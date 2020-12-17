Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая"
Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах РФ", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста BBC, не считает ли он, что несет "долю ответственности за плачевное состояние" отношений Москвы со странами Запада.
"По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые... Если уж не пушистые, то весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог", - добавил Путин.
Путин напомнил, что Россия освободила от советского диктата те страны, которые выразили желание развиваться самостоятельно, в то время как представители НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширять влияние альянса на Восток. После этого члены Североатлантического альянса также вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора по открытому небу, напомнил он.
В итоге, подчеркнул он, Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада. При этом российские власти остаются открытыми для переговоров, заверил Путин.
Журналист также попросил прокомментировать обвинения России в том, что она стоит за покушением на блогера Алексея Навального.
"Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок", все время об этом говорят — мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию", - подчеркнул Путин.
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Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554
КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:
- мы его будем искать!
- мля ! где искать то? Россия это ж тундра !!!!!
Путину здесь верю !
Не понимаю, зачем украинцам в это вчитываться и еще и комментировать.
Фуйло забув про всі звірства расєйки ?
Маразматик старий.
чисто как версия - натовский самолет, пилотируемый украинскими пилотами,
и прикрываемый турецкими байрактарами,
точечно сбросил новичек прямо в пасть тому у которого крым-бутерброд в ней застрял...
шо значит нажралась и на машке спит?
прокапайте и немедленно шо нехай проржет от кац мида...
с ними надо вести диалог через суды и санкции
если не умеешь сдержать, если сдашься - вся ета возня просто бессмысленна.
в Украине президент - предатель.
Між країнами є договори. Обіцянки - це з іншох опери. Який пункт і якого договору порушили країни Заходу? А тепер нехай ***** подивиться в Устав ООН, в договір про Дружбу Укаїни та Росії, у Біловезький договір, у Будапештський меморандум...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...
А тебе я питаю: раSSія i руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна?? Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....