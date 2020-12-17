Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що варто перестати сприймати монументальне мистецтво як спадщину радянських часів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив на пресконференції на тему "Про історико-культурну спадщину України II половини ХХ ст.".
"Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину". Бо "радянщина" - це погані наративи, які нарешті відійшли в минуле. Вдячний громадським ініціативам та мистецтвознавцям, які порушують у суспільстві цю складну тему", - цитує Ткаченка пресслужба міністерства.
Міністр зазначив, що українська спадщина включає не лише те, що ми звикли уявляти, а й монументальне мистецтво, і архітектуру епох соцреалізму та модернізму.
"Це визначні надбання й альтернативні рішення в архітектурі, які привели до створення унікальної течії - відомої модерністам з усього світу", - зазначив він.
Ткаченко додав, що наразі триває робота над текстом меморандуму про співробітництво між Мінкультури та низовими громадськими ініціативами зі збереження мистецтва та архітектури II половини ХХ століття.
"Приклад "тарілки" на Либідській продемонстрував, як завдяки синергії громада + держава нам вдалося врятувати об'єкт від забудовників, зберігши культову пам'ятку столиці. Важливо продовжувати об'єднувати зусилля в цьому напрямку", - заявив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
а с украинцами считают...
потому в украине достаточно и одного украинского: один народ - один язык
такое связующее звено
шо не успеваю, а потому шо я не его племянник...
пысяй, пысяй командарм! - все мы люди....
а мона весло у куток і тільки дівчину? - ну як виняток )))
на этот раз в форме космонавта и подводника
в руках граната...
Варіанти того, як вшанувати пам'ять градоначальника, зараз продумують у міській раді. Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов в коментарі виданню https://strana.ua/news/307245-v-kharkove-khotjat-postavit-pamjatnik-kernesu-ili-nazvat-v-eho-chest-ulitsu.html Страна .
За його словами, Кернес став "брендом Харкова". І я про то. З'явився новий бренд гандонів!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·
З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)
Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
так само, як і на "імперську велич".
Їм би розпоряджатися своїми запасами нафти, золота, деревина, пушнини,
чи що там у кого є.
Ідейку "вєликай импєріі" завжди підленько підсовувала і роздмухувала столиця.
Можна подумати, у деяких бурятів був великий вибір куди їх пошлють.
Памятник Ленину - монументальное скульптурное сооружение посвящённое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 В. И. Ленину , открытое 5 ноября 1963 года на площади Дзержинского (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2) площадь Свободы ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове
Композиция памятника традиционна для СОВЕТСКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ выделяясь из общего ряда лишь размерами: бронзовая фигура Ленина высотой 8,5 метров установлена на пьедестале из красного гранита Общая высота памятника - 20,2 метра (крупнейший на Украине памятник Ленину).
Глава Харькова ГЕННАДИЙ КЕРНЕСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 с 22 февраля 2014 года в популярном украинском политическом ток-шоу «Шустер live» обратился к депутату https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. Мирошниченко , который лично участвовал в демонтаже памятника Владимиру Ленину в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0 Ахтырке , со следующими словам :
Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались
23 февраля 2014 года активисты «Антимайдана» обнесли памятник металлическими ограждениями и поставили палатки.
Защитники Ленина держали в руках плакаты с лозунгами: «Защитим Харьков от вандализма и беззакония», «Сегодня толпа решит снести памятник, а завтра твой дом», «Харьков - не Киев» и «Харьков - наш город. Защитим НАШИ ценности»
Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков в Facebook.
«А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», - приводит его слова 21 июля УНИАН.
На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.
Тем не менее в скульптуре всё равно узнается Ленин
А вот сам Щорс - это уже классическая совковая пропаганда.