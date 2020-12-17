Питання деокупації Криму повернулося до міжнародного порядку денного, - Зеленський. ВІДЕО

Європейський Союз і Північна Америка готові приєднатися до української ініціативи щодо формату міжнародної Кримської платформи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників генеральних консулів України за кордоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важлива подальша робота над звільненням українського півострова Крим. Можу зазначити, що сьогодні це питання повернулося до міжнародного порядку денного. Кримська платформа - це наша ініціатива щодо консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - знаходить усе більше розуміння", - сказав Зеленський.

За його словами, цю ініціативу підтримали партнери в Європі та Північній Америці.

"Я закликаю більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів", - звернувся до присутніх дипломатів Зеленський.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи" Європейського союзу під час обговорення наслідків незаконної окупації Криму.