Викрито "схему" із заволодіння активами неплатоспроможних банків, - Нацполіція. ФОТО

Національна поліція викрила "схему" із заволодіння активами неплатоспроможних банків, одному з організаторів повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Як наголошують правоохоронці, до фінансової операції причетні власники фінансових компаній і приватні особи. Вони розробили "схему" з присвоєння активів неплатоспроможних банків, отриманих від їх реалізації. Також був задіяний механізм максимального заниження ціни при продажу майна через аукціон.

На даний момент одному з організаторів повідомлено про підозру.

За даними слідства, до участі в аукціоні, який проводився однією з бірж, була допущена компанія без сплати гарантійних внесків або надання банківської гарантії. А це є головною умовою для участі в торгах. Дана компанія стала переможцем торгів і повинна була протягом певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила і згодом була дискваліфікована. Згідно з нормативними документами, в разі відмови переможця від укладення угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків.

Унаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без будь-яких гарантій і яка не виконала своїх зобов'язань як переможець банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйонів гривень. Крім того, незважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично було визнано товариство з наступною за величиною ціновою пропозицією, яка при цьому значно менша.

На підставі зібраних доказів директору і засновнику біржі було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою) Кримінального кодексу України.

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