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17.12.2020 23:12 Відповісти
Героям слава і смерть російським катам , які століттями нас намагаються знищити !!
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18.12.2020 00:34 Відповісти
а чё мокшане уже новых кредитов понабрались, поедут донбасские степи удобрять?
а макароны сильно подешевели? вместо нефти зерном торговать собирались. Лучше донбасские 1 и 2 корпуса отпускников и коллаборантов вакциной своей уколи)
И прислушайся к Дерипаске ... - там привет от Байдена.
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17.12.2020 23:25 Відповісти
Додаток. Кому ще потрібно пояснювати, що без п"ятої колони в Україні ху"ло тут, як без рук і ніг. А без Медведчука, Фірташа... він тут взагалі, як "вершник без голови". То може, розпочати з голови?! Аваков, кажете? Дійсно. Аваков і йому подібні тримають голову вершника, який давно уже загубив її.
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17.12.2020 23:27 Відповісти
голову розбито об піаніно...а мізки заліплено чимось білим...
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17.12.2020 23:56 Відповісти
не «голова» а головка разбита об пианино
и кстати, любой профессиональный пианист
имеет разбитые пальцы, потому что много репетирует
пока сами не попробуют - ругаются, потому что не понимают,
что музыка - это тяжелый труд
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18.12.2020 19:37 Відповісти
-пуйло сказало-" Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот договор, а именно к представителям Донбасса"...це він так про кацабських прихвостнів та маріонеток...?! а "ихтамнєт" -уже немає...? лицемірне падло...
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17.12.2020 23:54 Відповісти
що далі? будуть землю вивозити?? бо від попередньої "підтримки" заводів вже майже не залишилось!
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18.12.2020 00:02 Відповісти
А Китай будет наращивать гуманитарную поддержку Дальнего Востока -
оплодотворять московитских женщин и растить граждан "россии"
с китайскими мозгами и челюстями.
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18.12.2020 04:42 Відповісти
чмо.
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18.12.2020 06:27 Відповісти
Украине можно пенсии не платить и КПВВ закрывать.
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18.12.2020 07:32 Відповісти
Да сдохни,мразь.
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18.12.2020 07:42 Відповісти
вот у осьминога мозг размещен по всему телу, он может изменять пол, он может изменять РНК, а Украина в лице державы до сих пор стоит в позе раком и ждет когда ее отдерут... и держат ее в этом раковом состоянии те, кто подумал, что их избрали руководить страной... хотя они у сласти только потому, что порох наостодоел...
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18.12.2020 08:06 Відповісти
Это росЦия детка !!! Это т народ- НЕ ПРОБУДИТЬ ! . С ними - КОКС !. . . . .==== .---------------- https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce4af24e5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bea17c0b7c4d80a837d2d8c869805b81fa191408017ae396b77f370ba2cc32b2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif .. .. . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg . 1!!!/\ // // .. .. .. .. .. . .. .. ....................0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg --- Xутин вв . 1!!!!............

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18.12.2020 11:41 Відповісти
Товарищи беларусы слишком долго раздуплялись, МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение, с чем вас и поздравляем

Сотрудничество предусматривает следующее:
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
охрану важных государственных объектов, специальных грузов;
борьбу с терроризмом и экстремизмом;охрану имущества физических и юридических лиц;государственный контроль в области оборота оружия;
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
охрану особо важных и режимных объектов;обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
развитие спортивных и культурных связей.
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18.12.2020 12:37 Відповісти
Не справляется расея, видать... поедут сябры помогать "брацкаму народу"
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18.12.2020 13:34 Відповісти
Пленные беларусы в застенках Гестапо
https://www.youtube.com/watch?v=j1cUDMEHATA
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18.12.2020 14:05 Відповісти
Все правильно, пыне не ошибся. Нароту бамбаса надо помагать. Ща объясню. Дело в том, что мышибратьев давно и серьезно улучшают на расее. А наротбамбаса завезли из мокшанских е...еней и в Украине он не улучшался. Вот оттуда и помощь виликай и магучий расеи своим выходцам на бамбасе. Методичка по улучшению, обнаруженная в архивах цикакапесес, прилагается
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html
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18.12.2020 14:19 Відповісти
Первую высотку в США построили в 1885-м. Первый Мерсесдес в Германии выехал из цеха в 1901-м. Острожская академия основана в 1576 году. Могилянка - в 1632.
В 1910-м шведский этнограф открыл для мира вяликую и магучую расею. Вглядитесь в эти умные глаза, в одухотворенные лица!

https://scisne.net/a-2814
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18.12.2020 14:40 Відповісти
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