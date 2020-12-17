Стоит перестать воспринимать монументальное искусство как "советчину", - глава Минкульта Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что стоит перестать воспринимать монументальное искусство как наследие советских времен.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ИнтерфаксУкраина, об этом министр заявил на пресс-конференции на тему "О историко-культурное наследие Украины II пол. ХХ в.".
"Стоит перестать воспринимать монументальное искусство, как "советчину". Потому "советчина" - это плохие нарративы, которые, наконец, отошли в прошлое. Благодарен общественным инициативам и искусствоведов, которые поднимают в обществе эту сложную тему", - цитирует Ткаченко пресс-служба министерства.
Министр отметил, что украинское наследие включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство, и архитектуру эпох соцреализма и модернизма.
"Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникальной течения - известной модернистам со всего мира", - отметил он.
Ткаченко добавил, что сейчас идет работа над текстом Меморандума о сотрудничестве между Минкультуры и низовыми общественными инициативами по сохранению искусства и архитектуры II пол. ХХ в.
"Пример тарелки на Лыбедской продемонстрировал, как благодаря синергии общество + государство нам удалось спасти объект от застройщиков, сохранив культовый памятник столицы. Важно продолжать объединять усилия в этом направлении", – заявил министр.
Пожалуйста, подождите...
а с украинцами считают...
потому в украине достаточно и одного украинского: один народ - один язык
такое связующее звено
шо не успеваю, а потому шо я не его племянник...
пысяй, пысяй командарм! - все мы люди....
а мона весло у куток і тільки дівчину? - ну як виняток )))
на этот раз в форме космонавта и подводника
в руках граната...
Варіанти того, як вшанувати пам'ять градоначальника, зараз продумують у міській раді. Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов в коментарі виданню https://strana.ua/news/307245-v-kharkove-khotjat-postavit-pamjatnik-kernesu-ili-nazvat-v-eho-chest-ulitsu.html Страна .
За його словами, Кернес став "брендом Харкова". І я про то. З'явився новий бренд гандонів!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·
З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)
Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
так само, як і на "імперську велич".
Їм би розпоряджатися своїми запасами нафти, золота, деревина, пушнини,
чи що там у кого є.
Ідейку "вєликай импєріі" завжди підленько підсовувала і роздмухувала столиця.
Можна подумати, у деяких бурятів був великий вибір куди їх пошлють.
Памятник Ленину - монументальное скульптурное сооружение посвящённое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 В. И. Ленину , открытое 5 ноября 1963 года на площади Дзержинского (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2) площадь Свободы ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове
Композиция памятника традиционна для СОВЕТСКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ выделяясь из общего ряда лишь размерами: бронзовая фигура Ленина высотой 8,5 метров установлена на пьедестале из красного гранита Общая высота памятника - 20,2 метра (крупнейший на Украине памятник Ленину).
Глава Харькова ГЕННАДИЙ КЕРНЕСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 с 22 февраля 2014 года в популярном украинском политическом ток-шоу «Шустер live» обратился к депутату https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. Мирошниченко , который лично участвовал в демонтаже памятника Владимиру Ленину в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0 Ахтырке , со следующими словам :
Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались
23 февраля 2014 года активисты «Антимайдана» обнесли памятник металлическими ограждениями и поставили палатки.
Защитники Ленина держали в руках плакаты с лозунгами: «Защитим Харьков от вандализма и беззакония», «Сегодня толпа решит снести памятник, а завтра твой дом», «Харьков - не Киев» и «Харьков - наш город. Защитим НАШИ ценности»
Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков в Facebook.
«А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», - приводит его слова 21 июля УНИАН.
На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.
Тем не менее в скульптуре всё равно узнается Ленин
А вот сам Щорс - это уже классическая совковая пропаганда.