Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО

Тело военнослужащего, который после самовольного перехода на сторону противника умер от алгокольной или наркотической интоксикации, сегодня было передано украинской стороне.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - подчеркивается в сообщении.

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