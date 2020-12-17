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Новини Окупація Криму
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Питання деокупації Криму повернулося до міжнародного порядку денного, - Зеленський. ВІДЕО

Європейський Союз і Північна Америка готові приєднатися до української ініціативи щодо формату міжнародної Кримської платформи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників генеральних консулів України за кордоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важлива подальша робота над звільненням українського півострова Крим. Можу зазначити, що сьогодні це питання повернулося до міжнародного порядку денного. Кримська платформа - це наша ініціатива щодо консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - знаходить усе більше розуміння", - сказав Зеленський.

За його словами, цю ініціативу підтримали партнери в Європі та Північній Америці.

"Я закликаю більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів", - звернувся до присутніх дипломатів Зеленський.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи" Європейського союзу під час обговорення наслідків незаконної окупації Криму.

Зеленський Володимир (23815) Крим (14143) деокупація (950)


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Топ коментарі
+12
Гєополітик всіх часів та народів-Бубочка Оманський !!!)))
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17.12.2020 13:50
+6
Виступати в Маппет-шоу, що вона вже більше 1,5 років і робить...
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17.12.2020 14:02
+4
Брехло і пустозвон.
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17.12.2020 13:59
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Гєополітик всіх часів та народів-Бубочка Оманський !!!)))
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17.12.2020 13:50 Відповісти
Питання, можливо, і повернулось, а от дій немає ніяких.
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17.12.2020 13:51 Відповісти
А що може вдіяти лялька,не спроможна на самостійні дії !! ))
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17.12.2020 14:00 Відповісти
Виступати в Маппет-шоу, що вона вже більше 1,5 років і робить...
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17.12.2020 14:02 Відповісти
Не гайте часу. У вас залишилося кілька годин. Лід, фізрозчин, система живлення. Читали Голова професора Доуеля?
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17.12.2020 13:52 Відповісти
Во клован жжьот,іх ініціатива знаходить все більше розуміння !!!)))
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17.12.2020 13:53 Відповісти
Хто мені підкаже, може, хто чув де-інде:
оці відкриті он-лайн-по-скайпу замість відосиків - чому? Невже бабло закінчилось, щоб толковий відосик запилити?
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17.12.2020 13:53 Відповісти
Я без рояля его серьезно не воспринимаю..маячня якась
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17.12.2020 13:58 Відповісти
Брехло і пустозвон.
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17.12.2020 13:59 Відповісти
Озвучено то , что партнеры не забывают чей Крым и работа с их стороны Ведется . Правда медленно, но посмотрим на результат.
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17.12.2020 14:02 Відповісти
Вопрос деоккупации Сербии так и висит...
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17.12.2020 14:05 Відповісти
а так же Крита и прочих территорий по всему земному шару.
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17.12.2020 14:07 Відповісти
Канешна. "Крымская платформа", да еще и "международная" ... это считай что ты уже вернул Крым! Можно уже билеты в Ялту покупать?
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17.12.2020 14:12 Відповісти
Сегодня он похож на себя же после коксохима. Только суфлёр у него сегодня сбоку, а не прямо.
Вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1832
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17.12.2020 14:18 Відповісти
О, и это вернулся...в реальность. Ну хоть частично.
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17.12.2020 14:28 Відповісти
Сидит мартышка у пруда -
видос сюда, видос туда.
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17.12.2020 14:45 Відповісти
Шо оно лепит?
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17.12.2020 14:47 Відповісти
Питання деокупації Криму повернулося до міжнародного порядку денного, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3150
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17.12.2020 14:52 Відповісти
...нагадує Ісуса який тиждень бухал
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17.12.2020 15:53 Відповісти
Нічого нема і не буде,не той "формат" президента обрали українці!
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17.12.2020 15:29 Відповісти
Хоть что-то. Это лучше, чем вообще игнорировать эту тему.
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17.12.2020 15:43 Відповісти
А що з цього приводу каже Юзік?
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17.12.2020 16:48 Відповісти
Декокупація буде ,її не може не буть !😆
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17.12.2020 17:02 Відповісти
Что то Володиньке не до улыбок. А всё так хорошо начиналось.
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17.12.2020 20:03 Відповісти
А что с лицом? Вагоны разгружал целый день или быть президентом оказалось не так уж и легко
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17.12.2020 20:57 Відповісти
Мы внимательно смотрели и слушали друг друга, с чувством глубокого личного отвращения...
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18.12.2020 00:27 Відповісти
 
 