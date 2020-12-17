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Міністерство культури (734) Ткаченко Олександр (509)

Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко

Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що варто перестати сприймати монументальне мистецтво як спадщину радянських часів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив на пресконференції на тему "Про історико-культурну спадщину України II половини ХХ ст.".

"Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину". Бо "радянщина" - це погані наративи, які нарешті відійшли в минуле. Вдячний громадським ініціативам та мистецтвознавцям, які порушують у суспільстві цю складну тему", - цитує Ткаченка пресслужба міністерства.

Міністр зазначив, що українська спадщина включає не лише те, що ми звикли уявляти, а й монументальне мистецтво, і архітектуру епох соцреалізму та модернізму.

"Це визначні надбання й альтернативні рішення в архітектурі, які привели до створення унікальної течії - відомої модерністам з усього світу", - зазначив він.

Ткаченко додав, що наразі триває робота над текстом меморандуму про співробітництво між Мінкультури та низовими громадськими ініціативами зі збереження мистецтва та архітектури II половини ХХ століття.

"Приклад "тарілки" на Либідській продемонстрував, як завдяки синергії громада + держава нам вдалося врятувати об'єкт від забудовників, зберігши культову пам'ятку столиці. Важливо продовжувати об'єднувати зусилля в цьому напрямку", - заявив міністр.

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Топ коментарі
+28
де ты там искусство увидел, прикдурок?
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17.12.2020 18:57
+19
це він про хрущовки сказанув ?
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17.12.2020 19:00
+17
надо ждать новых памятников с мордой величайшего
на этот раз в форме космонавта и подводника
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17.12.2020 18:59
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А причем тут путинский интерфакс?
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17.12.2020 18:56 Відповісти
Парламент Молдови у середу прийняв низку законопроектів зокрема - щодо статусу російської мови у країні. Всіх вітаю, є з кого брати приклад, уррря!
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17.12.2020 19:14 Відповісти
разница в том, что русские не считают себя одним народом с молдованами...
а с украинцами считают...
потому в украине достаточно и одного украинского: один народ - один язык
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17.12.2020 19:45 Відповісти
Русские по всему миру лезут в чужие дела, как говно в сандали.
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17.12.2020 19:59 Відповісти
Извините, что обидел говно таким сравнением.
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17.12.2020 20:00 Відповісти
де ты там искусство увидел, прикдурок?
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17.12.2020 18:57 Відповісти
Денег нет все это демонтировать, вот и выкручиваются.
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17.12.2020 18:59 Відповісти
выкручиваться тоже можно молча - а ето чистое заявление целого министра-дегенерата.
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17.12.2020 19:02 Відповісти
в одессе памятник екатерине2, новодел...чем щорс хуже?
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17.12.2020 19:47 Відповісти
писяющий щорс? - а ето мысль...
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17.12.2020 19:55 Відповісти
на какающем коне...и этот же конь на одесской екатерине2...
такое связующее звено
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17.12.2020 20:06 Відповісти
и у коника тоже есть свои потребности - монументал так монументал
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17.12.2020 20:09 Відповісти
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17.12.2020 20:16 Відповісти
убил практически - Одесса ето шо та особеннога!
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17.12.2020 20:19 Відповісти
передайте дяде изе, шо я не приеду в субботу, нет не потому,
шо не успеваю, а потому шо я не его племянник...
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17.12.2020 20:21 Відповісти
голова повязана, кровь на рукаве
пысяй, пысяй командарм! - все мы люди....
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17.12.2020 20:07 Відповісти
повертаємо дівчину з веслом?
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17.12.2020 21:15 Відповісти
от чому як дівчина так одразу з веслом?
а мона весло у куток і тільки дівчину? - ну як виняток )))
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17.12.2020 21:39 Відповісти
Вата . Чему удивляться ?
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17.12.2020 18:58 Відповісти
надо ждать новых памятников с мордой величайшего
на этот раз в форме космонавта и подводника
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17.12.2020 18:59 Відповісти
не, ему вряд ли поставят, он только потужно обещал 5 лет
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17.12.2020 19:16 Відповісти
Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 1371
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17.12.2020 19:22 Відповісти
Зєлєнскій і єво друзья, Зєленскій в Солнєчнам Горадє, Зєлєнскій на Лунє...
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17.12.2020 19:53 Відповісти
знач буде отримувати свічки за упокой.
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17.12.2020 21:33 Відповісти
если ето правда - ето полный пи.дец и верх сраколизания..
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18.12.2020 07:11 Відповісти
тебе кто мекать разрешил зебаран?
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17.12.2020 19:22 Відповісти
а ты хто пебаран?
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17.12.2020 19:24 Відповісти
тебе ибэ?
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17.12.2020 19:34 Відповісти
квартал 95 - вот где монументальное искусство!
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17.12.2020 18:59 Відповісти
Вернемся в прошлое и репрессируем всех виновных в настоящем! Это и есть национальная идея Украины, уррря!!!
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17.12.2020 18:59 Відповісти
по всем направлениям твари зеленые прут...
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17.12.2020 19:00 Відповісти
це він про хрущовки сказанув ?
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17.12.2020 19:00 Відповісти
Придурок конченный
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17.12.2020 19:01 Відповісти
Хочу перед домом женщину с веслом!
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17.12.2020 19:01 Відповісти
А я Хочу Зеленского с пианиной!
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17.12.2020 19:02 Відповісти
И в момент игры - сверху веслом! Это будет монументально!
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17.12.2020 22:22 Відповісти
но без рук - и будет венера бельведерская
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17.12.2020 19:03 Відповісти
памятник писающему бубочке на крыше ВР....
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17.12.2020 19:04 Відповісти
Не писающему а играющему на пианине в напполеоновской треуголке!
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17.12.2020 19:06 Відповісти
могу слепить струю и нехай ето будет наследием....
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17.12.2020 19:09 Відповісти
памятник писающему бубочке, которому карлсон михо открывает глаза
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17.12.2020 19:49 Відповісти
Вата пнх
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17.12.2020 19:05 Відповісти
"Стоіт статуя,
в руках граната...
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17.12.2020 19:06 Відповісти
Нас потихоньку тянут в прошлое.И у них это получится.
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17.12.2020 19:07 Відповісти
Это они уже в прошлом . У них это получилось .
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17.12.2020 19:12 Відповісти
Нет , не получится. Я узнавал!
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17.12.2020 19:19 Відповісти
Слыш, дыбил ткаченка, на бэнино 1+1со своим бредом пшло! Зелин конец! И ты его нюхаешь, как и твой соканальник дубинэску!
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17.12.2020 19:18 Відповісти
Ждем возврат Ильича на свои пьядесталы.
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17.12.2020 19:21 Відповісти
И все ильичи будут похожими на Бубенчика
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18.12.2020 02:15 Відповісти
У Харкові можуть встановити пам'ятник покійному міському голові Геннадію Кернесу або назвати вулицю його ім'ям.
Варіанти того, як вшанувати пам'ять градоначальника, зараз продумують у міській раді. Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов в коментарі виданню https://strana.ua/news/307245-v-kharkove-khotjat-postavit-pamjatnik-kernesu-ili-nazvat-v-eho-chest-ulitsu.html Страна .
За його словами, Кернес став "брендом Харкова". І я про то. З'явився новий бренд гандонів!
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17.12.2020 19:25 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·

З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)

Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
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17.12.2020 19:32 Відповісти
Монументально, і ніякої, тобі, советчини.Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 7452
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17.12.2020 19:25 Відповісти
думал идиотов всех мастей видел - но ети просто поражают....
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17.12.2020 19:27 Відповісти
Все правильно сказал. Или горячие парни сейчас же побегут валить Родину-Мать и Ярмо возле филармонии? Фигню вроде Ленина снести нафиг, хорошее оставить. Так поступают умные люди.
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17.12.2020 19:35 Відповісти
Если б смогли свалить вручную это чудовище, то уже бы свалили.
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18.12.2020 02:18 Відповісти
Да, уродливая бетонная глыба на Лыбидской, это еще то искусство!
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17.12.2020 19:38 Відповісти
Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як "радянщину", - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 5101
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17.12.2020 19:46 Відповісти
тобто росiею
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17.12.2020 19:47 Відповісти
мОсковією.
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17.12.2020 20:29 Відповісти
Росія теж окуповна більшовиками, заставлена "пам'ятникми" Леніну, Сталіну усіляким Ватутіним та Жюковим. Пам'ятники Леніну (плюс його портрети у школах) - це енергетичне продовження "мавзолею"-зіккурату, що випромінює темну енергію духовного поневолення.
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17.12.2020 20:29 Відповісти
росiя або московiя завжди була ворогом Украiни
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17.12.2020 20:42 Відповісти
Я думаю, чукчам, сибірякам, якутам, дагестанцям на Україну начхати,
так само, як і на "імперську велич".
Їм би розпоряджатися своїми запасами нафти, золота, деревина, пушнини,
чи що там у кого є.
Ідейку "вєликай импєріі" завжди підленько підсовувала і роздмухувала столиця.
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17.12.2020 21:34 Відповісти
так. але чомусь вони не поспiшають заявити права на своi багатства а пiдкорилися москвii. a деякi буряти навiть воювали проти Украiни на Донбасi
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17.12.2020 21:51 Відповісти
По розвалинах Грозного добре видно як вони "самі підкорилися".
Можна подумати, у деяких бурятів був великий вибір куди їх пошлють.
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18.12.2020 04:52 Відповісти
iчкерiя йединий приклад. всi iншi покiрно мовчать
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18.12.2020 10:19 Відповісти
Нє савєтщіна, а рассійщщіна. Де була сталіца нашей родіни до 1991 року?
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17.12.2020 19:48 Відповісти
Памятник ***********- членограю без того чем он играет, это и будет "монументальное искуство" для этого лошары Ткаченко.
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17.12.2020 19:58 Відповісти
каждый день зедуроебы что то новое выдают уже утомили
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17.12.2020 19:59 Відповісти
Памятик Ватутину надо слегка ленинофицировать, и будет порядок.
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17.12.2020 20:31 Відповісти
+100500. Побудова кожного вислову - гуглтранслейт з укрмови, в стилі ювт. "двутисячноперший" мля...)))
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18.12.2020 08:53 Відповісти
Цей слуга створює проблему, де її немає. Мова не йде про те, щоб зносити все монументи поспіль. Потрібно просто відокремити мух від котлет і видалити комуністичну пропаганду, замасковану під монументальне мистецтво.
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17.12.2020 21:22 Відповісти
Якщо ця ''тарілка'' - мистецтво, то що тоді ні.
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17.12.2020 22:17 Відповісти
Начнут восстанавливать памятники?
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17.12.2020 22:54 Відповісти
Кернес умер, но дело его живет! В лице Ткаченки
Памятник Ленину - монументальное скульптурное сооружение посвящённое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 В. И. Ленину , открытое 5 ноября 1963 года на площади Дзержинского (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2) площадь Свободы ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове
Композиция памятника традиционна для СОВЕТСКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ выделяясь из общего ряда лишь размерами: бронзовая фигура Ленина высотой 8,5 метров установлена на пьедестале из красного гранита Общая высота памятника - 20,2 метра (крупнейший на Украине памятник Ленину).
Глава Харькова ГЕННАДИЙ КЕРНЕСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 с 22 февраля 2014 года в популярном украинском политическом ток-шоу «Шустер live» обратился к депутату https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. Мирошниченко , который лично участвовал в демонтаже памятника Владимиру Ленину в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0 Ахтырке , со следующими словам :
Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались
23 февраля 2014 года активисты «Антимайдана» обнесли памятник металлическими ограждениями и поставили палатки.
Защитники Ленина держали в руках плакаты с лозунгами: «Защитим Харьков от вандализма и беззакония», «Сегодня толпа решит снести памятник, а завтра твой дом», «Харьков - не Киев» и «Харьков - наш город. Защитим НАШИ ценности»
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18.12.2020 02:35 Відповісти
В Одесской области из памятника Владимиру Ленину сделали монумент болгарскому переселенцу.
Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков в Facebook.
«А на днях в селе Железнодорожное, что на Одесчине, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу», - приводит его слова 21 июля УНИАН.
На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный костюм Болгарии, а в руку вложили виноградную лозу.
Тем не менее в скульптуре всё равно узнается Ленин
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18.12.2020 03:05 Відповісти
Автолюбитель https://anekdoty.ru/pro-Sidorova/ Сидоров дважды тормозил у памятника https://anekdoty.ru/pro-Lenina/ Ленину , думая, что тот голосует.
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18.12.2020 03:06 Відповісти
Памятник Щорсу: постамент и конь - это монументальное искусство с отбитой ногой.
А вот сам Щорс - это уже классическая совковая пропаганда.
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18.12.2020 04:54 Відповісти
 
 