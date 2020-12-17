Разоблачена "схема" по завладению активами неплатежеспособных банков, - Нацполиция. ФОТО

Национальная полиция разоблачила "схему" по завладению активами неплатежеспособных банков, одному из организаторов сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как подчеркивают правоохранители, к финансовой сделке причастны владельцы финансовых компаний и частные лица. Они разработали "схему" по присвоению активов неплатежеспособных банков, полученных от их реализации. Также был задействован механизм максимального занижения цены при продаже имущества через аукцион.

В настоящий момент одному из организаторов сообщено о подозрении.

По данным следствия, к участию в аукционе, который проводился одной из бирж, была допущена компания без уплаты гарантийных взносов или предоставления банковской гарантии. А это является главным условием для участия в торгах. Данная компания стала победителем торгов и должна была в течение определенного времени заключить с банковскими учреждениями договора купли-продажи активов. Однако этого не сделала и впоследствии была дисквалифицирована. Согласно нормативным документам, в случае отказа победителя от заключения сделок, гарантийный взнос перечисляется на счета банков.

Вследствие того, что основатель биржи сознательно допустил к участию компанию без каких-либо гарантий и, которая не выполнила своих обязательств как победитель, банкам был причинен ущерб в сумме свыше 24 миллионов гривен. Кроме того, несмотря на дисквалификацию компании, победителем автоматически было признано общество с последующим по величине ценовым предложением, которое при этом значительно меньше.

На основании собранных доказательств директору и основателю биржи было сообщено о подозрении по ч. 2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

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