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Разоблачена "схема" по завладению активами неплатежеспособных банков, - Нацполиция. ФОТО

Разоблачена

Национальная полиция разоблачила "схему" по завладению активами неплатежеспособных банков, одному из организаторов сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как подчеркивают правоохранители, к финансовой сделке причастны владельцы финансовых компаний и частные лица. Они разработали "схему" по присвоению активов неплатежеспособных банков, полученных от их реализации. Также был задействован механизм максимального занижения цены при продаже имущества через аукцион.

В настоящий момент одному из организаторов сообщено о подозрении.

По данным следствия, к участию в аукционе, который проводился одной из бирж, была допущена компания без уплаты гарантийных взносов или предоставления банковской гарантии. А это является главным условием для участия в торгах. Данная компания стала победителем торгов и должна была в течение определенного времени заключить с банковскими учреждениями договора купли-продажи активов. Однако этого не сделала и впоследствии была дисквалифицирована. Согласно нормативным документам, в случае отказа победителя от заключения сделок, гарантийный взнос перечисляется на счета банков.

Вследствие того, что основатель биржи сознательно допустил к участию компанию без каких-либо гарантий и, которая не выполнила своих обязательств как победитель, банкам был причинен ущерб в сумме свыше 24 миллионов гривен. Кроме того, несмотря на дисквалификацию компании, победителем автоматически было признано общество с последующим по величине ценовым предложением, которое при этом значительно меньше.

На основании собранных доказательств директору и основателю биржи было сообщено о подозрении по ч. 2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

Разоблачена схема по завладению активами неплатежеспособных банков, - Нацполиция 01

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Cтаро как мир....
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17.12.2020 16:55 Ответить
без взноса? Первый отказался понятно. но там фонд гантирования вкладов, сделка на 240 лямов наверное. Очень тупо
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17.12.2020 17:58 Ответить
А что они у много могут корме. «взять и поделить» ну Между собою поделить
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17.12.2020 18:54 Ответить
на жадібності й погоріли, гарантійний внесок Фонд грабування вкладів не отримав і так декілька раз от і виявив.
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17.12.2020 17:06 Ответить
Через подобные схемы предлагают вернуть вам майно, что вы заложили по невыплаченному кредиту за 3-7% от стоимости. Учитесь! По долгам платят только лохи...
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17.12.2020 17:20 Ответить
Цікаво Порох з Гонтаревою в долі схеми?
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17.12.2020 19:44 Ответить
а де збитки? якщо на 24+ млн. гарантійних внесків, то зрозуміло, а якщо це сума, що ніби пропонувалась за придбання, крок, але не сплачена, то сумнівно.
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17.12.2020 17:44 Ответить
Глава Мін'юсту України з паяльником і праскою в руках привітав держвиконавців зі святом
https://gordonua.com/ukr/news/politics/glava-min-justu-ukrajini-z-pajalnikom-i-praskoju-v-rukah-privitav-derzhvikonavtsiv-zi-svjatom-1532034.html

Викрито "схему" із заволодіння активами неплатоспроможних банків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7392
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17.12.2020 18:05 Ответить
 
 