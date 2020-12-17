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Новости Агрессия России против Украины
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пьянство (867) смерть (9176) военнослужащие (5990)

Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО

Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО

Тело военнослужащего, который после самовольного перехода на сторону противника умер от алгокольной или наркотической интоксикации, сегодня было передано украинской стороне.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - подчеркивается в сообщении.

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Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ 01
Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ 02
Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ 03

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Топ комментарии
+22
Явный бред. Похитили, начали а потом типа умер сам. Выродки
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17.12.2020 16:15
+22
Почему мы должны верить патологическим брехунам сепарам и рашистам?
В их версии о том, как умерший оказался у них, так и в причину смерти.
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17.12.2020 16:16
+19
Вот как теперь называют бойцов ВСУ, которых похитили ДРГ опущенцев...
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17.12.2020 16:13
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Вот как теперь называют бойцов ВСУ, которых похитили ДРГ опущенцев...
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17.12.2020 16:13 Ответить
Мутная история
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17.12.2020 16:14 Ответить
Явный бред. Похитили, начали а потом типа умер сам. Выродки
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17.12.2020 16:15 Ответить
Накачали *
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17.12.2020 16:16 Ответить
Почему мы должны верить патологическим брехунам сепарам и рашистам?
В их версии о том, как умерший оказался у них, так и в причину смерти.
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17.12.2020 16:16 Ответить
Так не боевые потери украинской армии на Донбассе всегда официально превосходили боевые и до перемирий и при Порошенко. Ничего удивительного в этой новости нет.
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17.12.2020 16:21 Ответить
Такая забота об аватаре?

"Спасибо международным посредникам ..."

Источник: https://censor.net/ru/n3237577

К каким международным посредникам обращались для спасения Журавля, не аватара, а ценного бойца?
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17.12.2020 16:28 Ответить
Я вам на спор без проблем могу накидать штук 10 статей с этого сайта про передачу тел погибших украинских солдат сепаратистами.. а то и сотню. Это обыденность в условиях войны.
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17.12.2020 16:32 Ответить
Про спасение Журавля забыли ответить.
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17.12.2020 16:34 Ответить
Его тело тоже вернули.
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17.12.2020 16:35 Ответить
К Зеле обращались сразу с просьбами привлечь международных посредников к спасению еще живого бойца.
Зеля забил.
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17.12.2020 16:37 Ответить
Тело Журавля лежало на поле боя и было возвращено только тогда когда его безопасно смогли забрать. Как только забрали передали сразу- оно противнику ни к чему.
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17.12.2020 16:40 Ответить
Через сколько времени он умер после неудавшейся операции?
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17.12.2020 16:42 Ответить
Я откуда знаю? Я что его патологоанатом? Всегда легко командовать с дивана и виновных искать тяжелее тем кто реально отвечает за все и принимает решение со всей ответственностью.. В таких авантюрах часто 50 на 50 все. Могли тело забрать а могли и не забрать и ещё там тела проставлять свои, возможно и не решились поэтому как вариант.
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17.12.2020 16:47 Ответить
Он мог быть жив несколько дней, и типа главнокомандующий должен быть привлекать международных посредников для спасения живого бойца.

https://www.radiosvoboda.org/a/30741704.html
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17.12.2020 16:56 Ответить
Международные посредники там с 2014го года уже привлечены но как видите тела по прежнему возвращают.
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17.12.2020 17:15 Ответить
Я спрашиваю о конкретном случае с Журавлем, которого нужно было пытаться спасать, пока он был жив. А он точно был жив, что показали съемки с дрона.
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17.12.2020 17:18 Ответить
А он каким боком вообще к статье? Это совсем другой случай, или вам лишь бы всякий раз прокричать о том что пи***с Зеленский?
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17.12.2020 17:24 Ответить
Тема одна. О бойцах ВСУ и действиях командования.
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17.12.2020 17:30 Ответить
Я вам так скажу - в больном обществе и все структуры его тоже больные(медицинская, судебная,правоохранительная и тд) потому что все кадры из это общества и выходят! В здоровом наоборот но у нас оно больное поэтому и в армии всегда будет аватария с большим количеством не боевых потерь а во власти всегда будут люди типа Зеленского.. или хуже.
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17.12.2020 17:37 Ответить
Такие как Зеля или хуже будут до тех пор, пока в информпространстве парадом будут командовать коломойские, медведчуки, ахметовы, пинчуки, фирташи.
Кого они навязывают лохторату, за того он и голосует.
Главная и самая трудная задача, учитывая огромные ресурсы и методы влияния олигархов, постоянные одергивания Дунь Миятович, лишить олигархов такого мощного оружия, как СМИ,
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17.12.2020 17:49 Ответить
Крупнейшие СМИ в руках олигархов это нормально?
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17.12.2020 18:00 Ответить
Тобі козломордому це важко зрозуміти.
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17.12.2020 18:51 Ответить
А Вы еще сомневаетесь?
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17.12.2020 19:11 Ответить
Если верить СМЭ, то смерть Журавля наступила в результате "потери крови от ранения в ногу.".
Я могу предположить, что только артериальное кровотечение могло привести к таким последствиям... Например при повреждении бедренной артерии... В этом случае скорее всего кровотечение не удастся самостоятельно остановить ни жгутом, ни турникетом... И в этом случае он не мог прожить дольше часа... И тут винить в его смерти можно ТОЛЬКО его сослуживцев... Так, как скорее всего, что на момент "уведомление верхушек" - он был УЖЕ мёртв...
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17.12.2020 22:34 Ответить
Пооставлять*
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17.12.2020 16:49 Ответить
Это кто же, дядя,тебе такую фуйню в уши напихал??? Сколько на Донбассе, сам лично, отвоевал???
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17.12.2020 16:30 Ответить
Небоевые потери всех силовых структур на Донбассе за 5 лет превышают боевые, 3379 против 3031, - Матиос
10.01.20 11:567276 источник Цензор Нет.
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17.12.2020 16:34 Ответить
В статье так написано.
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17.12.2020 16:34 Ответить
Приведено заявление тех, кто видит и слышит нарушений прекращения огня меньше, чем ОБСЕ.
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17.12.2020 16:36 Ответить
Хотелось бы услышать комментарий командира части. Обычно он за все происходящее отвечает, или сослуживцев. А может шел выполнять ответственное задание.Версий может быть много, а информации мало. Какова ваша версия?
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17.12.2020 16:42 Ответить
Я выдвигаю версии тогда, когда у меня достаточно информации.
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17.12.2020 16:44 Ответить
А у меня инфа со слов атошника. Бухнули, а когда возврашались, сошли с тропы. Подрыв на мине. Официально - подорвались на не известном взрывном устройстве. И это довольно распространенное явление. Бывает, что пьяными заходят на территорию сепаров.
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17.12.2020 17:14 Ответить
Какого атошника?
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17.12.2020 17:15 Ответить
Моего родственника.
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17.12.2020 22:45 Ответить
Брешет родственник.

Новость на ЦН:
"Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее сообщали, что он перешел в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен."

Источник: https://censor.net/ru/n3237661
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17.12.2020 23:29 Ответить
А я не об этом случае, а об общей ситуации в армии. О том, откуда берутся небоевые потери.
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18.12.2020 10:59 Ответить
А мы обсуждаем именно данный случай.
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18.12.2020 11:26 Ответить
При обсуждении конкретного случая вы используете информацию о других случаях (Журавель). Вы уж определитесь и не манипулируйте.
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18.12.2020 12:25 Ответить
Сами не манипулируйте. И следите за диалогами, о Журавле я общалась с другим человеком, а не с этим

https://censor.net/ru/comments/locate/3237577/01921493-5ce9-7121-b3d9-fd0d6a509b9b
https://censor.net/ru/comments/locate/3237577/01921493-5ce9-7121-b3d9-fd0d6a509b9b
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18.12.2020 12:36 Ответить
Верно. Но вы же в процессе общения воспользовались в качестве аргумента информацией по другому случаю, так почему же другим нельзя?
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18.12.2020 14:00 Ответить
Уже и Арестович признал, что налажал с сообщением о "п'яном, умершим от интоксикации, бойцом", а вы и дальше пытаетесь подгонять под нужный вам шаблон.
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18.12.2020 14:40 Ответить
Никакого шаблона нет. Одно другое не отменяет. В армии есть и алкоголь и похуже.
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18.12.2020 15:42 Ответить
Есть. Ваши знакомые атошники из тех, кто не в состоянии контролировать себя при употреблении алкоголя или чего похуже?
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18.12.2020 15:54 Ответить
Нет. Мой родственник уже не пьет. Но я своими глазами видел не только пьяных солдат. Анализ я не брал, но человек точно был "где то в другом мире" при отсутствии запаха перегара.
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18.12.2020 17:06 Ответить
Это не значит, что в ВСУ все такие, и нужно верить сепарам, которьіе соврали даже о причине смерти бойца.
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18.12.2020 18:08 Ответить
Разве я говорил, что все такие? Я сказал что это имеет место быть. Увы. Точно также, как и пострелять ради развлечения. Такое тоже присутствовало. А в начале войны вообще договорняки были, когда стрелять, а когда нет. Но это только между местными.
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18.12.2020 23:49 Ответить
Тело есть, "потерь нет"
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17.12.2020 16:24 Ответить
Така, вона, **** війна і засуджувати цього військового ніхто не має права...
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17.12.2020 16:27 Ответить
Нагородити?
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17.12.2020 16:31 Ответить
а що хтось просить нагородити? війна калічить людей і душевно, і фізично
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17.12.2020 16:47 Ответить
Понять и простить?
Ну раз война такая муйня, так может группе "Север", например, накрыть поляну, побухать от души и душевно покалеченными, самовольно, идти строем (без оружия) на сторону противника?
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17.12.2020 17:36 Ответить
Бардак на фронте в любом случае. И это печаль.
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17.12.2020 16:30 Ответить
Ага.
Від «інтоксикацї » на подвалє.
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17.12.2020 16:30 Ответить
Значит, заминирована не вся "линия разграничения".
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17.12.2020 16:32 Ответить
пішов туди, щоб там померти
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17.12.2020 16:34 Ответить
Война все спишет...
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17.12.2020 16:35 Ответить
Сам перешел и там умер...
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17.12.2020 16:35 Ответить
И наркота и синяки.Таких не воспитывать надо,а в дисбат на год.
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17.12.2020 16:39 Ответить
Так начальству меньше бумаг оформлять.Тоесть меньше хлопот.Да и не нужно грустную рожу корчить,как бы предатель ,можно отдать тело матери и забыть.Грустная история.
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17.12.2020 16:41 Ответить
Я не вірю зеленим.
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17.12.2020 16:46 Ответить
Да ладно,а кто это уже опредилил "от алкогольной или наркотической интоксикации", неужели патологоанатом.
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17.12.2020 17:19 Ответить
Сепари з того боку , а з боку України хто......... хто "лапшу вішає на вуха українцям,
У кого "війна закінчилась у голові"...... наркотики канають у того хто їх приймає,
хто не може без "баяна".
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17.12.2020 17:36 Ответить
Тупі зебіли навряд чи допруть, що такі "вкиди" і є той турборєжимний план "бе" по домбасу.
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17.12.2020 17:46 Ответить
 
 