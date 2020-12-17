Неизвестный сообщил о минировании Черновицкой ОГА. Проводится эвакуация, - Нацполиция. ФОТО

Анонимный заявитель сообщил о взрывчатке в административном здании города Черновцы. По указанному в сообщении адресу немедленно выехали сотрудники полиции и аварийные службы города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуниаций Нацполиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, 17 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании областной государственной администрации. Сотрудники Ситуационного отдела областного управления НПУ направили на место происшествия взрывотехническую службу полиции области и аварийные службы Черновцов.

"Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей из мест возможной опасности, проверяют здание на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов. Просьба к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам", - подчеркивается в сообщении.





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