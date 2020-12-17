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НАТО (6206) путін (23316) росія (63556)

Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста"

Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія

Влада Росії є білою і пухнастою порівняно з владою країн Заходу.

Такою її назвав президент Володимир Путін, відповідаючи на великій пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається з Росією та її народом. Буду робити все в інтересах РФ", - підкреслив він, відповідаючи на питання журналіста BBC, чи не вважає він, що несе "частку відповідальності за плачевний стан" відносин Москви з країнами Заходу.

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"Порівняно з вами - так, ми білі і пухнасті ... Якщо не пухнасті, то вельми благовидні, налаштовані на те, щоб вести діалог", - додав Путін.

Путін нагадав, що Росія звільнила від радянського диктату ті країни, які висловили бажання розвиватися самостійно, в той час як представники НАТО не виконали своїх обіцянок і продовжили розширювати вплив альянсу на Схід. Після цього члени Північноатлантичного альянсу також вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони і Договору з відкритого неба, нагадав він.

У підсумку, підкреслив він, Москва змушена реагувати на виникаючі загрози з боку Заходу. При цьому російська влада залишається відкритою для переговорів, запевнив Путін.

Журналіст також попросив прокоментувати звинувачення Росії в тому, що вона стоїть за замахом на блогера Олексія Навального.

"Ми готові до розслідування. Якщо у когось є дані про те, що застосовувалася хімічна зброя, в цьому випадку "Новачок", весь час про це говорять - ми вас просимо, дайте нам, будь ласка, цю інформацію", - підкреслив Путін.

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Топ коментарі
+33
тільки виглядає як субстанція коричневого кольору з характерним запахом
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17.12.2020 15:04
+28
Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554

КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 7858Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5116
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17.12.2020 15:06
+19
Синяя, грязная и вонючая.
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17.12.2020 15:04
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тільки виглядає як субстанція коричневого кольору з характерним запахом
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17.12.2020 15:04 Відповісти
Як гівно.
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17.12.2020 15:12 Відповісти
Белесая и плешивая, как кучка собачьего дерьма,тронутая плесенью.
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17.12.2020 15:46 Відповісти
+
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17.12.2020 16:52 Відповісти
Синяя, грязная и вонючая.
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17.12.2020 15:04 Відповісти
Ну ***** может быть и белый -- весь в коксе, в аргентинском.
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17.12.2020 15:26 Відповісти
Це воно вангує, що насувається БІЛИЙ ПУХНАСТИЙ ПІС.ЕЦЬ!
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17.12.2020 16:55 Відповісти
+
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17.12.2020 16:53 Відповісти
Выпрашивает санкции
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17.12.2020 15:04 Відповісти
Белая как уголь и пушистая как сфинксы.
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17.12.2020 15:04 Відповісти
У дедугана наглухо чердак протек, - объясняя мальчику почему старший брат учиться онлайн, а младший вынужден ходить в школу, дед наворотил чуши, что маленькие дети легче переносят ковид-19. Простая мысль, что младший братик может заразить старшего дома плешивому идиоту в голову не пришла=)
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17.12.2020 15:05 Відповісти
Ему в голову приходит то что написано в бумажке или говорят в ухо.
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17.12.2020 15:50 Відповісти
Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554

КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 7858Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5116
показати весь коментар
17.12.2020 15:06 Відповісти
Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 2028
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17.12.2020 15:27 Відповісти
+
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17.12.2020 16:53 Відповісти
Альо,Цензор,дость вже цього ублюдка цитувати! Що,в цілому світі більш нічого не сталось?
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17.12.2020 15:07 Відповісти
Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 1268
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17.12.2020 15:08 Відповісти
Лучше так. Правильнее

Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 1315
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17.12.2020 15:29 Відповісти
это что, зима пришла, о ведь придёт и весна и окурки как подснежники вылезит.
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17.12.2020 15:08 Відповісти
А чим той самий Зеленський краще ?!-так само несе повну і безвідповідальну брехню.
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17.12.2020 15:09 Відповісти
опять про Махи шарманку завел... посейдоны, кинжалы, пересветы... Господи, когда ты дурака уже приберешь...?
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17.12.2020 15:09 Відповісти
белая и пушистая - просто Писец!!!
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17.12.2020 15:11 Відповісти
диалог из "Ментов"
- мы его будем искать!
- мля ! где искать то? Россия это ж тундра !!!!!

Путину здесь верю !
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17.12.2020 15:11 Відповісти
ЗасРашка одним словом !!!
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17.12.2020 15:12 Відповісти
сдает ***** - у каждой ***** есть своя дата в календаре...
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17.12.2020 15:13 Відповісти
хотелось бы. че-то ***** сегодня слишком много на Цензоре. к чему бы это?
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17.12.2020 16:39 Відповісти
Бла бла бла.... Невже ***** не розуміє що усі знають ціну його словесного поносу ??Чи цей понос розрахований чисто на громадян Козлостану ?
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17.12.2020 15:15 Відповісти
это сугубо пропаганда для внутреннего пользования.
Не понимаю, зачем украинцам в это вчитываться и еще и комментировать.
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17.12.2020 15:57 Відповісти
Теж так вважаю
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17.12.2020 16:14 Відповісти
Кукуха хутина відлетіла в теплі краї...назавжди.
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17.12.2020 15:15 Відповісти
Это, как с малазийским Боингом? Трибунар разберется сам!
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17.12.2020 15:17 Відповісти
Пуйло правду сказало-білий і пухнатий песець
Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая" - Цензор.НЕТ 5070
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17.12.2020 15:17 Відповісти
если эта срань белая и пушистая, то что такое срань?
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17.12.2020 15:17 Відповісти
Ну канєшно...
Фуйло забув про всі звірства расєйки ?
Маразматик старий.
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17.12.2020 15:17 Відповісти
вам шо ни дай - вы в полном ******** отрицалове...
чисто как версия - натовский самолет, пилотируемый украинскими пилотами,
и прикрываемый турецкими байрактарами,
точечно сбросил новичек прямо в пасть тому у которого крым-бутерброд в ней застрял...
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17.12.2020 15:19 Відповісти
Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста" - Цензор.НЕТ 2821
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17.12.2020 20:20 Відповісти
Белый и пушистый, это который Писец? (через "З" в смысле)
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17.12.2020 15:23 Відповісти
Правильна "пистец", шо с мардовскава капкан.
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17.12.2020 22:44 Відповісти
Паэтаму пистец не приходит, а в него попадают.
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17.12.2020 22:45 Відповісти
***** в рот бєрьот только бутєрброд а нє то шта ви падумалі...
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17.12.2020 15:25 Відповісти
Я одно не пойму.Зачем этого окурка постить?Он так изо всех украинских розеток и кранов лезет.Полный игнор.Ни слова правды этот зверь не сказал.Одна пропаганда.Её и транслируют.Его даже в орде не смотрят.Только старушки воду заряжают.
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17.12.2020 15:27 Відповісти
Я обычно не соглашаюсь с мнением данного персонажа, но после последних и до сих пор продолжающихся событий с выборами в США, голосование за поправки в конституцию рф(обнуление) не выглядят чем то уж страшным...
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17.12.2020 15:27 Відповісти
А шо там случилось с выборами в США, иф Ай мей аск??? Бринг ап зе лайт, уилл ю???
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17.12.2020 15:37 Відповісти
А шо у нас произошло с выборами?
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17.12.2020 17:08 Відповісти
от чует сердце - лошади не хватает для полной картины невиновности не учем кацапляндии..
шо значит нажралась и на машке спит?
прокапайте и немедленно шо нехай проржет от кац мида...
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17.12.2020 15:28 Відповісти
дерьмо бывшего СССР загадило Европу и Америку, а сейчас с успехом загаживает Азию и Африку.... сидели за "железным" и мир был на много чище.
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17.12.2020 15:30 Відповісти
+
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17.12.2020 16:54 Відповісти
"представители НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширять влияние альянса на Восток" - а желание стран, которые находятся между кацапией и НАТО, уже никого не волнует? Хотят в НАТО - идут в НАТО, не кацапам решать, как должна выглядет карта мира.
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17.12.2020 15:32 Відповісти
куйло готово вести диалог чтобы ему все простили, а фиг тебе
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17.12.2020 15:33 Відповісти
зашевелилось тараканье - и ето еще Байден не инагурированый
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17.12.2020 15:34 Відповісти
100%
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17.12.2020 16:12 Відповісти
+
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17.12.2020 16:54 Відповісти
на какие уступки парашка пошла добровольно
с ними надо вести диалог через суды и санкции
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17.12.2020 15:34 Відповісти
ни один суд не защитит границы Украины - держим орду, а уже потом дипломатики.
если не умеешь сдержать, если сдашься - вся ета возня просто бессмысленна.
в Украине президент - предатель.
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17.12.2020 15:41 Відповісти
Мьі бельіе и пушистьіе -заявил Путин, потом сделал паузу и добавил ехидно-ну и что вьі нам сможете сделать ?
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17.12.2020 15:41 Відповісти
Что фуйло, что все 150 милионов фуйлистов от Калининграда до Сахалина, включая и моих тамошних родственников, одинаково омерзительны.Не будь эта верховная гнида затребована кацапским народом его бы там и не появилось.
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17.12.2020 15:49 Відповісти
Який такий пютін цензоре? Мерзьке гебняве ***** треба своїм словом називати?
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17.12.2020 15:49 Відповісти
О мёртвых либо хорошо, либо ничего кроме правды. Земля - бетоном: одвухсотился защитник руССкого мира, наконецто к Кобзону пошел и к подводному оркестру Александрова.
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17.12.2020 15:50 Відповісти
Кто? КернеССС что ли? Так он мож*д так только кривлялСССя и торговалСССя?
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17.12.2020 19:20 Відповісти
"Путін нагадав, що Росія звільнила від радянського диктату ті країни, які висловили бажання розвиватися самостійно, в той час як представники НАТО не виконали своїх обіцянок і продовжили розширювати вплив альянсу на Схід.Джерело: https://censor.net/ua/n3237554"
Між країнами є договори. Обіцянки - це з іншох опери. Який пункт і якого договору порушили країни Заходу? А тепер нехай ***** подивиться в Устав ООН, в договір про Дружбу Укаїни та Росії, у Біловезький договір, у Будапештський меморандум...
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17.12.2020 16:00 Відповісти
Конечно! Это Украина напала на свои восточные районы,чтобы оккупировать их! Это Молдова напала на приднесровье чтобы оккупировать свою территорию! Это Грузия напала на Абхазию и Южную Осетию,чтобы оккупировать свою страну! А оккупанты белые и пушистые,-прямо как фашисты!
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17.12.2020 16:05 Відповісти
так, І Гаага плаче не тільки по *****, але й повсій його двохвідсотковій кра\ні разом зі всим її профашистським населенням.. яке неможна випускати навіть в африканські країни.
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17.12.2020 17:27 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.12.2020 16:10 Відповісти
о! недолеченное. ты реально на вSSSю бошку больное((( тыSSSячи раз 1 и то же блюешь(
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17.12.2020 19:21 Відповісти
Ватан, ти НЕ піклуйся про моє здоров`я!! це вам на луб`янці так говорять: переносіть діалог на персональні речі... ти ще НЕ зрозумів, що дискусія НЕ про мене а про руSSкій мір!!
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...
А тебе я питаю: раSSія i руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна?? Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...

А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
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17.12.2020 20:08 Відповісти
это пока в ад не попадёт)) а там будет чорная закорцюбла, от смолы и копоти, как командир тамошнего "адмирыла кузнецова" ))
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17.12.2020 16:24 Відповісти
рашка у нас пушистая и белая?точнее черно-белая и пушистая как скунс
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17.12.2020 16:43 Відповісти
Повзе їжак ,на зустріч жаба.Їжак:-фу жабо яка ти вся бридка,в бородавках.Ее-х зітхає жаба:-то я зараз хворію,а як я здорова я біла-біла і пухнаста.Так і кацапи хворіють.
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17.12.2020 17:20 Відповісти
Типа песец?
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17.12.2020 17:46 Відповісти
Мне только одно любопытно. Это все закончиться медленной агонией на полу в луже собственно мочи или бояре все же пожалеют деда и будет старый добрый сердечный приступ?
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17.12.2020 18:14 Відповісти
Насчет договоров, Байден собирается все исправить.
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17.12.2020 18:47 Відповісти
вылезло с бункера голос подало ..
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17.12.2020 20:25 Відповісти
против запада сросия просто говно, это всегда так будет
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17.12.2020 21:50 Відповісти
 
 