Вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня, - Зеленский. ВИДЕО

Европейский Союз и Северная Америка готовы присоединиться к украинской инициативе по формату международной Крымской платформы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины при участии послов, постоянных представителей генеральных консулов ​​Украины за рубежом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важна дальнейшая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу отметить, что сегодня этот вопрос вернулся в международную повестку дня. Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - находит все большое понимание", - сказал Зеленский.

По его словам, эту инициативу поддержали партнеры в Европе и Северной Америке.

"Я призываю более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - обратился к присутствующим дипломатам Зеленский.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной оккупации Крыма