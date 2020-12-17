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Новости Агрессия России против Украины
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конвой (277) МИД (6803) россия (92990) нота протеста (140) Донбасс (26950)

МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

МИД направил России ноту протеста из-за очередного

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным направлением на оккупированный Донбасс "гуманитарного груз" с нарушением законодательства Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.

"Учитывая изложенное, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов", - сообщили в МИД. Украинская сторона также потребовала в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированные террористами "ДНР" районы Донбасса в "путинском конвое" вместо обещанной вакцины от коронавируса привезли вакцину от гриппа

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Топ комментарии
+6
А бабахнуть с ударных беспилотников религия не позволяет?
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17.12.2020 18:24
+3
и что они делать будут с этой нотой? Угадывать мелодию?
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17.12.2020 18:27
+2
Мне это напоминает жалобу на матюки Гармаша в минской говорильне. А ты шо, в ответ матюкнутся не можешь?! Нежный такой?! Так шож ты там делаешь с этими шуллерами?! В поддавки играешь?! У НАС ВОЙНА, если вы, падлы не помните!
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17.12.2020 18:36
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Бесконечные ноты . Всё закончится , когда путло закончится .
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17.12.2020 18:22 Ответить
А бабахнуть с ударных беспилотников религия не позволяет?
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17.12.2020 18:24 Ответить
Можно , только в Украине слишком много ваты . Мы из "Минска" ещё не выросли .
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17.12.2020 18:30 Ответить
Донбасситы шпротиков и ******** попросили, не иначе...
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17.12.2020 18:24 Ответить
нет, за дерибаном, очередную порцию на родину,
а оттуда ротацию ихтамнетов
ну и патрончиков
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18.12.2020 00:46 Ответить
и что они делать будут с этой нотой? Угадывать мелодию?
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17.12.2020 18:27 Ответить
Що кацапи можуть привезти окрім гумна...
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17.12.2020 18:33 Ответить
Мне это напоминает жалобу на матюки Гармаша в минской говорильне. А ты шо, в ответ матюкнутся не можешь?! Нежный такой?! Так шож ты там делаешь с этими шуллерами?! В поддавки играешь?! У НАС ВОЙНА, если вы, падлы не помните!
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17.12.2020 18:36 Ответить
Алиева нам нехватает !!!
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17.12.2020 18:38 Ответить
давайте ще,лавруша ті "ноти" колекціонує..
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17.12.2020 18:59 Ответить
Какой смысл в этом действии?
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17.12.2020 19:25 Ответить
Насрати їм повні кармани, а краще -
замінувати свої непотрібні дороги
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17.12.2020 19:34 Ответить
Надо было Точкой-У накрыть, а потом сфотографировать, что там внутри было.
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17.12.2020 20:10 Ответить
Наше МЗС не посилали наху. хіба що ліниві. Кацапи вже, мабуть, ці ноти і не читають...
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17.12.2020 20:20 Ответить
 
 