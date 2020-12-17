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Министерство культуры и информационной политики (755) Ткаченко Александр (429)

Стоит перестать воспринимать монументальное искусство как "советчину", - глава Минкульта Ткаченко

Стоит перестать воспринимать монументальное искусство как

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что стоит перестать воспринимать монументальное искусство как наследие советских времен.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ИнтерфаксУкраина, об этом министр заявил на  пресс-конференции на тему "О историко-культурное наследие Украины II пол. ХХ в.".

"Стоит перестать воспринимать монументальное искусство, как "советчину". Потому "советчина" - это плохие нарративы, которые, наконец, отошли в прошлое. Благодарен общественным инициативам и искусствоведов, которые поднимают в обществе эту сложную тему", - цитирует Ткаченко пресс-служба министерства.

Министр отметил, что украинское наследие включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство, и архитектуру эпох соцреализма и модернизма.

"Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникальной течения - известной модернистам со всего мира", - отметил он.

Ткаченко добавил, что сейчас идет работа над текстом Меморандума о сотрудничестве между Минкультуры и низовыми общественными инициативами по сохранению искусства и архитектуры II пол. ХХ в.

"Пример тарелки на Лыбедской продемонстрировал, как благодаря синергии общество + государство нам удалось спасти объект от застройщиков, сохранив культовый памятник столицы. Важно продолжать объединять усилия в этом направлении", – заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко

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Топ комментарии
+28
де ты там искусство увидел, прикдурок?
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17.12.2020 18:57
+19
це він про хрущовки сказанув ?
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17.12.2020 19:00
+17
надо ждать новых памятников с мордой величайшего
на этот раз в форме космонавта и подводника
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17.12.2020 18:59
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Правила форума Совет форумчан
А причем тут путинский интерфакс?
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17.12.2020 18:56 Ответить
Парламент Молдови у середу прийняв низку законопроектів зокрема - щодо статусу російської мови у країні. Всіх вітаю, є з кого брати приклад, уррря!
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17.12.2020 19:14 Ответить
разница в том, что русские не считают себя одним народом с молдованами...
а с украинцами считают...
потому в украине достаточно и одного украинского: один народ - один язык
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17.12.2020 19:45 Ответить
Русские по всему миру лезут в чужие дела, как говно в сандали.
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17.12.2020 19:59 Ответить
Извините, что обидел говно таким сравнением.
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17.12.2020 20:00 Ответить
де ты там искусство увидел, прикдурок?
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17.12.2020 18:57 Ответить
Денег нет все это демонтировать, вот и выкручиваются.
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17.12.2020 18:59 Ответить
выкручиваться тоже можно молча - а ето чистое заявление целого министра-дегенерата.
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17.12.2020 19:02 Ответить
в одессе памятник екатерине2, новодел...чем щорс хуже?
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17.12.2020 19:47 Ответить
писяющий щорс? - а ето мысль...
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17.12.2020 19:55 Ответить
на какающем коне...и этот же конь на одесской екатерине2...
такое связующее звено
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17.12.2020 20:06 Ответить
и у коника тоже есть свои потребности - монументал так монументал
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17.12.2020 20:09 Ответить
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17.12.2020 20:16 Ответить
убил практически - Одесса ето шо та особеннога!
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17.12.2020 20:19 Ответить
передайте дяде изе, шо я не приеду в субботу, нет не потому,
шо не успеваю, а потому шо я не его племянник...
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17.12.2020 20:21 Ответить
голова повязана, кровь на рукаве
пысяй, пысяй командарм! - все мы люди....
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17.12.2020 20:07 Ответить
повертаємо дівчину з веслом?
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17.12.2020 21:15 Ответить
от чому як дівчина так одразу з веслом?
а мона весло у куток і тільки дівчину? - ну як виняток )))
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17.12.2020 21:39 Ответить
Вата . Чему удивляться ?
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17.12.2020 18:58 Ответить
надо ждать новых памятников с мордой величайшего
на этот раз в форме космонавта и подводника
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17.12.2020 18:59 Ответить
не, ему вряд ли поставят, он только потужно обещал 5 лет
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17.12.2020 19:16 Ответить
Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 1371
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17.12.2020 19:22 Ответить
Зєлєнскій і єво друзья, Зєленскій в Солнєчнам Горадє, Зєлєнскій на Лунє...
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17.12.2020 19:53 Ответить
знач буде отримувати свічки за упокой.
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17.12.2020 21:33 Ответить
если ето правда - ето полный пи.дец и верх сраколизания..
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18.12.2020 07:11 Ответить
тебе кто мекать разрешил зебаран?
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17.12.2020 19:22 Ответить
а ты хто пебаран?
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17.12.2020 19:24 Ответить
тебе ибэ?
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17.12.2020 19:34 Ответить
квартал 95 - вот где монументальное искусство!
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17.12.2020 18:59 Ответить
Вернемся в прошлое и репрессируем всех виновных в настоящем! Это и есть национальная идея Украины, уррря!!!
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17.12.2020 18:59 Ответить
по всем направлениям твари зеленые прут...
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17.12.2020 19:00 Ответить
це він про хрущовки сказанув ?
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17.12.2020 19:00 Ответить
Придурок конченный
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17.12.2020 19:01 Ответить
Хочу перед домом женщину с веслом!
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17.12.2020 19:01 Ответить
А я Хочу Зеленского с пианиной!
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17.12.2020 19:02 Ответить
И в момент игры - сверху веслом! Это будет монументально!
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17.12.2020 22:22 Ответить
но без рук - и будет венера бельведерская
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17.12.2020 19:03 Ответить
памятник писающему бубочке на крыше ВР....
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17.12.2020 19:04 Ответить
Не писающему а играющему на пианине в напполеоновской треуголке!
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17.12.2020 19:06 Ответить
могу слепить струю и нехай ето будет наследием....
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17.12.2020 19:09 Ответить
памятник писающему бубочке, которому карлсон михо открывает глаза
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17.12.2020 19:49 Ответить
Вата пнх
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17.12.2020 19:05 Ответить
"Стоіт статуя,
в руках граната...
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17.12.2020 19:06 Ответить
Нас потихоньку тянут в прошлое.И у них это получится.
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17.12.2020 19:07 Ответить
Это они уже в прошлом . У них это получилось .
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17.12.2020 19:12 Ответить
Нет , не получится. Я узнавал!
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17.12.2020 19:19 Ответить
Слыш, дыбил ткаченка, на бэнино 1+1со своим бредом пшло! Зелин конец! И ты его нюхаешь, как и твой соканальник дубинэску!
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17.12.2020 19:18 Ответить
Ждем возврат Ильича на свои пьядесталы.
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17.12.2020 19:21 Ответить
И все ильичи будут похожими на Бубенчика
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18.12.2020 02:15 Ответить
У Харкові можуть встановити пам'ятник покійному міському голові Геннадію Кернесу або назвати вулицю його ім'ям.
Варіанти того, як вшанувати пам'ять градоначальника, зараз продумують у міській раді. Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов в коментарі виданню https://strana.ua/news/307245-v-kharkove-khotjat-postavit-pamjatnik-kernesu-ili-nazvat-v-eho-chest-ulitsu.html Страна .
За його словами, Кернес став "брендом Харкова". І я про то. З'явився новий бренд гандонів!
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17.12.2020 19:25 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·

З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)

Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
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17.12.2020 19:32 Ответить
Монументально, і ніякої, тобі, советчини.Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 7452
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17.12.2020 19:25 Ответить
думал идиотов всех мастей видел - но ети просто поражают....
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17.12.2020 19:27 Ответить
Все правильно сказал. Или горячие парни сейчас же побегут валить Родину-Мать и Ярмо возле филармонии? Фигню вроде Ленина снести нафиг, хорошее оставить. Так поступают умные люди.
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17.12.2020 19:35 Ответить
Если б смогли свалить вручную это чудовище, то уже бы свалили.
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18.12.2020 02:18 Ответить
Да, уродливая бетонная глыба на Лыбидской, это еще то искусство!
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17.12.2020 19:38 Ответить
Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 5101
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17.12.2020 19:46 Ответить
тобто росiею
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17.12.2020 19:47 Ответить
мОсковією.
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17.12.2020 20:29 Ответить
Росія теж окуповна більшовиками, заставлена "пам'ятникми" Леніну, Сталіну усіляким Ватутіним та Жюковим. Пам'ятники Леніну (плюс його портрети у школах) - це енергетичне продовження "мавзолею"-зіккурату, що випромінює темну енергію духовного поневолення.
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17.12.2020 20:29 Ответить
росiя або московiя завжди була ворогом Украiни
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17.12.2020 20:42 Ответить
Я думаю, чукчам, сибірякам, якутам, дагестанцям на Україну начхати,
так само, як і на "імперську велич".
Їм би розпоряджатися своїми запасами нафти, золота, деревина, пушнини,
чи що там у кого є.
Ідейку "вєликай импєріі" завжди підленько підсовувала і роздмухувала столиця.
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17.12.2020 21:34 Ответить
так. але чомусь вони не поспiшають заявити права на своi багатства а пiдкорилися москвii. a деякi буряти навiть воювали проти Украiни на Донбасi
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17.12.2020 21:51 Ответить
По розвалинах Грозного добре видно як вони "самі підкорилися".
Можна подумати, у деяких бурятів був великий вибір куди їх пошлють.
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18.12.2020 04:52 Ответить
iчкерiя йединий приклад. всi iншi покiрно мовчать
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18.12.2020 10:19 Ответить
Нє савєтщіна, а рассійщщіна. Де була сталіца нашей родіни до 1991 року?
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17.12.2020 19:48 Ответить
Памятник ***********- членограю без того чем он играет, это и будет "монументальное искуство" для этого лошары Ткаченко.
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17.12.2020 19:58 Ответить
каждый день зедуроебы что то новое выдают уже утомили
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17.12.2020 19:59 Ответить
Памятик Ватутину надо слегка ленинофицировать, и будет порядок.
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17.12.2020 20:31 Ответить
+100500. Побудова кожного вислову - гуглтранслейт з укрмови, в стилі ювт. "двутисячноперший" мля...)))
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18.12.2020 08:53 Ответить
Цей слуга створює проблему, де її немає. Мова не йде про те, щоб зносити все монументи поспіль. Потрібно просто відокремити мух від котлет і видалити комуністичну пропаганду, замасковану під монументальне мистецтво.
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17.12.2020 21:22 Ответить
Якщо ця ''тарілка'' - мистецтво, то що тоді ні.
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17.12.2020 22:17 Ответить
Начнут восстанавливать памятники?
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17.12.2020 22:54 Ответить
Кернес умер, но дело его живет! В лице Ткаченки
Памятник Ленину - монументальное скульптурное сооружение посвящённое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 В. И. Ленину , открытое 5 ноября 1963 года на площади Дзержинского (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2) площадь Свободы ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове
Композиция памятника традиционна для СОВЕТСКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ выделяясь из общего ряда лишь размерами: бронзовая фигура Ленина высотой 8,5 метров установлена на пьедестале из красного гранита Общая высота памятника - 20,2 метра (крупнейший на Украине памятник Ленину).
Глава Харькова ГЕННАДИЙ КЕРНЕСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 с 22 февраля 2014 года в популярном украинском политическом ток-шоу «Шустер live» обратился к депутату https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. Мирошниченко , который лично участвовал в демонтаже памятника Владимиру Ленину в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0 Ахтырке , со следующими словам :
Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались
23 февраля 2014 года активисты «Антимайдана» обнесли памятник металлическими ограждениями и поставили палатки.
Защитники Ленина держали в руках плакаты с лозунгами: «Защитим Харьков от вандализма и беззакония», «Сегодня толпа решит снести памятник, а завтра твой дом», «Харьков - не Киев» и «Харьков - наш город. Защитим НАШИ ценности»
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18.12.2020 02:35 Ответить
В Одесской области из памятника Владимиру Ленину сделали монумент болгарскому переселенцу.
Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков в Facebook.
«А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», - приводит его слова 21 июля УНИАН.
На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.
Тем не менее в скульптуре всё равно узнается Ленин
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18.12.2020 03:05 Ответить
Автолюбитель https://anekdoty.ru/pro-Sidorova/ Сидоров дважды тормозил у памятника https://anekdoty.ru/pro-Lenina/ Ленину , думая, что тот голосует.
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18.12.2020 03:06 Ответить
Памятник Щорсу: постамент и конь - это монументальное искусство с отбитой ногой.
А вот сам Щорс - это уже классическая совковая пропаганда.
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18.12.2020 04:54 Ответить
 
 