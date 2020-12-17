УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12754 відвідувача онлайн
Новини
741 7
мінування (1214) ОДА (1623) Нацполіція (14873) Чернівці (554)

Невідомий повідомив про замінування Чернівецької ОДА. Проводиться евакуація, - Нацполіція. ФОТО

Невідомий повідомив про замінування Чернівецької ОДА. Проводиться евакуація, - Нацполіція. ФОТО

Анонімний заявник повідомив про вибухівку в адміністративній будівлі міста Чернівці. За вказаною в повідомленні адресою негайно виїхали співробітники поліції та аварійні служби міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, 17 грудня в поліцію надійшло повідомлення про замінування обласної державної адміністрації. Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління НПУ направили на місце події вибухотехнічну службу поліції області та аварійні служби Чернівців.

"Зараз правоохоронці проводять евакуацію людей із місць можливої небезпеки, перевіряють будівлю на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів. Прохання до громадян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - наголошують у повідомленні.

Невідомий повідомив про замінування Чернівецької ОДА. Проводиться евакуація, - Нацполіція 01
Невідомий повідомив про замінування Чернівецької ОДА. Проводиться евакуація, - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві 12-річна учениця повідомила про "замінування" школи, евакуйовано 300 осіб, - поліція
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это было еще днем, до обеда. Или опять "минировали"? Или просто на ручнике новости выдаются?
показати весь коментар
17.12.2020 17:30 Відповісти
Ещё в одиннадцать часов инфа об этом была.
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/u-chernivcyah-zaminuvali-misku-radu-399950 У Чернівцях замінували міську раду

А ведь вчера обещали только воду почти по всему городу отключить, о "минировании" ни слова не было.
показати весь коментар
17.12.2020 17:35 Відповісти
Походу выключили.
показати весь коментар
17.12.2020 17:37 Відповісти
Это да, только позже, чем анонсировали. Во всяком случае в том районе, где я живу.
показати весь коментар
17.12.2020 17:44 Відповісти
В час дня в районе Турецкой площади не было.
показати весь коментар
17.12.2020 17:45 Відповісти
В районе Украинской-Кобылянской в два часа уже тоже не было.
показати весь коментар
17.12.2020 17:47 Відповісти
У кого то днюха видать в ога, решил раньше пошабашить.
показати весь коментар
17.12.2020 17:53 Відповісти
 
 