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пияцтво (580) смерть (6707) військовослужбовці (4588)

Тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ передано українській стороні, - ТКГ. ФОТО

Тіло військовослужбовця, який після самовільного переходу на бік противника помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації, сьогодні було передано українській стороні.

Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, за попередніми даними, 14 грудня поточного року, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Дякуємо міжнародним посередникам і групі "Евакуація 200" за допомогу в поверненні тіла нашого військовослужбовця", - наголошують у повідомленні.

Читайте також: Військовослужбовця, який напідпитку убив товариша по службі в зоні АТО в 2015 році, засуджено до 11 років ув'язнення, - прокуратура

Тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ передано українській стороні, - ТКГ 01

Тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ передано українській стороні, - ТКГ 02

Тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ передано українській стороні, - ТКГ 03
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Топ коментарі
+22
Явный бред. Похитили, начали а потом типа умер сам. Выродки
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17.12.2020 16:15
+22
Почему мы должны верить патологическим брехунам сепарам и рашистам?
В их версии о том, как умерший оказался у них, так и в причину смерти.
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17.12.2020 16:16
+19
Вот как теперь называют бойцов ВСУ, которых похитили ДРГ опущенцев...
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17.12.2020 16:13
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Вот как теперь называют бойцов ВСУ, которых похитили ДРГ опущенцев...
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17.12.2020 16:13 Відповісти
Мутная история
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17.12.2020 16:14 Відповісти
Явный бред. Похитили, начали а потом типа умер сам. Выродки
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17.12.2020 16:15 Відповісти
Накачали *
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17.12.2020 16:16 Відповісти
Почему мы должны верить патологическим брехунам сепарам и рашистам?
В их версии о том, как умерший оказался у них, так и в причину смерти.
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17.12.2020 16:16 Відповісти
Так не боевые потери украинской армии на Донбассе всегда официально превосходили боевые и до перемирий и при Порошенко. Ничего удивительного в этой новости нет.
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17.12.2020 16:21 Відповісти
Такая забота об аватаре?

"Спасибо международным посредникам ..."

Источник: https://censor.net/ru/n3237577

К каким международным посредникам обращались для спасения Журавля, не аватара, а ценного бойца?
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17.12.2020 16:28 Відповісти
Я вам на спор без проблем могу накидать штук 10 статей с этого сайта про передачу тел погибших украинских солдат сепаратистами.. а то и сотню. Это обыденность в условиях войны.
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17.12.2020 16:32 Відповісти
Про спасение Журавля забыли ответить.
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17.12.2020 16:34 Відповісти
Его тело тоже вернули.
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17.12.2020 16:35 Відповісти
К Зеле обращались сразу с просьбами привлечь международных посредников к спасению еще живого бойца.
Зеля забил.
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17.12.2020 16:37 Відповісти
Тело Журавля лежало на поле боя и было возвращено только тогда когда его безопасно смогли забрать. Как только забрали передали сразу- оно противнику ни к чему.
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17.12.2020 16:40 Відповісти
Через сколько времени он умер после неудавшейся операции?
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Я откуда знаю? Я что его патологоанатом? Всегда легко командовать с дивана и виновных искать тяжелее тем кто реально отвечает за все и принимает решение со всей ответственностью.. В таких авантюрах часто 50 на 50 все. Могли тело забрать а могли и не забрать и ещё там тела проставлять свои, возможно и не решились поэтому как вариант.
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17.12.2020 16:47 Відповісти
Он мог быть жив несколько дней, и типа главнокомандующий должен быть привлекать международных посредников для спасения живого бойца.

https://www.radiosvoboda.org/a/30741704.html
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17.12.2020 16:56 Відповісти
Международные посредники там с 2014го года уже привлечены но как видите тела по прежнему возвращают.
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Я спрашиваю о конкретном случае с Журавлем, которого нужно было пытаться спасать, пока он был жив. А он точно был жив, что показали съемки с дрона.
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17.12.2020 17:18 Відповісти
А он каким боком вообще к статье? Это совсем другой случай, или вам лишь бы всякий раз прокричать о том что пи***с Зеленский?
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17.12.2020 17:24 Відповісти
Тема одна. О бойцах ВСУ и действиях командования.
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17.12.2020 17:30 Відповісти
Я вам так скажу - в больном обществе и все структуры его тоже больные(медицинская, судебная,правоохранительная и тд) потому что все кадры из это общества и выходят! В здоровом наоборот но у нас оно больное поэтому и в армии всегда будет аватария с большим количеством не боевых потерь а во власти всегда будут люди типа Зеленского.. или хуже.
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17.12.2020 17:37 Відповісти
Такие как Зеля или хуже будут до тех пор, пока в информпространстве парадом будут командовать коломойские, медведчуки, ахметовы, пинчуки, фирташи.
Кого они навязывают лохторату, за того он и голосует.
Главная и самая трудная задача, учитывая огромные ресурсы и методы влияния олигархов, постоянные одергивания Дунь Миятович, лишить олигархов такого мощного оружия, как СМИ,
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Крупнейшие СМИ в руках олигархов это нормально?
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17.12.2020 18:00 Відповісти
Тобі козломордому це важко зрозуміти.
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17.12.2020 18:51 Відповісти
А Вы еще сомневаетесь?
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17.12.2020 19:11 Відповісти
Если верить СМЭ, то смерть Журавля наступила в результате "потери крови от ранения в ногу.".
Я могу предположить, что только артериальное кровотечение могло привести к таким последствиям... Например при повреждении бедренной артерии... В этом случае скорее всего кровотечение не удастся самостоятельно остановить ни жгутом, ни турникетом... И в этом случае он не мог прожить дольше часа... И тут винить в его смерти можно ТОЛЬКО его сослуживцев... Так, как скорее всего, что на момент "уведомление верхушек" - он был УЖЕ мёртв...
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17.12.2020 22:34 Відповісти
Пооставлять*
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17.12.2020 16:49 Відповісти
Это кто же, дядя,тебе такую фуйню в уши напихал??? Сколько на Донбассе, сам лично, отвоевал???
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17.12.2020 16:30 Відповісти
Небоевые потери всех силовых структур на Донбассе за 5 лет превышают боевые, 3379 против 3031, - Матиос
10.01.20 11:567276 источник Цензор Нет.
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17.12.2020 16:34 Відповісти
В статье так написано.
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17.12.2020 16:34 Відповісти
Приведено заявление тех, кто видит и слышит нарушений прекращения огня меньше, чем ОБСЕ.
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17.12.2020 16:36 Відповісти
Хотелось бы услышать комментарий командира части. Обычно он за все происходящее отвечает, или сослуживцев. А может шел выполнять ответственное задание.Версий может быть много, а информации мало. Какова ваша версия?
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Я выдвигаю версии тогда, когда у меня достаточно информации.
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17.12.2020 16:44 Відповісти
А у меня инфа со слов атошника. Бухнули, а когда возврашались, сошли с тропы. Подрыв на мине. Официально - подорвались на не известном взрывном устройстве. И это довольно распространенное явление. Бывает, что пьяными заходят на территорию сепаров.
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17.12.2020 17:14 Відповісти
Какого атошника?
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Моего родственника.
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17.12.2020 22:45 Відповісти
Брешет родственник.

Новость на ЦН:
"Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее сообщали, что он перешел в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен."

Источник: https://censor.net/ru/n3237661
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17.12.2020 23:29 Відповісти
А я не об этом случае, а об общей ситуации в армии. О том, откуда берутся небоевые потери.
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18.12.2020 10:59 Відповісти
А мы обсуждаем именно данный случай.
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18.12.2020 11:26 Відповісти
При обсуждении конкретного случая вы используете информацию о других случаях (Журавель). Вы уж определитесь и не манипулируйте.
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18.12.2020 12:25 Відповісти
Сами не манипулируйте. И следите за диалогами, о Журавле я общалась с другим человеком, а не с этим

https://censor.net/ru/comments/locate/3237577/01921493-5ce9-7121-b3d9-fd0d6a509b9b
https://censor.net/ru/comments/locate/3237577/01921493-5ce9-7121-b3d9-fd0d6a509b9b
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18.12.2020 12:36 Відповісти
Верно. Но вы же в процессе общения воспользовались в качестве аргумента информацией по другому случаю, так почему же другим нельзя?
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18.12.2020 14:00 Відповісти
Уже и Арестович признал, что налажал с сообщением о "п'яном, умершим от интоксикации, бойцом", а вы и дальше пытаетесь подгонять под нужный вам шаблон.
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18.12.2020 14:40 Відповісти
Никакого шаблона нет. Одно другое не отменяет. В армии есть и алкоголь и похуже.
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18.12.2020 15:42 Відповісти
Есть. Ваши знакомые атошники из тех, кто не в состоянии контролировать себя при употреблении алкоголя или чего похуже?
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18.12.2020 15:54 Відповісти
Нет. Мой родственник уже не пьет. Но я своими глазами видел не только пьяных солдат. Анализ я не брал, но человек точно был "где то в другом мире" при отсутствии запаха перегара.
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18.12.2020 17:06 Відповісти
Это не значит, что в ВСУ все такие, и нужно верить сепарам, которьіе соврали даже о причине смерти бойца.
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18.12.2020 18:08 Відповісти
Разве я говорил, что все такие? Я сказал что это имеет место быть. Увы. Точно также, как и пострелять ради развлечения. Такое тоже присутствовало. А в начале войны вообще договорняки были, когда стрелять, а когда нет. Но это только между местными.
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18.12.2020 23:49 Відповісти
Тело есть, "потерь нет"
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17.12.2020 16:24 Відповісти
Така, вона, **** війна і засуджувати цього військового ніхто не має права...
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Нагородити?
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17.12.2020 16:31 Відповісти
а що хтось просить нагородити? війна калічить людей і душевно, і фізично
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17.12.2020 16:47 Відповісти
Понять и простить?
Ну раз война такая муйня, так может группе "Север", например, накрыть поляну, побухать от души и душевно покалеченными, самовольно, идти строем (без оружия) на сторону противника?
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17.12.2020 17:36 Відповісти
Бардак на фронте в любом случае. И это печаль.
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17.12.2020 16:30 Відповісти
Ага.
Від «інтоксикацї » на подвалє.
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17.12.2020 16:30 Відповісти
Значит, заминирована не вся "линия разграничения".
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17.12.2020 16:32 Відповісти
пішов туди, щоб там померти
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17.12.2020 16:34 Відповісти
Война все спишет...
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17.12.2020 16:35 Відповісти
Сам перешел и там умер...
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17.12.2020 16:35 Відповісти
И наркота и синяки.Таких не воспитывать надо,а в дисбат на год.
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17.12.2020 16:39 Відповісти
Так начальству меньше бумаг оформлять.Тоесть меньше хлопот.Да и не нужно грустную рожу корчить,как бы предатель ,можно отдать тело матери и забыть.Грустная история.
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17.12.2020 16:41 Відповісти
Я не вірю зеленим.
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17.12.2020 16:46 Відповісти
Да ладно,а кто это уже опредилил "от алкогольной или наркотической интоксикации", неужели патологоанатом.
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17.12.2020 17:19 Відповісти
Сепари з того боку , а з боку України хто......... хто "лапшу вішає на вуха українцям,
У кого "війна закінчилась у голові"...... наркотики канають у того хто їх приймає,
хто не може без "баяна".
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17.12.2020 17:36 Відповісти
Тупі зебіли навряд чи допруть, що такі "вкиди" і є той турборєжимний план "бе" по домбасу.
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17.12.2020 17:46 Відповісти
 
 