Стоит перестать воспринимать монументальное искусство как "советчину", - глава Минкульта Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что стоит перестать воспринимать монументальное искусство как наследие советских времен.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ИнтерфаксУкраина, об этом министр заявил на пресс-конференции на тему "О историко-культурное наследие Украины II пол. ХХ в.".

"Стоит перестать воспринимать монументальное искусство, как "советчину". Потому "советчина" - это плохие нарративы, которые, наконец, отошли в прошлое. Благодарен общественным инициативам и искусствоведов, которые поднимают в обществе эту сложную тему", - цитирует Ткаченко пресс-служба министерства.

Министр отметил, что украинское наследие включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство, и архитектуру эпох соцреализма и модернизма.

"Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникальной течения - известной модернистам со всего мира", - отметил он.

Ткаченко добавил, что сейчас идет работа над текстом Меморандума о сотрудничестве между Минкультуры и низовыми общественными инициативами по сохранению искусства и архитектуры II пол. ХХ в.

"Пример тарелки на Лыбедской продемонстрировал, как благодаря синергии общество + государство нам удалось спасти объект от застройщиков, сохранив культовый памятник столицы. Важно продолжать объединять усилия в этом направлении", – заявил министр.

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