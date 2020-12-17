Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО
Тело военнослужащего, который после самовольного перехода на сторону противника умер от алгокольной или наркотической интоксикации, сегодня было передано украинской стороне.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - подчеркивается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
В их версии о том, как умерший оказался у них, так и в причину смерти.
"Спасибо международным посредникам ..."
Источник: https://censor.net/ru/n3237577
К каким международным посредникам обращались для спасения Журавля, не аватара, а ценного бойца?
Зеля забил.
https://www.radiosvoboda.org/a/30741704.html
Кого они навязывают лохторату, за того он и голосует.
Главная и самая трудная задача, учитывая огромные ресурсы и методы влияния олигархов, постоянные одергивания Дунь Миятович, лишить олигархов такого мощного оружия, как СМИ,
Я могу предположить, что только артериальное кровотечение могло привести к таким последствиям... Например при повреждении бедренной артерии... В этом случае скорее всего кровотечение не удастся самостоятельно остановить ни жгутом, ни турникетом... И в этом случае он не мог прожить дольше часа... И тут винить в его смерти можно ТОЛЬКО его сослуживцев... Так, как скорее всего, что на момент "уведомление верхушек" - он был УЖЕ мёртв...
10.01.20 11:567276 источник Цензор Нет.
Новость на ЦН:
"Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее сообщали, что он перешел в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен."
Источник: https://censor.net/ru/n3237661
https://censor.net/ru/comments/locate/3237577/01921493-5ce9-7121-b3d9-fd0d6a509b9b
https://censor.net/ru/comments/locate/3237577/01921493-5ce9-7121-b3d9-fd0d6a509b9b
Ну раз война такая муйня, так может группе "Север", например, накрыть поляну, побухать от души и душевно покалеченными, самовольно, идти строем (без оружия) на сторону противника?
Від «інтоксикацї » на подвалє.
У кого "війна закінчилась у голові"...... наркотики канають у того хто їх приймає,
хто не може без "баяна".