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Новости Оккупация Крыма
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Вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня, - Зеленский. ВИДЕО

Европейский Союз и Северная Америка готовы присоединиться к украинской инициативе по формату международной Крымской платформы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины при участии послов, постоянных представителей генеральных консулов ​​Украины за рубежом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важна дальнейшая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу отметить, что сегодня этот вопрос вернулся в международную повестку дня. Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - находит все большое понимание", - сказал Зеленский.

По его словам, эту инициативу поддержали партнеры в Европе и Северной Америке.

"Я призываю более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - обратился к присутствующим дипломатам Зеленский.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной оккупации Крыма

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Крым (26380) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+12
Гєополітик всіх часів та народів-Бубочка Оманський !!!)))
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17.12.2020 13:50
+6
Виступати в Маппет-шоу, що вона вже більше 1,5 років і робить...
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17.12.2020 14:02
+4
Брехло і пустозвон.
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17.12.2020 13:59
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Гєополітик всіх часів та народів-Бубочка Оманський !!!)))
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17.12.2020 13:50 Ответить
Питання, можливо, і повернулось, а от дій немає ніяких.
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17.12.2020 13:51 Ответить
А що може вдіяти лялька,не спроможна на самостійні дії !! ))
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17.12.2020 14:00 Ответить
Виступати в Маппет-шоу, що вона вже більше 1,5 років і робить...
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17.12.2020 14:02 Ответить
Не гайте часу. У вас залишилося кілька годин. Лід, фізрозчин, система живлення. Читали Голова професора Доуеля?
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17.12.2020 13:52 Ответить
Во клован жжьот,іх ініціатива знаходить все більше розуміння !!!)))
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17.12.2020 13:53 Ответить
Хто мені підкаже, може, хто чув де-інде:
оці відкриті он-лайн-по-скайпу замість відосиків - чому? Невже бабло закінчилось, щоб толковий відосик запилити?
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17.12.2020 13:53 Ответить
Я без рояля его серьезно не воспринимаю..маячня якась
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17.12.2020 13:58 Ответить
Брехло і пустозвон.
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17.12.2020 13:59 Ответить
Озвучено то , что партнеры не забывают чей Крым и работа с их стороны Ведется . Правда медленно, но посмотрим на результат.
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17.12.2020 14:02 Ответить
Вопрос деоккупации Сербии так и висит...
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17.12.2020 14:05 Ответить
а так же Крита и прочих территорий по всему земному шару.
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17.12.2020 14:07 Ответить
Канешна. "Крымская платформа", да еще и "международная" ... это считай что ты уже вернул Крым! Можно уже билеты в Ялту покупать?
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17.12.2020 14:12 Ответить
Сегодня он похож на себя же после коксохима. Только суфлёр у него сегодня сбоку, а не прямо.
Вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1832
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17.12.2020 14:18 Ответить
О, и это вернулся...в реальность. Ну хоть частично.
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17.12.2020 14:28 Ответить
Сидит мартышка у пруда -
видос сюда, видос туда.
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17.12.2020 14:45 Ответить
Шо оно лепит?
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17.12.2020 14:47 Ответить
Питання деокупації Криму повернулося до міжнародного порядку денного, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3150
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17.12.2020 14:52 Ответить
...нагадує Ісуса який тиждень бухал
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17.12.2020 15:53 Ответить
Нічого нема і не буде,не той "формат" президента обрали українці!
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17.12.2020 15:29 Ответить
Хоть что-то. Это лучше, чем вообще игнорировать эту тему.
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17.12.2020 15:43 Ответить
А що з цього приводу каже Юзік?
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17.12.2020 16:48 Ответить
Декокупація буде ,її не може не буть !😆
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17.12.2020 17:02 Ответить
Что то Володиньке не до улыбок. А всё так хорошо начиналось.
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17.12.2020 20:03 Ответить
А что с лицом? Вагоны разгружал целый день или быть президентом оказалось не так уж и легко
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17.12.2020 20:57 Ответить
Мы внимательно смотрели и слушали друг друга, с чувством глубокого личного отвращения...
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18.12.2020 00:27 Ответить
 
 