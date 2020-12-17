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Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая"

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия

Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.

Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах РФ", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста BBC, не считает ли он, что несет "долю ответственности за плачевное состояние" отношений Москвы со странами Запада.

"По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые... Если уж не пушистые, то весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог", - добавил Путин.

Путин напомнил, что Россия освободила от советского диктата те страны, которые выразили желание развиваться самостоятельно, в то время как представители НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширять влияние альянса на Восток. После этого члены Североатлантического альянса также вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора по открытому небу, напомнил он.

В итоге, подчеркнул он, Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада. При этом российские власти остаются открытыми для переговоров, заверил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет наращивать поддержку Донбасса, - Путин. ВИДЕО

Журналист также попросил прокомментировать обвинения России в том, что она стоит за покушением на блогера Алексея Навального.

"Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок", все время об этом говорят — мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию", - подчеркнул Путин.

НАТО (9980) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+33
тільки виглядає як субстанція коричневого кольору з характерним запахом
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17.12.2020 15:04
+28
Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554

КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 7858Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5116
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17.12.2020 15:06
+19
Синяя, грязная и вонючая.
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17.12.2020 15:04
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Правила форума Совет форумчан
тільки виглядає як субстанція коричневого кольору з характерним запахом
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17.12.2020 15:04 Ответить
Як гівно.
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17.12.2020 15:12 Ответить
Белесая и плешивая, как кучка собачьего дерьма,тронутая плесенью.
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17.12.2020 15:46 Ответить
+
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17.12.2020 16:52 Ответить
Синяя, грязная и вонючая.
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17.12.2020 15:04 Ответить
Ну ***** может быть и белый -- весь в коксе, в аргентинском.
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17.12.2020 15:26 Ответить
Це воно вангує, що насувається БІЛИЙ ПУХНАСТИЙ ПІС.ЕЦЬ!
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17.12.2020 16:55 Ответить
+
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17.12.2020 16:53 Ответить
Выпрашивает санкции
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17.12.2020 15:04 Ответить
Белая как уголь и пушистая как сфинксы.
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17.12.2020 15:04 Ответить
У дедугана наглухо чердак протек, - объясняя мальчику почему старший брат учиться онлайн, а младший вынужден ходить в школу, дед наворотил чуши, что маленькие дети легче переносят ковид-19. Простая мысль, что младший братик может заразить старшего дома плешивому идиоту в голову не пришла=)
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17.12.2020 15:05 Ответить
Ему в голову приходит то что написано в бумажке или говорят в ухо.
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17.12.2020 15:50 Ответить
Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554

КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 7858Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5116
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17.12.2020 15:06 Ответить
Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 2028
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17.12.2020 15:27 Ответить
+
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17.12.2020 16:53 Ответить
Альо,Цензор,дость вже цього ублюдка цитувати! Що,в цілому світі більш нічого не сталось?
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17.12.2020 15:07 Ответить
Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 1268
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17.12.2020 15:08 Ответить
Лучше так. Правильнее

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 1315
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17.12.2020 15:29 Ответить
это что, зима пришла, о ведь придёт и весна и окурки как подснежники вылезит.
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17.12.2020 15:08 Ответить
А чим той самий Зеленський краще ?!-так само несе повну і безвідповідальну брехню.
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17.12.2020 15:09 Ответить
опять про Махи шарманку завел... посейдоны, кинжалы, пересветы... Господи, когда ты дурака уже приберешь...?
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17.12.2020 15:09 Ответить
белая и пушистая - просто Писец!!!
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17.12.2020 15:11 Ответить
диалог из "Ментов"
- мы его будем искать!
- мля ! где искать то? Россия это ж тундра !!!!!

Путину здесь верю !
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17.12.2020 15:11 Ответить
ЗасРашка одним словом !!!
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17.12.2020 15:12 Ответить
сдает ***** - у каждой ***** есть своя дата в календаре...
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17.12.2020 15:13 Ответить
хотелось бы. че-то ***** сегодня слишком много на Цензоре. к чему бы это?
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17.12.2020 16:39 Ответить
Бла бла бла.... Невже ***** не розуміє що усі знають ціну його словесного поносу ??Чи цей понос розрахований чисто на громадян Козлостану ?
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17.12.2020 15:15 Ответить
это сугубо пропаганда для внутреннего пользования.
Не понимаю, зачем украинцам в это вчитываться и еще и комментировать.
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17.12.2020 15:57 Ответить
Теж так вважаю
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17.12.2020 16:14 Ответить
Кукуха хутина відлетіла в теплі краї...назавжди.
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17.12.2020 15:15 Ответить
Это, как с малазийским Боингом? Трибунар разберется сам!
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17.12.2020 15:17 Ответить
Пуйло правду сказало-білий і пухнатий песець
Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5070
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17.12.2020 15:17 Ответить
если эта срань белая и пушистая, то что такое срань?
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17.12.2020 15:17 Ответить
Ну канєшно...
Фуйло забув про всі звірства расєйки ?
Маразматик старий.
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17.12.2020 15:17 Ответить
вам шо ни дай - вы в полном ******** отрицалове...
чисто как версия - натовский самолет, пилотируемый украинскими пилотами,
и прикрываемый турецкими байрактарами,
точечно сбросил новичек прямо в пасть тому у которого крым-бутерброд в ней застрял...
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17.12.2020 15:19 Ответить
Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста" - Цензор.НЕТ 2821
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17.12.2020 20:20 Ответить
Белый и пушистый, это который Писец? (через "З" в смысле)
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17.12.2020 15:23 Ответить
Правильна "пистец", шо с мардовскава капкан.
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17.12.2020 22:44 Ответить
Паэтаму пистец не приходит, а в него попадают.
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17.12.2020 22:45 Ответить
***** в рот бєрьот только бутєрброд а нє то шта ви падумалі...
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17.12.2020 15:25 Ответить
Я одно не пойму.Зачем этого окурка постить?Он так изо всех украинских розеток и кранов лезет.Полный игнор.Ни слова правды этот зверь не сказал.Одна пропаганда.Её и транслируют.Его даже в орде не смотрят.Только старушки воду заряжают.
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17.12.2020 15:27 Ответить
Я обычно не соглашаюсь с мнением данного персонажа, но после последних и до сих пор продолжающихся событий с выборами в США, голосование за поправки в конституцию рф(обнуление) не выглядят чем то уж страшным...
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17.12.2020 15:27 Ответить
А шо там случилось с выборами в США, иф Ай мей аск??? Бринг ап зе лайт, уилл ю???
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17.12.2020 15:37 Ответить
А шо у нас произошло с выборами?
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17.12.2020 17:08 Ответить
от чует сердце - лошади не хватает для полной картины невиновности не учем кацапляндии..
шо значит нажралась и на машке спит?
прокапайте и немедленно шо нехай проржет от кац мида...
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17.12.2020 15:28 Ответить
дерьмо бывшего СССР загадило Европу и Америку, а сейчас с успехом загаживает Азию и Африку.... сидели за "железным" и мир был на много чище.
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17.12.2020 15:30 Ответить
+
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17.12.2020 16:54 Ответить
"представители НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширять влияние альянса на Восток" - а желание стран, которые находятся между кацапией и НАТО, уже никого не волнует? Хотят в НАТО - идут в НАТО, не кацапам решать, как должна выглядет карта мира.
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17.12.2020 15:32 Ответить
куйло готово вести диалог чтобы ему все простили, а фиг тебе
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17.12.2020 15:33 Ответить
зашевелилось тараканье - и ето еще Байден не инагурированый
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17.12.2020 15:34 Ответить
100%
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17.12.2020 16:12 Ответить
+
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17.12.2020 16:54 Ответить
на какие уступки парашка пошла добровольно
с ними надо вести диалог через суды и санкции
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17.12.2020 15:34 Ответить
ни один суд не защитит границы Украины - держим орду, а уже потом дипломатики.
если не умеешь сдержать, если сдашься - вся ета возня просто бессмысленна.
в Украине президент - предатель.
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17.12.2020 15:41 Ответить
Мьі бельіе и пушистьіе -заявил Путин, потом сделал паузу и добавил ехидно-ну и что вьі нам сможете сделать ?
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17.12.2020 15:41 Ответить
Что фуйло, что все 150 милионов фуйлистов от Калининграда до Сахалина, включая и моих тамошних родственников, одинаково омерзительны.Не будь эта верховная гнида затребована кацапским народом его бы там и не появилось.
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17.12.2020 15:49 Ответить
Який такий пютін цензоре? Мерзьке гебняве ***** треба своїм словом називати?
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17.12.2020 15:49 Ответить
О мёртвых либо хорошо, либо ничего кроме правды. Земля - бетоном: одвухсотился защитник руССкого мира, наконецто к Кобзону пошел и к подводному оркестру Александрова.
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17.12.2020 15:50 Ответить
Кто? КернеССС что ли? Так он мож*д так только кривлялСССя и торговалСССя?
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17.12.2020 19:20 Ответить
"Путін нагадав, що Росія звільнила від радянського диктату ті країни, які висловили бажання розвиватися самостійно, в той час як представники НАТО не виконали своїх обіцянок і продовжили розширювати вплив альянсу на Схід.Джерело: https://censor.net/ua/n3237554"
Між країнами є договори. Обіцянки - це з іншох опери. Який пункт і якого договору порушили країни Заходу? А тепер нехай ***** подивиться в Устав ООН, в договір про Дружбу Укаїни та Росії, у Біловезький договір, у Будапештський меморандум...
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17.12.2020 16:00 Ответить
Конечно! Это Украина напала на свои восточные районы,чтобы оккупировать их! Это Молдова напала на приднесровье чтобы оккупировать свою территорию! Это Грузия напала на Абхазию и Южную Осетию,чтобы оккупировать свою страну! А оккупанты белые и пушистые,-прямо как фашисты!
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17.12.2020 16:05 Ответить
так, І Гаага плаче не тільки по *****, але й повсій його двохвідсотковій кра\ні разом зі всим її профашистським населенням.. яке неможна випускати навіть в африканські країни.
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17.12.2020 17:27 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.12.2020 16:10 Ответить
о! недолеченное. ты реально на вSSSю бошку больное((( тыSSSячи раз 1 и то же блюешь(
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17.12.2020 19:21 Ответить
Ватан, ти НЕ піклуйся про моє здоров`я!! це вам на луб`янці так говорять: переносіть діалог на персональні речі... ти ще НЕ зрозумів, що дискусія НЕ про мене а про руSSкій мір!!
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...
А тебе я питаю: раSSія i руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна?? Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...

А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
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17.12.2020 20:08 Ответить
это пока в ад не попадёт)) а там будет чорная закорцюбла, от смолы и копоти, как командир тамошнего "адмирыла кузнецова" ))
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17.12.2020 16:24 Ответить
рашка у нас пушистая и белая?точнее черно-белая и пушистая как скунс
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17.12.2020 16:43 Ответить
Повзе їжак ,на зустріч жаба.Їжак:-фу жабо яка ти вся бридка,в бородавках.Ее-х зітхає жаба:-то я зараз хворію,а як я здорова я біла-біла і пухнаста.Так і кацапи хворіють.
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17.12.2020 17:20 Ответить
Типа песец?
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17.12.2020 17:46 Ответить
Мне только одно любопытно. Это все закончиться медленной агонией на полу в луже собственно мочи или бояре все же пожалеют деда и будет старый добрый сердечный приступ?
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17.12.2020 18:14 Ответить
Насчет договоров, Байден собирается все исправить.
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17.12.2020 18:47 Ответить
вылезло с бункера голос подало ..
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17.12.2020 20:25 Ответить
против запада сросия просто говно, это всегда так будет
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17.12.2020 21:50 Ответить
 
 