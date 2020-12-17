Рада 18 декабря рассмотрит назначение главы Минветеранов и неотложные законопроекты Зеленского

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 18 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект поданный Владимиром Зеленским как неотложный о деятельности Верховного Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня.

Так, речь идет о проекте Закона №3711 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, который Рада завтра рассмотрит в первом чтении.

Кроме того, парламентарии рассмотрят назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов Украины.

Также завтра во втором чтении нардепы рассмотрят проект Закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

В повестке дня парламентариев также внесены проекты Закона № 4423, 4423-1, 4423-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по дополнительной поддержки бизнеса в связи с усилением карантинных мероприятий".

Напомним, 5 ноября парламентарии вернули на доработку на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон Зеленского об инвестнянях. ВИДЕО