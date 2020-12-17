Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що варто перестати сприймати монументальне мистецтво як спадщину радянських часів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив на пресконференції на тему "Про історико-культурну спадщину України II половини ХХ ст.".

"Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину". Бо "радянщина" - це погані наративи, які нарешті відійшли в минуле. Вдячний громадським ініціативам та мистецтвознавцям, які порушують у суспільстві цю складну тему", - цитує Ткаченка пресслужба міністерства.

Міністр зазначив, що українська спадщина включає не лише те, що ми звикли уявляти, а й монументальне мистецтво, і архітектуру епох соцреалізму та модернізму.

"Це визначні надбання й альтернативні рішення в архітектурі, які привели до створення унікальної течії - відомої модерністам з усього світу", - зазначив він.

Ткаченко додав, що наразі триває робота над текстом меморандуму про співробітництво між Мінкультури та низовими громадськими ініціативами зі збереження мистецтва та архітектури II половини ХХ століття.

"Приклад "тарілки" на Либідській продемонстрував, як завдяки синергії громада + держава нам вдалося врятувати об'єкт від забудовників, зберігши культову пам'ятку столиці. Важливо продовжувати об'єднувати зусилля в цьому напрямку", - заявив міністр.

Читайте також: До кінця року в кожній області мають створити спортивний об'єкт, присвячений досягненням місцевих чемпіонів, - Єрмак