Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста"
Влада Росії є білою і пухнастою порівняно з владою країн Заходу.
Такою її назвав президент Володимир Путін, відповідаючи на великій пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.
"Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається з Росією та її народом. Буду робити все в інтересах РФ", - підкреслив він, відповідаючи на питання журналіста BBC, чи не вважає він, що несе "частку відповідальності за плачевний стан" відносин Москви з країнами Заходу.
"Порівняно з вами - так, ми білі і пухнасті ... Якщо не пухнасті, то вельми благовидні, налаштовані на те, щоб вести діалог", - додав Путін.
Путін нагадав, що Росія звільнила від радянського диктату ті країни, які висловили бажання розвиватися самостійно, в той час як представники НАТО не виконали своїх обіцянок і продовжили розширювати вплив альянсу на Схід. Після цього члени Північноатлантичного альянсу також вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони і Договору з відкритого неба, нагадав він.
У підсумку, підкреслив він, Москва змушена реагувати на виникаючі загрози з боку Заходу. При цьому російська влада залишається відкритою для переговорів, запевнив Путін.
Журналіст також попросив прокоментувати звинувачення Росії в тому, що вона стоїть за замахом на блогера Олексія Навального.
"Ми готові до розслідування. Якщо у когось є дані про те, що застосовувалася хімічна зброя, в цьому випадку "Новачок", весь час про це говорять - ми вас просимо, дайте нам, будь ласка, цю інформацію", - підкреслив Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554
КРАЩЕ ВСІХ СЛОВ:
- мы его будем искать!
- мля ! где искать то? Россия это ж тундра !!!!!
Путину здесь верю !
Не понимаю, зачем украинцам в это вчитываться и еще и комментировать.
Фуйло забув про всі звірства расєйки ?
Маразматик старий.
чисто как версия - натовский самолет, пилотируемый украинскими пилотами,
и прикрываемый турецкими байрактарами,
точечно сбросил новичек прямо в пасть тому у которого крым-бутерброд в ней застрял...
шо значит нажралась и на машке спит?
прокапайте и немедленно шо нехай проржет от кац мида...
с ними надо вести диалог через суды и санкции
если не умеешь сдержать, если сдашься - вся ета возня просто бессмысленна.
в Украине президент - предатель.
Між країнами є договори. Обіцянки - це з іншох опери. Який пункт і якого договору порушили країни Заходу? А тепер нехай ***** подивиться в Устав ООН, в договір про Дружбу Укаїни та Росії, у Біловезький договір, у Будапештський меморандум...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...
А тебе я питаю: раSSія i руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна?? Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....