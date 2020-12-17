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Новини Агресія Росії проти України
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конвой (93) МЗС (4020) росія (63556) нота протесту (99) Донбас (22348)

МЗС направило Росії ноту протесту через черговий "гумконвой" на окупованому Донбасі

МЗС направило Росії ноту протесту через черговий

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з черговим відправленням на окупований Донбас "гуманітарного вантажу" з порушенням законодавства України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначають, що незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками та митниками передбачених законодавством України та нормами міжнародного права обов'язкових контрольних процедур.

"З огляду на викладене, Міністерству закордонних справ Російської Федерації відправлено ​​ноту протесту з вимогою до Росії неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів", - повідомили в МЗС. Українська сторона також зажадала надалі спрямовувати їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

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Топ коментарі
+6
А бабахнуть с ударных беспилотников религия не позволяет?
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17.12.2020 18:24
+3
и что они делать будут с этой нотой? Угадывать мелодию?
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17.12.2020 18:27
+2
Мне это напоминает жалобу на матюки Гармаша в минской говорильне. А ты шо, в ответ матюкнутся не можешь?! Нежный такой?! Так шож ты там делаешь с этими шуллерами?! В поддавки играешь?! У НАС ВОЙНА, если вы, падлы не помните!
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17.12.2020 18:36
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Бесконечные ноты . Всё закончится , когда путло закончится .
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17.12.2020 18:22 Відповісти
А бабахнуть с ударных беспилотников религия не позволяет?
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17.12.2020 18:24 Відповісти
Можно , только в Украине слишком много ваты . Мы из "Минска" ещё не выросли .
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17.12.2020 18:30 Відповісти
Донбасситы шпротиков и ******** попросили, не иначе...
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17.12.2020 18:24 Відповісти
нет, за дерибаном, очередную порцию на родину,
а оттуда ротацию ихтамнетов
ну и патрончиков
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18.12.2020 00:46 Відповісти
и что они делать будут с этой нотой? Угадывать мелодию?
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17.12.2020 18:27 Відповісти
Що кацапи можуть привезти окрім гумна...
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17.12.2020 18:33 Відповісти
Мне это напоминает жалобу на матюки Гармаша в минской говорильне. А ты шо, в ответ матюкнутся не можешь?! Нежный такой?! Так шож ты там делаешь с этими шуллерами?! В поддавки играешь?! У НАС ВОЙНА, если вы, падлы не помните!
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17.12.2020 18:36 Відповісти
Алиева нам нехватает !!!
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17.12.2020 18:38 Відповісти
давайте ще,лавруша ті "ноти" колекціонує..
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17.12.2020 18:59 Відповісти
Какой смысл в этом действии?
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17.12.2020 19:25 Відповісти
Насрати їм повні кармани, а краще -
замінувати свої непотрібні дороги
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17.12.2020 19:34 Відповісти
Надо было Точкой-У накрыть, а потом сфотографировать, что там внутри было.
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17.12.2020 20:10 Відповісти
Наше МЗС не посилали наху. хіба що ліниві. Кацапи вже, мабуть, ці ноти і не читають...
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17.12.2020 20:20 Відповісти
 
 