Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста"

Влада Росії є білою і пухнастою порівняно з владою країн Заходу.

Такою її назвав президент Володимир Путін, відповідаючи на великій пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається з Росією та її народом. Буду робити все в інтересах РФ", - підкреслив він, відповідаючи на питання журналіста BBC, чи не вважає він, що несе "частку відповідальності за плачевний стан" відносин Москви з країнами Заходу.

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"Порівняно з вами - так, ми білі і пухнасті ... Якщо не пухнасті, то вельми благовидні, налаштовані на те, щоб вести діалог", - додав Путін.

Путін нагадав, що Росія звільнила від радянського диктату ті країни, які висловили бажання розвиватися самостійно, в той час як представники НАТО не виконали своїх обіцянок і продовжили розширювати вплив альянсу на Схід. Після цього члени Північноатлантичного альянсу також вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони і Договору з відкритого неба, нагадав він.

У підсумку, підкреслив він, Москва змушена реагувати на виникаючі загрози з боку Заходу. При цьому російська влада залишається відкритою для переговорів, запевнив Путін.

Журналіст також попросив прокоментувати звинувачення Росії в тому, що вона стоїть за замахом на блогера Олексія Навального.

"Ми готові до розслідування. Якщо у когось є дані про те, що застосовувалася хімічна зброя, в цьому випадку "Новачок", весь час про це говорять - ми вас просимо, дайте нам, будь ласка, цю інформацію", - підкреслив Путін.