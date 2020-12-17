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минирование (1442) ОГА (2386) Нацполиция (16188) Черновцы (673)

Неизвестный сообщил о минировании Черновицкой ОГА. Проводится эвакуация, - Нацполиция. ФОТО

Неизвестный сообщил о минировании Черновицкой ОГА. Проводится эвакуация, - Нацполиция. ФОТО

Анонимный заявитель сообщил о взрывчатке в административном здании города Черновцы. По указанному в сообщении адресу немедленно выехали сотрудники полиции и аварийные службы города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуниаций Нацполиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, 17 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании областной государственной администрации. Сотрудники Ситуационного отдела областного управления НПУ направили на место происшествия взрывотехническую службу полиции области и аварийные службы Черновцов.

"Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей из мест возможной опасности, проверяют здание на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов. Просьба к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам", - подчеркивается в сообщении.

Неизвестный сообщил о минировании Черновицкой ОГА. Проводится эвакуация, - Нацполиция 01
Неизвестный сообщил о минировании Черновицкой ОГА. Проводится эвакуация, - Нацполиция 02

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Это было еще днем, до обеда. Или опять "минировали"? Или просто на ручнике новости выдаются?
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17.12.2020 17:30 Ответить
Ещё в одиннадцать часов инфа об этом была.
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/u-chernivcyah-zaminuvali-misku-radu-399950 У Чернівцях замінували міську раду

А ведь вчера обещали только воду почти по всему городу отключить, о "минировании" ни слова не было.
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17.12.2020 17:35 Ответить
Походу выключили.
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17.12.2020 17:37 Ответить
Это да, только позже, чем анонсировали. Во всяком случае в том районе, где я живу.
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17.12.2020 17:44 Ответить
В час дня в районе Турецкой площади не было.
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17.12.2020 17:45 Ответить
В районе Украинской-Кобылянской в два часа уже тоже не было.
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17.12.2020 17:47 Ответить
У кого то днюха видать в ога, решил раньше пошабашить.
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17.12.2020 17:53 Ответить
 
 