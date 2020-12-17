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Викрито "схему" із заволодіння активами неплатоспроможних банків, - Нацполіція. ФОТО

Викрито

Національна поліція викрила "схему" із заволодіння активами неплатоспроможних банків, одному з організаторів повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Як наголошують правоохоронці, до фінансової операції причетні власники фінансових компаній і приватні особи. Вони розробили "схему" з присвоєння активів неплатоспроможних банків, отриманих від їх реалізації. Також був задіяний механізм максимального заниження ціни при продажу майна через аукціон.

На даний момент одному з організаторів повідомлено про підозру.

За даними слідства, до участі в аукціоні, який проводився однією з бірж, була допущена компанія без сплати гарантійних внесків або надання банківської гарантії. А це є головною умовою для участі в торгах. Дана компанія стала переможцем торгів і повинна була протягом певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила і згодом була дискваліфікована. Згідно з нормативними документами, в разі відмови переможця від укладення угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків.

Унаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без будь-яких гарантій і яка не виконала своїх зобов'язань як переможець банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйонів гривень. Крім того, незважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично було визнано товариство з наступною за величиною ціновою пропозицією, яка при цьому значно менша.

На підставі зібраних доказів директору і засновнику біржі було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою) Кримінального кодексу України.

Викрито схему із заволодіння активами неплатоспроможних банків, - Нацполіція 01

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17.12.2020 16:55 Відповісти
без взноса? Первый отказался понятно. но там фонд гантирования вкладов, сделка на 240 лямов наверное. Очень тупо
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17.12.2020 17:58 Відповісти
А что они у много могут корме. «взять и поделить» ну Между собою поделить
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17.12.2020 18:54 Відповісти
на жадібності й погоріли, гарантійний внесок Фонд грабування вкладів не отримав і так декілька раз от і виявив.
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17.12.2020 17:06 Відповісти
Через подобные схемы предлагают вернуть вам майно, что вы заложили по невыплаченному кредиту за 3-7% от стоимости. Учитесь! По долгам платят только лохи...
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17.12.2020 17:20 Відповісти
Цікаво Порох з Гонтаревою в долі схеми?
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17.12.2020 19:44 Відповісти
а де збитки? якщо на 24+ млн. гарантійних внесків, то зрозуміло, а якщо це сума, що ніби пропонувалась за придбання, крок, але не сплачена, то сумнівно.
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17.12.2020 17:44 Відповісти
Глава Мін'юсту України з паяльником і праскою в руках привітав держвиконавців зі святом
https://gordonua.com/ukr/news/politics/glava-min-justu-ukrajini-z-pajalnikom-i-praskoju-v-rukah-privitav-derzhvikonavtsiv-zi-svjatom-1532034.html

Викрито "схему" із заволодіння активами неплатоспроможних банків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7392
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17.12.2020 18:05 Відповісти
 
 